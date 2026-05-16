Meta, despidos masivos y ansiedad en la plantilla: la apuesta por la IA que resquebraja el clima laboral

Meta afronta despidos masivos que han afectado a más de 21.000 empleados, según la revista tecnológica Wired, en medio de una apuesta marcada por la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente tras anunciar nuevos despidos, según la revista tecnológica Wired. El clima laboral se caracteriza por una marcada inquietud y desconfianza, con empleados que observan cómo la dirección prioriza el avance en inteligencia artificial sobre la estabilidad del personal.

Charlas privadas y foros internos expresan el temor de los trabajadores frente a eventuales recortes futuros, y la moral se ve afectada con cada anuncio de reestructuración. La sensación de pertenencia y entusiasmo ha disminuido entre empleados de distintas áreas, quienes constatan una desvinculación progresiva respecto a los objetivos corporativos y las expectativas personales.

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El temor a perder el empleo y la percepción de vulnerabilidad influyen en la motivación y la productividad, mientras la empresa deposita sus esfuerzos en áreas ligadas a la inteligencia artificial.

El clima laboral en Meta refleja creciente ansiedad, desconfianza y pérdida de sentido de pertenencia entre los empleados tras las sucesivas reestructuraciones (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Justificación y magnitud de los recortes de personal

Meta ha despedido a más de 21.000 empleados en el último año y medio, según la revista. La dirección expone como justificación que “la compañía justifica estos recortes como una medida para ‘hacer a la empresa más eficiente’” y reorientar recursos hacia una etapa enfocada en la inteligencia artificial.

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No obstante, una considerable parte de la plantilla expresa dudas sobre la verdadera necesidad de una reducción de tal magnitud, ya que no toda eliminación de funciones se ha visto acompañada de nuevas oportunidades en el área de inteligencia artificial.

La dirección de Meta justifica los recortes de personal para aumentar la eficiencia y redirigir recursos a proyectos de inteligencia artificial, aunque la plantilla manifiesta dudas sobre la magnitud de los despidos (REUTERS/Yves Herman/File Photo/File Photo)

Este proceso ha generado entre los que conservan su empleo lo que algunos describen como “profunda ansiedad”. Persiste la incertidumbre sobre los próximos movimientos de recorte, y la reducción de personal ha instalado una vigilancia constante en las oficinas.

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Muchos empleados se preguntan cuándo serán los siguientes afectados, con lo que se agudiza el impacto emocional y el riesgo de desgaste en la estructura interna.

Controversias internas: brecha salarial, monitoreo y reorganización

Las decisiones recientes han exacerbado controversias de larga data al interior de Meta. Wired destaca la existencia de una “brecha salarial”, ya que altos ejecutivos mantienen intactos sus beneficios mientras numerosas áreas sufren recortes.

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Esta desigualdad incentiva la percepción de que solo algunos sectores se benefician de la redistribución de recursos. Además, la instalación de software que recopila datos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial ha sido fuente de debate.

El monitoreo laboral mediante software de recopilación de datos y la formación de la división Applied AI Engineering han generado desacuerdo y sensación de vigilancia constante en Meta (REUTERS)

La reorganización forzada de equipos con la creación de la división Applied AI Engineering ha generado desacuerdo. Estas medidas alimentan un clima de incertidumbre para muchos trabajadores, que consideran que la orientación a nuevas metas corporativas altera la cohesión y dificulta el trabajo cotidiano.

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Movilización sindical y protestas de empleados

Ante la ola de despidos y reestructuraciones, la respuesta de los empleados ha tomado fuerza tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Trabajadores sindicalizados y no sindicalizados han protagonizado protestas y reclamado “transparencia en los procesos de despido” y garantías para una mayor estabilidad laboral.

La movilización incluye gestiones ante la legalidad de los despidos y la búsqueda de asesoría a través de organizaciones externas, señalando la falta de canales efectivos de diálogo con la dirección.

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Procesos judiciales por despidos en Meta debilitan la confianza interna y acentúan la percepción de incertidumbre, según reveló la revista Wired (REUTERS)

El crecimiento de la actividad sindical representa un fenómeno novedoso para la industria tecnológica estadounidense y expresa la necesidad de reformular las formas de representación dentro de organizaciones como Meta. Las protestas han adquirido peso tanto en la defensa de derechos como en la demanda de claridad sobre las decisiones empresariales.

Impacto de litigios legales y declaraciones de Mark Zuckerberg

El entorno en Meta también se ha visto condicionado por procesos judiciales motivados por los recientes despidos. De acuerdo con Wired, algunas demandas alegan que hubo decisiones improcedentes o discriminatorias, lo que ha debilitado la relación de confianza entre empleados y la dirección.

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Mark Zuckerberg defiende la estrategia de priorizar inteligencia artificial frente a la presión de la plantilla, pero sus declaraciones no disipan las preocupaciones por el futuro laboral en Meta (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La judicialización contribuye a fortalecer la percepción de incertidumbre y alimenta el debate sobre el manejo interno de los recursos humanos. Por su parte, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, ha defendido la estrategia de priorización de la inteligencia artificial, sosteniendo que los cambios son fundamentales para la viabilidad de la empresa en el contexto global.

Sin embargo, sus declaraciones no han apaciguado los reclamos y las dudas persistentes entre los empleados sobre las implicancias laborales de esta política.

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Comparativa sectorial

El análisis del medio enmarca el caso de Meta dentro de la tendencia general de la industria tecnológica, donde empresas como Google y Amazon han implementado recortes y reestructuraciones orientadas a inteligencia artificial.

Trabajadores de Meta en Reino Unido y Estados Unidos protestan y exigen transparencia en los procesos de despido, además de mayores garantías de estabilidad laboral (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)

Aunque el patrón es compartido, la particularidad de Meta radica en la escala y la rapidez de estas acciones. La demanda de talento especializado en inteligencia artificial se traduce en “rotación en las principales compañías tecnológicas”, afectando tanto la planificación de recursos humanos como la percepción de estabilidad.

El sector se encuentra en plena redefinición de prioridades: la aceleración por captar nuevos avances en inteligencia artificial responde a la intención de mantener posiciones de liderazgo y aumentar la eficiencia, aunque ello suponga tensiones internas y cambios drásticos en las condiciones laborales.