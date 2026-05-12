Alianza entre Microsoft y Discord facilita la suscripción a Xbox Game Pass

Los suscriptores de Xbox Game Pass recibirán incentivos de Discord Nitro durante este mes de mayo. (Europa Press)

Microsoft y Discord anunciaron una alianza que integra Xbox Game Pass dentro de la suscripción de Discord Nitro. A partir de ahora, los usuarios de Nitro tendrán acceso a una Starter Edition del servicio de juegos de Microsoft sin que eso implique ningún cambio en el precio de su membresía actual, según detalló Microsoft en Xbox Wire.

Qué incluye la Starter Edition de Xbox Game Pass para usuarios de Discord Nitro

La novedad central de la colaboración es el acceso a una biblioteca de más de 50 juegos para PC y consola, además de 10 horas de juego en la nube, todo incluido dentro de la suscripción de Discord Nitro sin costo adicional.

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La integración va más allá del acceso a juegos. Discord incorporó un botón Jugar dentro de su aplicación que permite a los usuarios probar directamente cualquier título de Xbox Game Pass que vean jugando a un amigo. Al hacer clic en ese botón y seleccionar la opción Xbox Game Pass, la experiencia comienza de inmediato, sin necesidad de salir de la plataforma.

Microsoft y Discord anunciaron una alianza que integra Xbox Game Pass dentro de la suscripción de Discord Nitro.

Qué beneficios recibirán los usuarios de Xbox Game Pass dentro de Discord

La colaboración también funciona en sentido inverso. Los suscriptores de Xbox Game Pass recibirán incentivos de Discord Nitro durante este mes de mayo:

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250 Discord Orbs cada mes.

Un multiplicador de 1,2x extra de Orbes al completar actividades.

Descuentos en Discord Shop.

Por qué esta alianza refuerza la estrategia de flexibilidad de Xbox Game Pass

Microsoft presentó la integración como parte de su apuesta por hacer de Xbox Game Pass una experiencia más flexible. El hecho de que la Starter Edition llegue a los usuarios de Nitro sin modificar el precio de esa suscripción refuerza esa dirección.

Discord expresó su entusiasmo por la alianza en un comunicado publicado en su web oficial, donde describió la llegada de Xbox Game Pass como “uno de los mejores beneficios que ofrecemos porque cambia la forma en la que pruebas juegos”.

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Microsoft presentó la integración como parte de su apuesta por hacer de Xbox Game Pass una experiencia más flexible. (Microsoft)

“Muchos de nosotros hemos gastado dinero en algo, lo hemos jugado durante un par de semanas y después lo hemos dejado en nuestra biblioteca. Game Pass elimina esa fricción”, se lee en otro apartado del comunicado.

La plataforma también dejó clara su ambición a largo plazo con esta colaboración: “Nuestra meta es hacer que Nitro sea una suscripción imprescindible para cualquiera que juegue a videojuegos. Este es un gran paso hacia esa meta, y seguiremos presentando más socios y novedades emocionantes en 2026 y más allá”.

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Discord Nitro: ventajas, funciones premium y diferencias entre suscripciones

Discord Nitro es la suscripción premium de Discord, pensada para quienes buscan una experiencia más personalizada y sin limitaciones en la plataforma. Aunque las funciones básicas como chatear, hablar por voz y jugar en Discord son gratuitas, Nitro ofrece ventajas exclusivas tanto en personalización como en capacidad técnica.

Discord es una plataforma gratuita de comunicación por voz, video y texto diseñada para que los jugadores (gamers) interactúen en tiempo real mientras juegan. REUTERS/Dado Ruvic

En cuanto a la personalización, los usuarios con Nitro pueden utilizar emojis personalizados en cualquier servidor o chat, acceder a emojis animados, usar GIFs como avatar, añadir banners y cambiar su perfil para cada servidor según el contexto. Esto permite crear identidades distintas en grupos de estudio, amigos o juegos.

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A nivel técnico, Nitro mejora la experiencia de uso permitiendo transmitir en 4K y 60 FPS, subir archivos de hasta 500 MB, enviar mensajes más largos y unirse a hasta 200 servidores simultáneamente.

Además, la suscripción incluye dos mejoras de servidor (Server Boosts), que benefician a las comunidades permitiendo más opciones de personalización, mejor calidad de audio y mayor espacio para emojis.

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Discord Nitro es la suscripción premium de Discord, pensada para quienes buscan una experiencia más personalizada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Adicionalmente, Discord suele ofrecer promociones y regalos para usuarios Nitro, como meses gratuitos de Xbox Game Pass, Crunchyroll Premium, YouTube Premium o contenido exclusivo para videojuegos.

Existen dos modalidades de suscripción: Nitro Basic, que incluye lo esencial como emojis globales y archivos de hasta 50 MB, y Nitro completo, que suma todas las prestaciones avanzadas y mejoras para servidores.

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