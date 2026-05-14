El primer FIFA ingresó al Salón de la Fama de los Videojuegos a 33 años de su lanzamiento y en la previa del Mundial 2026

Ahora es oficial: el legendario FIFA International Soccer fue reconocido entre los grandes, justo antes del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

FIFA International Soccer, el juego que dio origen a una de las franquicias más exitosas de la industria gamer, ingresó al Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos del Strong National Museum of Play, en Rochester, Nueva York. El reconocimiento fue anunciado en mayo y llega a meses del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones por primera vez en la historia.

El título, lanzado en diciembre de 1993 para Sega Genesis/Mega Drive, es definido por el propio museo como “la franquicia deportiva más popular de todos los tiempos”, según publicó la revista Forbes Argentina con datos de The Strong y EA.

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Reconocimiento y legado del primer FIFA

El reconocido Strong National Museum of Play celebra 12 años de su Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos, que distingue títulos con un impacto cultural, tecnológico o comercial en la industria. En la edición 2026 la colección total llegó a 53 juegos con cuatro nuevos ingresos: Angry Birds, Dragon Quest, Silent Hill y FIFA International Soccer.

De acuerdo con el artículo de Forbes, la selección dejó afuera a títulos como The Elder Scrolls V: Skyrim, Frogger, Galaga, League of Legends, Mega Man, PaRappa the Rapper, RuneScape y Tokimeki Memorial. El museo evalúa la huella de cada juego en la creación, distribución y consumo de videojuegos, no solo sus ventas.

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El icónico título de 1993 se suma a una exclusiva lista de leyendas del videojuego (Captura de video)

Cabe recordar que en la primera ceremonia de 2015 ingresaron Doom, Pac-Man, Pong, Super Mario Bros., Tetris y World of Warcraft. Posteriormente se sumaron Sonic the Hedgehog, Space Invaders, Street Fighter II, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Resident Evil, Minecraft y Pokémon Rojo y Verde. FIFA se incorpora ahora al grupo de títulos deportivos incluidos en ese listado.

Historia y expansión global del videojuego

FIFA International Soccer no fue el primer videojuego de fútbol, pero sí marcó el inicio de la franquicia de deportes digitales más vendida. Su lanzamiento en diciembre de 1993 llegó pocos meses antes de Estados Unidos 1994, una Copa del Mundo significativa para la expansión del fútbol en el mercado norteamericano.

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Según el periódico británico The Guardian, citado por Forbes Argentina, el juego vendió más de medio millón de unidades en sus primeras cuatro semanas. Aunque se lanzó casi al cierre del año, fue el título más vendido de 1993 en Europa.

El vicepresidente de interpretación y juegos electrónicos del Strong National Museum of Play, Jeremy Saucier, resumió el impacto de aquel debut como, “un éxito instantáneo”, dada la popularidad mundial del fútbol, “FIFA tuvo una mayor repercusión global que otros títulos deportivos populares”, dijo. Este fenómeno se explica por una combinación poco habitual para la época: licencia oficial de la FIFA y una estética televisiva más ambiciosa que la de sus rivales. Además, el juego apostó desde el principio al público internacional.

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El Strong National Museum of Play homenajea a FIFA International Soccer, el pionero que revolucionó los juegos deportivos (Captura de video)

El primer FIFA presentaba una particularidad: podía utilizar la marca de la entidad y las selecciones nacionales, pero no tenía nombres reales de futbolistas, clubes, camisetas, estadios ni ligas. La licencia inicial otorgaba identidad global sin constituir un paquete total de derechos. Un ejemplo: David Platt aparecía en la tapa, pero no dentro del juego.

Además, los nombres de los jugadores dentro del juego eran ficticios e inspirados en los propios desarrolladores. Entre estos figuraba Janco Tiano, derivado de Jan Tian, programador principal del título. El juego también estuvo a punto de salir en Norteamérica como Team USA Soccer. Finalmente, los desarrolladores optaron por el nombre FIFA International Soccer, definiendo el carácter internacional que marcaría la saga desde entonces.

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Visualmente, el gran diferencial de FIFA frente a otros juegos como Sensible Soccer o Kick Off fue la cámara isométrica, que intentaba simular la perspectiva de una transmisión televisiva y aportaba modernidad para la época. Ofrecía 48 selecciones nacionales y 20 jugadores por equipo, una cifra notable entonces; de hecho, tres décadas antes de que la Copa Mundial tuviera 48 participantes, el videojuego ya proponía esa escala porque apuntaba a replicar el máximo realismo posible para un juego de fútbol.

La ruptura con FIFA y la transición a EA Sports FC

La saga que cambió para siempre los videojuegos deportivos celebra su lugar en la historia global tras tres décadas de goles, estadios y récord de ventas por más de 325 millones de copias (Captura de video)

El ingreso al Salón de la Fama ocurre en el marco de una ruptura clave. En 2022, EA anunció el fin del uso del nombre FIFA; desde 2023, la saga pasó a llamarse EA Sports FC. Así culminó una etapa de casi 30 años entre la desarrolladora y la entidad rectora del fútbol mundial.

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Según datos de EA citados por Forbes Argentina, la franquicia vendió más de 325 millones de unidades a nivel global hacia 2021. El último título bajo el nombre FIFA fue FIFA 23, que reunió 10,3 millones de jugadores en su primera semana, el mejor estreno histórico de la franquicia. A los 23 días, EA informó más de 1.700 millones de partidos, 4.300 millones de goles y 15.700 millones de minutos de juego, una cifra equivalente a casi 30.000 años.

La nueva etapa bajo el nombre EA Sports FC 26 mantiene más de 20.000 jugadores licenciados, más de 750 clubes y selecciones, más de 120 estadios y más de 35 ligas, incluida la Liga Profesional de Fútbol-Argentina.

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Mientras tanto, la FIFA avanza con sus propios desarrollos de videojuegos para el Mundial 2026. Según el artículo principal prepara dos títulos independientes de EA. Uno será lanzado a través de Netflix Games antes de la Copa del Mundo, desarrollado por Delphi Interactive. El otro, FIFA Heroes, consistirá en un juego arcade de 5 contra 5 con mascotas mundialistas, leyendas y personajes de ficción.