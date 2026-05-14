Qué es AirDrop y cómo usar esta función de Apple en celualres Android

La compatibilidad entre AirDrop y Android continúa creciendo y ya permite transferir archivos entre celulares Android y dispositivos Apple sin aplicaciones externas.
Gracias a la evolución de Quick Share, la herramienta de intercambio de archivos impulsada por Google, varios fabricantes comenzaron a integrar funciones que permiten enviar fotos, videos y documentos directamente hacia iPhone, iPad y Mac con una experiencia cada vez más parecida a la del ecosistema de Apple.
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La expansión de esta compatibilidad marca uno de los cambios más importantes en la conectividad entre plataformas móviles de los últimos años. Durante mucho tiempo, AirDrop fue una herramienta exclusiva de Apple, diseñada para funcionar únicamente entre dispositivos de la propia compañía. Sin embargo, la integración progresiva de Quick Share con sistemas compatibles abrió una nueva etapa para Android.
Qué es AirDrop y por qué se volvió tan popular
AirDrop es el sistema de transferencia inalámbrica desarrollado por Apple para compartir archivos entre iPhone, iPad y computadoras Mac. La herramienta utiliza conexiones Bluetooth y WiFi Direct para enviar contenido de forma rápida y segura sin necesidad de cables, aplicaciones de terceros o conexión a internet.
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Su principal ventaja siempre fue la facilidad de uso. Los usuarios solo deben seleccionar un archivo, pulsar compartir y elegir el dispositivo cercano al que desean enviarlo. El proceso ocurre en pocos segundos y sin configuraciones complejas.
Esa simplicidad convirtió a AirDrop en una de las funciones más valoradas dentro del ecosistema Apple. Durante años, Android no tuvo una alternativa capaz de ofrecer una experiencia igual de fluida entre diferentes marcas.
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Cómo Quick Share logró acercarse a AirDrop
Google comenzó a trabajar en una alternativa unificada para Android bajo el nombre de Quick Share. Inicialmente, la herramienta servía únicamente para compartir archivos entre dispositivos Android compatibles, especialmente modelos Pixel y Samsung Galaxy.
Con el paso del tiempo, Google expandió las capacidades del sistema y añadió compatibilidad con dispositivos Apple. Gracias a esa integración, ciertos celulares Android ya pueden detectar iPhone, iPad y Mac cercanos para transferir archivos directamente desde el menú compartir del sistema.
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La idea es reducir las barreras entre plataformas y facilitar el intercambio de contenido entre usuarios de Android y Apple sin depender de aplicaciones adicionales.
Qué celulares Android ya son compatibles
La compatibilidad comenzó en dispositivos premium y continúa ampliándose hacia otras marcas y modelos.
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Entre los teléfonos Google compatibles aparecen:
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10a
Samsung también incorporó la función en varios de sus equipos más recientes mediante One UI 8.5. Entre ellos se encuentran:
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- Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra
- Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7
- Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra
- Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6
- Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra
Además, otras compañías comenzaron a sumarse al sistema. Oppo habilitó la compatibilidad en el Find X9 Ultra, mientras que Vivo hizo lo mismo con el X300 Ultra. La expectativa es que más fabricantes integren esta tecnología durante los próximos meses.
Cómo activar la función en Android
El proceso para habilitar la compatibilidad es sencillo y no requiere instalar software adicional en los equipos compatibles.
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Los usuarios deben:
- Abrir Ajustes.
- Entrar en Quick Share.
- Activar la opción “Compartir con dispositivos Apple”.
Una vez configurado, el funcionamiento es similar al de AirDrop tradicional. Basta con seleccionar una imagen, video o documento, pulsar el botón compartir y elegir el dispositivo Apple cercano que aparezca disponible.
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La transferencia se realiza de forma inalámbrica utilizando conexiones de proximidad.
Android también prepara nuevas funciones similares a AirDrop
La integración entre Quick Share y Apple no es el único avance que prepara Android. Nuevas versiones filtradas de One UI 9 revelaron una herramienta llamada “Tap to share”, diseñada para simplificar todavía más el intercambio de archivos.
La función permitirá compartir contenido simplemente acercando dos teléfonos compatibles. El sistema detectará automáticamente el otro dispositivo y comenzará la transferencia sin necesidad de abrir menús adicionales.
Según reportó Android Authority, Google también estaría desarrollando una función similar dentro de Google Play Services bajo el nombre de “intercambio de gestos”.
La tecnología recuerda directamente a NameDrop, la herramienta presentada por Apple para compartir contactos y archivos acercando dos iPhone.
Con estos cambios, Android busca reducir una de las ventajas históricas del ecosistema Apple y ofrecer una experiencia de transferencia de archivos más rápida, intuitiva y universal entre dispositivos móviles.
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