Tecno

Qué es AirDrop y cómo usar esta función de Apple en celualres Android

Google y varios fabricantes Android comenzaron a integrar funciones similares a AirDrop para compartir fotos, videos y documentos con dispositivos Apple

Guardar
Google icon
(Imagen ilustrativa Infobae)
Android empieza a implementar funciones que antes eran exclusivas de Apple.

La compatibilidad entre AirDrop y Android continúa creciendo y ya permite transferir archivos entre celulares Android y dispositivos Apple sin aplicaciones externas.

Gracias a la evolución de Quick Share, la herramienta de intercambio de archivos impulsada por Google, varios fabricantes comenzaron a integrar funciones que permiten enviar fotos, videos y documentos directamente hacia iPhone, iPad y Mac con una experiencia cada vez más parecida a la del ecosistema de Apple.

PUBLICIDAD

La expansión de esta compatibilidad marca uno de los cambios más importantes en la conectividad entre plataformas móviles de los últimos años. Durante mucho tiempo, AirDrop fue una herramienta exclusiva de Apple, diseñada para funcionar únicamente entre dispositivos de la propia compañía. Sin embargo, la integración progresiva de Quick Share con sistemas compatibles abrió una nueva etapa para Android.

Fotocomposición que muestra dos manos sosteniendo tres smartphones de diferentes colores y otra mano con un smartphone cuya pantalla muestra la interfaz de AirDrop.
Una mano sostiene varios smartphones con lentes de cámara visibles, mientras otra interactúa con un dispositivo móvil que muestra la pantalla de AirDrop para compartir archivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es AirDrop y por qué se volvió tan popular

AirDrop es el sistema de transferencia inalámbrica desarrollado por Apple para compartir archivos entre iPhone, iPad y computadoras Mac. La herramienta utiliza conexiones Bluetooth y WiFi Direct para enviar contenido de forma rápida y segura sin necesidad de cables, aplicaciones de terceros o conexión a internet.

PUBLICIDAD

Su principal ventaja siempre fue la facilidad de uso. Los usuarios solo deben seleccionar un archivo, pulsar compartir y elegir el dispositivo cercano al que desean enviarlo. El proceso ocurre en pocos segundos y sin configuraciones complejas.

Esa simplicidad convirtió a AirDrop en una de las funciones más valoradas dentro del ecosistema Apple. Durante años, Android no tuvo una alternativa capaz de ofrecer una experiencia igual de fluida entre diferentes marcas.

Android - AirDrop - celulares - tecnología - 1 de abril
Los dispositivos Android ahora serán compatibles con el AirDrop de Apple. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo Quick Share logró acercarse a AirDrop

Google comenzó a trabajar en una alternativa unificada para Android bajo el nombre de Quick Share. Inicialmente, la herramienta servía únicamente para compartir archivos entre dispositivos Android compatibles, especialmente modelos Pixel y Samsung Galaxy.

Con el paso del tiempo, Google expandió las capacidades del sistema y añadió compatibilidad con dispositivos Apple. Gracias a esa integración, ciertos celulares Android ya pueden detectar iPhone, iPad y Mac cercanos para transferir archivos directamente desde el menú compartir del sistema.

La idea es reducir las barreras entre plataformas y facilitar el intercambio de contenido entre usuarios de Android y Apple sin depender de aplicaciones adicionales.

Android - iPhone - Quick Share - AirDrop - tecnología - 28 de diciembre
Google implementa nuevas herramientas para su sitema Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué celulares Android ya son compatibles

La compatibilidad comenzó en dispositivos premium y continúa ampliándose hacia otras marcas y modelos.

Entre los teléfonos Google compatibles aparecen:

  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro Fold
  • Pixel 10a

Samsung también incorporó la función en varios de sus equipos más recientes mediante One UI 8.5. Entre ellos se encuentran:

  • Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra
  • Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7
  • Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra
  • Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6
  • Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra

Además, otras compañías comenzaron a sumarse al sistema. Oppo habilitó la compatibilidad en el Find X9 Ultra, mientras que Vivo hizo lo mismo con el X300 Ultra. La expectativa es que más fabricantes integren esta tecnología durante los próximos meses.

Android - AirDrop - celulares - tecnología - 1 de abril
Diferentes dispositivos Android ya son compatibles con iPhone. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo activar la función en Android

El proceso para habilitar la compatibilidad es sencillo y no requiere instalar software adicional en los equipos compatibles.

Los usuarios deben:

  1. Abrir Ajustes.
  2. Entrar en Quick Share.
  3. Activar la opción “Compartir con dispositivos Apple”.

Una vez configurado, el funcionamiento es similar al de AirDrop tradicional. Basta con seleccionar una imagen, video o documento, pulsar el botón compartir y elegir el dispositivo Apple cercano que aparezca disponible.

La transferencia se realiza de forma inalámbrica utilizando conexiones de proximidad.

Android - iPhone - Quick Share - AirDrop - tecnología - 28 de diciembre
Activar la opción para compatir archivos entre Android y iPhone es bastante sencillo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Android también prepara nuevas funciones similares a AirDrop

La integración entre Quick Share y Apple no es el único avance que prepara Android. Nuevas versiones filtradas de One UI 9 revelaron una herramienta llamada “Tap to share”, diseñada para simplificar todavía más el intercambio de archivos.

La función permitirá compartir contenido simplemente acercando dos teléfonos compatibles. El sistema detectará automáticamente el otro dispositivo y comenzará la transferencia sin necesidad de abrir menús adicionales.

Según reportó Android Authority, Google también estaría desarrollando una función similar dentro de Google Play Services bajo el nombre de “intercambio de gestos”.

La tecnología recuerda directamente a NameDrop, la herramienta presentada por Apple para compartir contactos y archivos acercando dos iPhone.

Con estos cambios, Android busca reducir una de las ventajas históricas del ecosistema Apple y ofrecer una experiencia de transferencia de archivos más rápida, intuitiva y universal entre dispositivos móviles.

Temas Relacionados

AndroidAirDropAppleLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 10 VPN recomendadas que puedes usar para ver contenido desde cualquier país

Las redes privadas virtuales permiten cambiar virtualmente de país en segundos, una función cada vez más usada para desbloquear restricciones regionales

Las 10 VPN recomendadas que puedes usar para ver contenido desde cualquier país

Tecnología NFC: así funciona este 2026 y cuáles son los riesgos al pagar desde el móvil

La comunicación inalámbrica de corto alcance facilita transacciones rápidas y seguras, aunque los expertos recomiendan revisar el datáfono y activar la autenticación de dos factores

Tecnología NFC: así funciona este 2026 y cuáles son los riesgos al pagar desde el móvil

Activa alertas de terremotos y localización de emergencia en tu celular de manera gratuita

En Colombia recientemente hubo un sismo de 5,5 grados de magnitud y usuarios reportaron avisos de la alerta de Google

Activa alertas de terremotos y localización de emergencia en tu celular de manera gratuita

Starlink redefine sus planes de conexión satelital con límites renovados y ajustes en precios

La compañía de Elon Musk ajustó sus políticas de conexión satelital para evitar la congestión de su creciente red global de usuarios

Starlink redefine sus planes de conexión satelital con límites renovados y ajustes en precios

El primer FIFA ingresó al Salón de la Fama de los Videojuegos a 33 años de su lanzamiento y en la previa del Mundial 2026

El reconocimiento llega en la previa de la Copa del Mundo y rescata el origen de una franquicia que vendió más de 325 millones de unidades a nivel global

El primer FIFA ingresó al Salón de la Fama de los Videojuegos a 33 años de su lanzamiento y en la previa del Mundial 2026

DEPORTES

El cruce entre el periodista Reynaldo Sietecase y Rodolfo D’Onofrio por las polémicas jugadas en Rosario Central-Racing

El cruce entre el periodista Reynaldo Sietecase y Rodolfo D’Onofrio por las polémicas jugadas en Rosario Central-Racing

El escándalo detrás de la épica pelea de los pesados que ganó Daniel Dubois con un sangriento KO

Polémica por la decisión de la MLS sobre el tercer gol que Messi anotó en la victoria del Inter Miami: el impacto en sus estadísticas

El seleccionado argentino femenino +40 de hockey busca sponsors para viajar al Mundial

Fernando Marín cruzó a Diego Milito: “Como jugador fue un diez, todavía tiene que aprender a ser dirigente”

TELESHOW

Pétalos de rosa, globos dorados y día de relax: la fiesta sorpresa de Alex Caniggia y Venezia para Melody Luz

Pétalos de rosa, globos dorados y día de relax: la fiesta sorpresa de Alex Caniggia y Venezia para Melody Luz

La emotiva confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel: “Estoy sana”

Luisana Lopilato contó cómo organiza la vida familiar con Michael Bublé: “Es difícil”

El tenso cruce entre Angie Balbiani y Gustavo Méndez por la cautelar de Wanda Nara: “Yo no soy buchón”

Griselda Siciliani reveló los detalles que aportó para su personaje de Envidiosa: “No estaban en el guion”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil registró el menor número de deforestación de la selva atlántica en 40 años

Brasil registró el menor número de deforestación de la selva atlántica en 40 años

Tormenta de polvo provoca múltiples choques, heridos y cierre total de dos autopistas en un estado de EEUU

Ministerio de Vivienda formaliza más de 77,000 terrenos en El Salvador

Bienal de Arquitectura y Urbanismo de El Salvador abre puertas a debates sobre innovación y desarrollo nacional

El Tribunal Supremo Electoral solicita informe sobre formación de nuevos partidos políticos en Guatemala