Qué es AirDrop y cómo usar esta función de Apple en celualres Android

Android empieza a implementar funciones que antes eran exclusivas de Apple.

La compatibilidad entre AirDrop y Android continúa creciendo y ya permite transferir archivos entre celulares Android y dispositivos Apple sin aplicaciones externas.

Gracias a la evolución de Quick Share, la herramienta de intercambio de archivos impulsada por Google, varios fabricantes comenzaron a integrar funciones que permiten enviar fotos, videos y documentos directamente hacia iPhone, iPad y Mac con una experiencia cada vez más parecida a la del ecosistema de Apple.

PUBLICIDAD

La expansión de esta compatibilidad marca uno de los cambios más importantes en la conectividad entre plataformas móviles de los últimos años. Durante mucho tiempo, AirDrop fue una herramienta exclusiva de Apple, diseñada para funcionar únicamente entre dispositivos de la propia compañía. Sin embargo, la integración progresiva de Quick Share con sistemas compatibles abrió una nueva etapa para Android.

Una mano sostiene varios smartphones con lentes de cámara visibles, mientras otra interactúa con un dispositivo móvil que muestra la pantalla de AirDrop para compartir archivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es AirDrop y por qué se volvió tan popular

AirDrop es el sistema de transferencia inalámbrica desarrollado por Apple para compartir archivos entre iPhone, iPad y computadoras Mac. La herramienta utiliza conexiones Bluetooth y WiFi Direct para enviar contenido de forma rápida y segura sin necesidad de cables, aplicaciones de terceros o conexión a internet.

PUBLICIDAD

Su principal ventaja siempre fue la facilidad de uso. Los usuarios solo deben seleccionar un archivo, pulsar compartir y elegir el dispositivo cercano al que desean enviarlo. El proceso ocurre en pocos segundos y sin configuraciones complejas.

Esa simplicidad convirtió a AirDrop en una de las funciones más valoradas dentro del ecosistema Apple. Durante años, Android no tuvo una alternativa capaz de ofrecer una experiencia igual de fluida entre diferentes marcas.

PUBLICIDAD

Los dispositivos Android ahora serán compatibles con el AirDrop de Apple. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo Quick Share logró acercarse a AirDrop

Google comenzó a trabajar en una alternativa unificada para Android bajo el nombre de Quick Share. Inicialmente, la herramienta servía únicamente para compartir archivos entre dispositivos Android compatibles, especialmente modelos Pixel y Samsung Galaxy.

Con el paso del tiempo, Google expandió las capacidades del sistema y añadió compatibilidad con dispositivos Apple. Gracias a esa integración, ciertos celulares Android ya pueden detectar iPhone, iPad y Mac cercanos para transferir archivos directamente desde el menú compartir del sistema.

PUBLICIDAD

La idea es reducir las barreras entre plataformas y facilitar el intercambio de contenido entre usuarios de Android y Apple sin depender de aplicaciones adicionales.

Google implementa nuevas herramientas para su sitema Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué celulares Android ya son compatibles

La compatibilidad comenzó en dispositivos premium y continúa ampliándose hacia otras marcas y modelos.

PUBLICIDAD

Entre los teléfonos Google compatibles aparecen:

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a

Samsung también incorporó la función en varios de sus equipos más recientes mediante One UI 8.5. Entre ellos se encuentran:

PUBLICIDAD

Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra

Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7

Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra

Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6

Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra

Además, otras compañías comenzaron a sumarse al sistema. Oppo habilitó la compatibilidad en el Find X9 Ultra, mientras que Vivo hizo lo mismo con el X300 Ultra. La expectativa es que más fabricantes integren esta tecnología durante los próximos meses.

Diferentes dispositivos Android ya son compatibles con iPhone. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo activar la función en Android

El proceso para habilitar la compatibilidad es sencillo y no requiere instalar software adicional en los equipos compatibles.

PUBLICIDAD

Los usuarios deben:

Abrir Ajustes. Entrar en Quick Share. Activar la opción “Compartir con dispositivos Apple”.

Una vez configurado, el funcionamiento es similar al de AirDrop tradicional. Basta con seleccionar una imagen, video o documento, pulsar el botón compartir y elegir el dispositivo Apple cercano que aparezca disponible.

PUBLICIDAD

La transferencia se realiza de forma inalámbrica utilizando conexiones de proximidad.

Activar la opción para compatir archivos entre Android y iPhone es bastante sencillo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Android también prepara nuevas funciones similares a AirDrop

La integración entre Quick Share y Apple no es el único avance que prepara Android. Nuevas versiones filtradas de One UI 9 revelaron una herramienta llamada “Tap to share”, diseñada para simplificar todavía más el intercambio de archivos.

La función permitirá compartir contenido simplemente acercando dos teléfonos compatibles. El sistema detectará automáticamente el otro dispositivo y comenzará la transferencia sin necesidad de abrir menús adicionales.

Según reportó Android Authority, Google también estaría desarrollando una función similar dentro de Google Play Services bajo el nombre de “intercambio de gestos”.

La tecnología recuerda directamente a NameDrop, la herramienta presentada por Apple para compartir contactos y archivos acercando dos iPhone.

Con estos cambios, Android busca reducir una de las ventajas históricas del ecosistema Apple y ofrecer una experiencia de transferencia de archivos más rápida, intuitiva y universal entre dispositivos móviles.