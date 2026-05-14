Sony quiere evitar el elevado precio de la PS6 con esta considerable reducción de memoria RAM

Sony planea reducir la memoria RAM de la PS6 a 24 GB para contener el precio final de la consola. (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada de la próxima generación de consolas de Sony sigue generando rumores y expectativas. Una de las filtraciones recientes dio información sobre una posible reducción en la memoria RAM de la PS6, con el objetivo de equilibrar el salto técnico y evitar precios prohibitivos para el consumidor.

Estos rumores se suman al contexto global de crisis en los componentes electrónicos, que han generado tensiones, cambios de planes y aumentos de precios en consolas de PlayStation y de Nintendo.

PUBLICIDAD

De cuanto sería la memoria RAM de la PS6

Las primeras informaciones sobre la PS6 apuntaban a una apuesta contundente por la memoria. Los rumores situaban el hardware de la futura consola con 32 GB de memoria unificada, lo que supondría duplicar la capacidad actual de la PlayStation 5, equipada con 16 GB de memoria.

Este salto técnico respondía a la ambición de ofrecer un rendimiento superior, especialmente en tareas exigentes como el trazado de rayos y la integración de tecnologías de inteligencia artificial en los videojuegos.

PUBLICIDAD

La reducción del bus de memoria de 160 a 128 bits busca optimizar recursos sin afectar el diseño central del SoC de la PS6. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, discusiones en foros especializados, como NeoGAF, y los reportes de filtradores como Kepler L2 señalaron que Sony estaría considerando reducir la memoria unificada de la PS6 de 32 GB a 24 GB.

Este cambio implicaría también una reducción en el bus de memoria, de 160 bits a 128 bits, una medida que no afectaría el diseño central del SoC pero sí permitiría un ahorro considerable en la producción.

PUBLICIDAD

El ajuste no es menor: pasar de 32 a 24 GB significa que el salto respecto a la PlayStation 5 sería de un 50% en lugar del doble. Pero esto permitiría reducir el coste de fabricación en aproximadamente 60 dólares por unidad, una cifra clave para no disparar el precio final.

Además, estas filtraciones aseguran que parte de este ahorro proviene también de la posibilidad de aprovechar chips que antes se descartaban, aumentando la eficiencia del proceso industrial.

PUBLICIDAD

La velocidad de la nueva memoria GDDR7 y la integración de IA permitirían a la PS6 ofrecer mundos abiertos y mejores gráficos. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Qué implicaría que la PS6 tenga una RAM de 24 GB

El recorte de memoria podría generar inquietud sobre el rendimiento o la longevidad de la consola, especialmente en un contexto donde las nuevas tecnologías tienden a consumir cada vez más recursos. Sin embargo, los mismos reportes indican que los desarrolladores estarían de acuerdo con la cifra de 24 GB, considerándola suficiente para la mayoría de los escenarios actuales y futuros.

Aunque no se alcanza la ambición de los 32 GB, la velocidad de la nueva memoria GDDR7 sería mucho mayor que la de la generación anterior. Esto, sumado a otras tecnologías de optimización y a la integración profunda de IA para la compresión de datos y la mejora visual en tiempo real, permitiría evitar cuellos de botella y mantener experiencias de juego ágiles y ricas en detalle.

PUBLICIDAD

Otro aspecto clave que aparece en las filtraciones es el almacenamiento. La PS6 llegaría con un SSD de 1 TB, pero la verdadera novedad está en la tecnología de compresión neuronal basada en IA.

Este sistema permitiría que los juegos ocupen menos espacio físico en disco, al guardar versiones básicas de las texturas y modelos 3D y completarlas dinámicamente durante la ejecución. Así, un título que hoy ocupa 150 GB podría reducirse a 40 o 50 GB efectivos, multiplicando la capacidad real del disco y compensando la reducción de memoria RAM.

PUBLICIDAD

La PS6 implementaría una tecnología de compresión neuronal capaz de reducir el tamaño efectivo de los juegos de 150 GB a apenas 40 o 50 GB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste de memoria RAM tiene como objetivo principal asegurar que la PS6 no se convierta en un artículo de lujo, inaccesible para el grueso de jugadores. El contexto inflacionario en el sector tecnológico, junto con la persistente crisis de la DRAM, hace que cada dólar ahorrado en la producción sea decisivo. Sony busca así mantener un equilibrio entre ambición técnica y viabilidad comercial.

La reducción de memoria no implica necesariamente una experiencia inferior para el usuario. La velocidad de la GDDR7, sumada a las nuevas técnicas de compresión y la apuesta por la IA, permitiría sostener mundos abiertos, eliminar tiempos de carga y mejorar la calidad visual sin sacrificar jugabilidad.

PUBLICIDAD

Sobre la fecha de lanzamiento de la PlayStation 6, los rumores aputan a que será para 2027 o incluso más allá, dependiendo de cómo evolucione el mercado de componentes, ya que se preveé que la crisis de la memoria RAM pueda extenderse hasta 2028 o 2029, dificultando aún más la planificación de Sony.