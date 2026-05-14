Las 10 VPN recomendadas que puedes usar para ver contenido desde cualquier país

Una persona utiliza una aplicación de VPN en su teléfono Android para proteger su privacidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las VPN volvieron a posicionarse entre las herramientas más utilizadas para acceder a contenido restringido por región, proteger la privacidad en línea y evitar bloqueos geográficos. En un contexto donde plataformas de streaming, sitios web y servicios digitales limitan parte de su catálogo según el país desde donde se conecte el usuario, las redes privadas virtuales se consolidan como una solución cada vez más popular.

Además del acceso a series, películas o páginas bloqueadas, las VPN también se utilizan para reforzar la seguridad al navegar en redes públicas y ocultar la dirección IP real del dispositivo. Sin embargo, no todas ofrecen el mismo nivel de privacidad ni las mismas velocidades de conexión.

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Actualmente existen decenas de servicios disponibles, aunque especialistas en ciberseguridad recomiendan optar por plataformas reconocidas y evitar aplicaciones gratuitas desconocidas que podrían recopilar información personal o mostrar publicidad invasiva.

Las VPN también se usan para refozar la seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué es una VPN y para qué sirve

VPN significa “Virtual Private Network” o red privada virtual. Su función principal es crear una conexión cifrada entre el dispositivo del usuario e internet.

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Cuando una persona activa una VPN, el tráfico pasa primero por servidores externos ubicados en otros países. Esto permite ocultar la ubicación real y navegar como si la conexión proviniera desde otra región.

Gracias a este sistema, es posible acceder a catálogos de streaming disponibles únicamente en determinados países, ingresar a sitios bloqueados localmente o proteger datos personales en conexiones WiFi públicas.

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Las VPN te ayudan a ocultar tu IP y navegar de forma segura en redes públicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo usar una VPN paso a paso

El proceso para comenzar a utilizar una VPN suele ser sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados.

Los pasos básicos son:

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Elegir una VPN confiable. Descargar la aplicación desde Google Play, App Store o el sitio oficial. Crear una cuenta. Seleccionar un servidor ubicado en otro país. Mantener la VPN activa mientras se navega.

Los expertos recomiendan evitar aplicaciones poco conocidas que prometen servicios “gratis ilimitados”, ya que algunas monetizan los datos de navegación de los usuarios.

Si en tu país no hay acceso a ciertos servicios, puedes usar una VPN para conectarte a otro país y acceder a ella. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las 10 VPN gratuitas más recomendadas

Proton VPN

Es una de las opciones gratuitas más valoradas por especialistas en privacidad. No exige tarjeta de crédito, no incluye anuncios y ofrece datos ilimitados en su versión sin costo, aunque con velocidad reducida.

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Su plan pago comienza alrededor de los USD 2,99 mensuales.

Windscribe

Ofrece servidores en varios países y un límite mensual de datos gratuitos. Resulta útil para navegación básica y lectura de contenido bloqueado.

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Los planes premium parten desde aproximadamente USD 5,75 al mes.

PrivadoVPN

Incluye 10 GB mensuales de alta velocidad en su versión gratuita y luego mantiene conexión ilimitada con velocidad reducida.

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Sus promociones pagas arrancan cerca de USD 1,11 mensuales.

Las VPN también se pueden usar en el celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

hide.me

Dispone de modalidad gratuita con opciones limitadas y planes premium con mayor velocidad y servidores adicionales.

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Los precios comienzan alrededor de USD 2,69 al mes.

TunnelBear

Se caracteriza por una interfaz sencilla y amigable para usuarios sin experiencia técnica. Está orientada principalmente a navegación básica.

Tiene plan gratuito con límite de datos y versiones pagas variables.

NordVPN

Es una de las plataformas más reconocidas del mercado por estabilidad, velocidad y herramientas de seguridad avanzadas. Medios especializados como TechRadar la ubicaron entre las mejores VPN de 2026.

Sus planes largos comienzan alrededor de USD 3,09 al mes.

Surfshark

Destaca por permitir conexiones ilimitadas de dispositivos bajo una sola cuenta, algo atractivo para familias o usuarios con múltiples equipos.

Los precios promocionales parten desde USD 1,78 mensuales.

ExpressVPN

Se posiciona como una de las opciones más rápidas y fáciles de usar, aunque también es una de las más costosas.

Sus promociones comienzan alrededor de USD 3,49 al mes.

Un profesional trabaja en su escritorio mientras utiliza una red privada virtual (VPN) en su computadora, mostrando la importancia creciente de las herramientas de ciberseguridad en espacios de trabajo modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mullvad VPN

Es una de las favoritas entre quienes priorizan privacidad extrema. La compañía evita recopilar datos personales y mantiene una tarifa fija simple.

El servicio cuesta 5 euros mensuales.

CyberGhost

Cuenta con servidores distribuidos en numerosos países y políticas de devolución amplias.

Aunque su precio estándar puede superar los USD 12 mensuales, suele ofrecer promociones de largo plazo mucho más económicas.

Qué VPN conviene elegir según el uso

La elección depende principalmente del objetivo del usuario. Quienes buscan una alternativa gratuita suelen optar por Proton VPN, Windscribe, PrivadoVPN o hide.me. Para uso diario más intensivo y streaming estable, las más recomendadas son NordVPN, Surfshark y ExpressVPN.

En cambio, usuarios centrados en privacidad y anonimato suelen inclinarse por servicios como Mullvad o Proton VPN.

A medida que aumentan los bloqueos geográficos y las preocupaciones por la seguridad digital, las VPN continúan creciendo como una de las herramientas más utilizadas para navegar con mayor libertad y protección en internet.