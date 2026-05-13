América Latina es la región con más ciberataques en el mundo: se sufren más de 3 mil ataques semanales

Check Point Research posiciona a América Latina como el epicentro mundial de ciberataques durante abril de 2026, con un promedio de 3.364 ataques semanales por empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el mes de abril de 2026, América Latina volvió a ser el epicentro global de los ciberataques, según un informe de Check Point Research, en el que queda en evidencia el crecimiento que está sufriendo la región, especialmente sus empresas.

El informe indica que las organizaciones latinoamericanas registraron un promedio de 3.364 ataques semanales por empresa, cifra que representa un aumento interanual del 20%.

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Esta estadística coloca a América Latina en una posición crítica frente a otras regiones, ya que la acelerada digitalización de sus economías y la desigual madurez en ciberseguridad abren nuevas puertas a los cibercriminales.

Cifras que posicionan a América Latina como el blanco principal

El estudio destaca que, durante abril de 2026, la actividad maliciosa creció de manera generalizada a nivel mundial, pero con especial énfasis en América Latina. El promedio de 3.364 ataques semanales por organización supera ampliamente los registros de otras regiones: APAC tuvo 3.213, África 2.940, Europa 1.848 y América del Norte 1.499.

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Brasil, Colombia y México lideran el ranking regional de ciberataques, mientras que Argentina experimenta un crecimiento del 15% respecto al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todas las regiones, sin excepción, mostraron subidas respecto de marzo, lo que descarta episodios aislados y confirma un repunte global.

El informe subraya que la presión sobre América Latina se explica, en buena medida, por el rápido avance de la digitalización en todos los sectores económicos. A este fenómeno se suman los desafíos propios de una ciberseguridad que aún no logra un estándar homogéneo en la región.

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Cuáles fueron los sectores y países más afectados en Latinoamérica

En el desglose por países, Brasil lidera el ranking regional con 4.118 ataques semanales por organización, seguido muy de cerca por Colombia, con 4.090, y México, con 3.548. Argentina, por su parte, alcanzó los 2.800 ataques semanales, lo que implicó un crecimiento interanual del 15%.

Entre los sectores más golpeados por estos ataques figuran la educación, el gobierno y las telecomunicaciones. El informe revela que el sector educativo volvió a ser el más atacado a nivel mundial, con un promedio de 4.946 ataques semanales por organización y un crecimiento interanual del 8%.

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El sector educativo de América Latina encabeza la lista de los más atacados a nivel global, con un promedio de 4.946 ataques semanales por organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones educativas, caracterizadas por comunidades amplias y recursos de seguridad limitados, se convierten en objetivos atractivos para los atacantes. En segundo lugar se ubicó el sector gubernamental, con 2.797 ataques semanales, y en tercer lugar, telecomunicaciones, con 2.728.

Áreas como hospitalidad, turismo y recreación experimentaron niveles elevados de actividad maliciosa a medida que se acerca la temporada alta de viajes, debido al aumento de transacciones digitales y la integración con terceros.

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Por qué Latinoamérica es una región vulnerable a ciberataques

El informe atribuye esta vulnerabilidad a la acelerada digitalización de las economías latinoamericanas, combinada con niveles desiguales de madurez en ciberseguridad.

Muchas empresas y organismos públicos han expandido rápidamente sus operaciones digitales y la adopción de servicios en la nube, lo que amplía las superficies de ataque y dificulta la protección de sistemas y datos sensibles.

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El ransomware sigue expandiéndose en América Latina, atacando principalmente a los sectores de servicios empresariales, bienes de consumo y manufactura industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la proliferación de herramientas de inteligencia artificial generativa en el ámbito corporativo agrega nuevos riesgos. El estudio revela que uno de cada 28 prompts enviados desde entornos empresariales presentaba alto riesgo de fuga de información sensible, afectando al 90% de las organizaciones que utilizan habitualmente estas herramientas.

El 19% de los prompts contenía datos potencialmente sensibles, lo que demuestra el grado de integración de la inteligencia artificial en los flujos diarios y la velocidad con la que supera la capacidad de adaptación de las políticas de seguridad.

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El ransomware mantuvo su expansión como una de las amenazas más disruptivas, con 707 incidentes reportados a nivel global, un 5% más que en marzo y un 12% más que el año anterior. Aunque América del Norte fue la región más afectada por este tipo de ataques, la tendencia en América Latina sigue en aumento, especialmente en sectores críticos como servicios empresariales, bienes de consumo y manufactura industrial.

La actividad de ransomware estuvo encabezada por operadores como Qilin, The Gentlemen y DragonForce, que en conjunto representaron el 34% de los incidentes reportados. No obstante, el informe identificó 56 grupos diferentes de ransomware actuando a nivel global, lo que evidencia la resiliencia y expansión de este ecosistema criminal.

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