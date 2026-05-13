Qué es HDMI ARC y cuáles son las dos cosas que se pueden hacer con un solo cable en el Smart TV

El puerto HDMI ARC permite controlar el sonido de la Smart TV y la barra de sonido con un solo mando a distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los televisores actuales tienen varios puertos HDMI y uno de ellos permite controlar dos funciones diferentes del Smart TV al mismo tiempo: audio y video, evitando, por ejemplo, tener un control para la pantalla y otro para la barra de sonido.

Este puerto es el HDMI ARC o eARC, por lo que vamos a explicar todo sobre su funcionamiento para sacarle el máximo provecho en el hogar de manera sencilla.

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Qué es HDMI ARC y cómo funciona

HDMI ARC corresponde a las siglas en inglés de Audio Return Channel. Su principal función es permitir que el audio viaje en ambos sentidos entre el televisor y un equipo de sonido externo, como una barra de sonido o un receptor AV, utilizando un solo cable HDMI.

Así, no solo se recibe la imagen y el sonido desde dispositivos fuente como consolas, sino que el televisor también puede enviar el audio de sus aplicaciones al sistema externo.

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HDMI ARC, siglas de Audio Return Channel, facilita la transferencia bidireccional de audio entre el televisor y equipos externos usando un solo cable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función transforma el puerto HDMI en un canal bidireccional para el audio, facilitando la gestión centralizada del sonido en el hogar. El usuario puede disfrutar de contenido en plataformas como Netflix o YouTube y escuchar el sonido en la barra sin cables adicionales.

HDMI ARC facilita que la señal de audio del televisor viaje directamente hacia el sistema de sonido externo, eliminando la necesidad de cables ópticos o auxiliares. El proceso de sincronización se agiliza y la latencia disminuye, lo que contribuye a una experiencia audiovisual más fluida y cómoda.

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El puerto HDMI ARC permite reducir el número de cables en la zona de entretenimiento y centralizar el control de volumen y encendido desde un único mando a distancia. Esta tecnología representa una respuesta directa a la demanda de practicidad y estética en los hogares que buscan soluciones simples para gestionar su centro multimedia.

Cómo identificar si tu televisor y barra de sonido tienen HDMI ARC

No todos los puertos HDMI de un televisor ofrecen las mismas funciones, aunque puedan lucir idénticos a simple vista. Para determinar si un dispositivo cuenta con soporte ARC, basta con revisar la parte trasera del televisor o la barra de sonido. Si junto a algún puerto aparece la palabra “ARC”, ese es el indicado.

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Para aprovechar HDMI ARC, es necesario verificar en el televisor y la barra de sonido la presencia del puerto identificado como 'ARC'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental que tanto el televisor como el equipo de sonido posean puertos HDMI compatibles con ARC. Si solo uno de los dispositivos tiene esta función, el canal de retorno de audio no funcionará. Esta comprobación resulta esencial antes de intentar aprovechar las ventajas de la tecnología.

En modelos de televisores más recientes puede aparecer la variante eARC, una evolución de ARC que forma parte del estándar HDMI 2.1. Esta versión mejorada permite transmitir audio sin comprimir y aprovechar formatos avanzados, como Dolby TrueHD o DTS-HD Master Audio, especialmente apreciados en sistemas de cine en casa y barras de sonido de alta gama.

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La identificación correcta del puerto HDMI adecuado permite evitar configuraciones incorrectas y el uso innecesario de cables adicionales. En muchos televisores de gama baja esta función no está presente, lo que limita las posibilidades de integración de audio sin recurrir a soluciones externas.

Cómo conectar y configurar HDMI ARC en el hogar

El proceso de conexión de HDMI ARC es sencillo, pero exige prestar atención a algunos detalles. Primero, se debe utilizar un cable HDMI de alta velocidad, conectando el puerto HDMI ARC del televisor con el correspondiente de la barra de sonido o receptor AV. Ambos dispositivos deben estar apagados antes de realizar la conexión para evitar errores de reconocimiento.

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El control unificado de volumen y encendido desde un único mando a distancia representa una solución práctica y estética para centros multimedia modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez conectado el cable, es necesario acceder al menú de ajustes del televisor y activar la función ARC. En algunos casos, es imprescindible habilitar la opción CEC (Consumer Electronics Control), también conocida como “control por HDMI”, para permitir el manejo integrado de los dispositivos.

El siguiente paso consiste en seleccionar la barra de sonido como salida de audio principal en las opciones del televisor. Así, el sonido de las aplicaciones o canales se reproducirá directamente en el sistema externo.

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Con la configuración adecuada, el usuario puede controlar el volumen y el encendido o apagado de ambos dispositivos desde un solo mando, lo que facilita la experiencia y reduce la cantidad de aparatos necesarios.