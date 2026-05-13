El hospital de Sololá suspende visitas en pediatría ante casos de sarampión

Un cartel anuncia la suspensión de visitas a pediatría en el Hospital de Sololá, Guatemala, debido a un brote de sarampión, mientras una enfermera permanece atenta al lado de la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital Departamental de Sololá declaró alerta roja y suspendió de manera temporal las visitas en el área de pediatría tras registrar un incremento atípico de casos de sarampión en menores. La dirección médica informó que la restricción, sin fecha de término definida, busca contener el riesgo de transmisión del virus en las instalaciones y garantizar la protección de los niños hospitalizados y el personal de salud, según reporte de medios locales y Soy502.

Deacuerdo con especialistas de Sololá, elsarampión puede ocasionar complicacionesgraves, como neumoníao inflamación cerebral. La autoridad hospitalaria instó a lospadres a prestar atención inmediata ante la aparición de fiebrealta, erupciones rojizas en la piel, tos, secreción nasal, malestar general uojos enrojecidos en los niños. La vacunaciónconstituye el método principal de prevención, por lo que se exhortó a lapoblación a revisar y completar el esquema de inmunización en los centros desalud habilitados.

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Lasautoridades subrayaron que la medidapermanecerá vigente de forma indefinida hasta que el monitoreoepidemiológico indique que ha disminuido el riesgo de propagación. Además,recomendaron noexponer a menores en lugares concurridos si presentan síntomasy evitar la automedicación, junto con un llamado a la calma en la comunidad.

Foto de archivo para ilustrar: Esta imagen muestra la erupción cutánea característica del sarampión en el torso de un niño, un síntoma común de la enfermedad infecciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud reporta diez fallecidos por brote de sarampión en Guatemala

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reportó 10 fallecidos a raíz del brote de sarampión que afecta a Guatemala desde finales de 2023, según datos oficiales. El total de casos confirmados por laboratorio ascendió a 6.098, mientras que se investigan otros 7.177 posibles contagios, de acuerdo con el tablero epidemiológico difundido por la entidad sanitaria.

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Lazonacentral del departamento de Guatemala concentra la mayorcantidad de contagios, según las autoridades del MSPAS, ypresenta elimpacto más severo de la enfermedad en el país. Además, losdepartamentos de Quiché, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, Sacatepéquez y Jalapa tambiénregistran cifras relevantes.

Losinformes oficiales precisan que la mayoría de los afectados son bebés de entre 17días y 11 meses de edad. Además, se confirmó elcontagio de un adulto de 27 años por contacto directo.

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Frenteal avance del brote, los equipos de Salud Pública intensificaron las jornadasde vacunación en las comunidades con mayor riesgo de transmisión. Hasta elmomento, se han aplicado 604.638dosis de vacuna contra el sarampión, según lo informado por elministerio.

ElMinisterio recomienda acudir a los centrosde salud ante síntomas como fiebre alta, secreción nasal y erupcionescutáneas.

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El Ministerio de Salud implementa vacunación masiva contra el sarampión en Guatemala Central

La campaña de vacunación masiva que iniciará la próxima semana el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social responde al brote de sarampión que mantiene una elevada incidencia en Guatemala Central, con un total de 10 fallecimientos y más de 6 mil casos estimados desde diciembre de 2025. Esta decisión estratégica surge tras una estabilización de los contagios en un nivel alto y tiene como objetivo crear una barrera de inmunidad colectiva para proteger especialmente a los más vulnerables, detalló Ericka Gaitán, médica epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación de la cartera, al Diario Centroamérica.

El plan abandona el esquema de “bloqueo” utilizado hasta ahora para implementar una táctica de contención masiva. La vacunación será indiscriminada y se realizará en centros de alta afluencia como empresas, paradas de buses y centros comerciales, fundamentalmente en los municipios de Guatemala, Mixco y San Juan Sacatepéquez, donde la persistencia del brote es alta. En el resto del país, la inoculación continuará bajo la estrategia de “bloqueo”: solo recibirán la vacuna los contactos cercanos de casos confirmados, indicó Gaitán a Diario Centroamérica.

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El rol de la inmunidad colectiva y el impacto social

El análisis del Ministerio de Salud resalta que cada uno de los 10 decesos representa una familia que perdió a un menor cuya única defensa habría sido la inmunización de su entorno. Este brote evidencia la importancia de la vacunación como acto de protección social: la inmunidad colectiva se convierte en el eje de la campaña de contención masiva, ya que adultos y niños mayores vacunados interrumpen la transmisión y resguardan a quienes aún no pueden recibir la vacuna.