Mira Murati vs. Sam Altman: el testimonio que sacude OpenAI en el juicio impulsado por Musk

Mira Murati, clave en el desarrollo de ChatGPT, afirmó ante el tribunal que no confiaba en Sam Altman, exdirector de OpenAI. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Mira Murati, una de las figuras clave en el desarrollo de ChatGPT, declaró ante un tribunal que no podía confiar en Sam Altman, exdirector general de OpenAI.

Sus palabras han intensificado la crisis de reputación que enfrenta la compañía, en medio de un juicio que inició por una demanda de Elon Musk.

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En su testimonio, Murati afirmó bajo juramento que Altman le mintió respecto a la seguridad de un nuevo modelo de inteligencia artificial.

Murati verificó que esa versión no coincidía con la información de otros directivos de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según explicó ante el tribunal, Altman aseguró que el departamento legal había determinado que el modelo no requería pasar por los protocolos internos de revisión de seguridad antes de su lanzamiento.

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Murati posteriormente comprobó que esta versión no coincidía con la información proporcionada por otros responsables de OpenAI.

Cuando se le preguntó directamente si Altman decía la verdad, Murati respondió con un contundente: “No”.

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El entorno laboral en OpenAI, según Murati

La declaración de Murati no se limitó a un desacuerdo puntual, sino que describió un ambiente laboral marcado por la falta de liderazgo claro y dinámicas internas que dificultaban su gestión como directora tecnológica.

Las declaraciones de Murati agravaron la crisis reputacional de la empresa durante el juicio impulsado por Elon Musk. REUTERS/Gene Blevins

La ingeniera detalló que Altman socavaba su capacidad para desempeñar su función y coincidió con testimonios previos sobre una cultura donde los altos cargos eran enfrentados entre sí.

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Documentos internos, ya revelados en el proceso judicial, incluyen acusaciones de figuras históricas como Ilya Sutskever, quien señaló a Altman por mantener “un patrón constante de manipulación y falta de honestidad”.

La propia junta directiva de OpenAI, que destituyó temporalmente a Altman en noviembre de 2023, argumentó su decisión en la falta de transparencia del ejecutivo, alegando que no había sido “consistentemente sincero” en sus comunicaciones con el consejo.

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La junta directiva de OpenAI, que suspendió a Altman en noviembre de 2023, justificó la medida por falta de transparencia y sinceridad en su gestión. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Tras abandonar OpenAI en 2024, Mira Murati fundó su propia startup de inteligencia artificial, Thinking Machines Lab

En qué contexto ocurren las declaraciones de Murati

Las declaraciones de Murati se producen en el contexto de la batalla legal impulsada por Elon Musk, cofundador original de OpenAI, quien sostiene que la organización abandonó su misión sin ánimo de lucro para convertirse en una empresa orientada a beneficios multimillonarios y alianzas estratégicas, especialmente con Microsoft.

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Musk acusa a OpenAI de abandonar su misión sin fines de lucro para priorizar beneficios y alianzas, en particular con Microsoft. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Durante el juicio han salido a la luz correos internos y luchas de poder, así como los intentos de Musk por integrar OpenAI dentro de Tesla o reclutar a figuras clave como Altman y Demis Hassabis, según diversas declaraciones.

El caso adquiere mayor relevancia debido al momento de alta exposición pública que atraviesa OpenAI tras el lanzamiento de modelos cada vez más avanzados de IA.

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Cómo Elon Musk salió de OpenAI

La salida de Elon Musk de OpenAI se produjo tras una serie de tensiones internas documentadas durante el juicio iniciado por el propio Musk en 2026.

Según el testimonio de Greg Brockman, presidente de la organización, el conflicto se intensificó en agosto de 2017, cuando Musk exigió el control total de OpenAI durante una reunión clave para definir el futuro de la compañía.

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La salida de Musk de OpenAI fue consecuencia de tensiones internas expuestas en el juicio iniciado por él en 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Musk regaló un Tesla Model 3 a cada uno de los cofundadores, gesto que Brockman interpretó como un intento de ganar apoyos antes de votar la estructura de una nueva filial comercial.

El detonante fue el logro técnico de OpenAI al vencer al mejor jugador humano de DOTA II, lo que convenció al equipo de la necesidad de captar inversiones y abandonar el modelo exclusivamente filantrópico.

Musk propuso un control “inequívoco” sobre la nueva entidad, pero la negativa de los demás fundadores provocó su salida inmediata: dejó de aportar fondos y, seis meses después, abandonó el consejo de administración.

En una nota final, Musk advirtió que OpenAI iba “en camino al fracaso absoluto” y anunció su enfoque en la inteligencia artificial de Tesla. La creación de la filial comercial en 2019 y la entrada de Microsoft como inversor marcaron el punto de inflexión definitivo para OpenAI.