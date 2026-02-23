Tecno

Una influencers pierde cientos de seguidores por no poner filtros de belleza

Las redes sociales reaccionaron con opiniones divididas tras la viralización de un video que evidenció los contrastes entre un rostros real y uno mejorado digitalmente

Guardar
El fenómeno reavivó la controversia
El fenómeno reavivó la controversia sobre la presión de los estándares de belleza y el uso de filtros en la industria de la creación de contenido digital. (Tomado de reddit)

Una influencer china perdió cerca de 140.000 seguidores en sus redes sociales luego de que un fallo técnico en su filtro de belleza durante una transmisión en vivo expusiera su rostro real y desencadenara un debate en internet sobre la autenticidad y los estándares de belleza en las plataformas digitales.

Esta situación evidenció hasta qué punto la presión sobre la imagen puede llevar a los creadores de contenido a adoptar herramientas virtuales y el impacto que esto tiene en la percepción del público.

El incidente se volvió viral tras la difusión masiva de un video de apenas cuatro segundos en varias redes sociales. En la grabación, la streamer baila mientras la imagen comienza a distorsionarse.

El incidente viral de la
El incidente viral de la streamer destapó la brecha entre la imagen digital retocada y el rostro real en las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error del filtro deja expuesta de forma inmediata la diferencia entre el rostro retocado y su aspecto sin artificios, lo cual fue advertido por miles de espectadores que seguían la transmisión en tiempo real.

Cuál fue la reacción de los usuarios de redes sociales antes este hecho

Las reacciones no se hicieron esperar: muchos usuarios se sintieron engañados y manifestaron en los comentarios su molestia y desencanto.

Otros, en cambio, interpretaron el episodio como síntoma de la presión que ejercen las expectativas de la audiencia y la industria del entretenimiento digital sobre las figuras públicas, quienes adoptan estas tecnologías para ajustarse a cánones que son prácticamente inalcanzables.

A raíz del suceso se
A raíz del suceso se reavivó el debate sobre los estereotipos en el ecosistema digital y de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La viralización de este breve clip originó no solo la abrupta pérdida de seguidores, sino además una discusión extendida sobre la ética y el uso de filtros en la creación de contenido.

Usuarios retomaron antiguos casos similares, estableciendo un paralelismo con el fenómeno actual de las identidades virtuales construidas y el valor de la autenticidad en la era digital.

Cómo cambió el rostro de la influencer al tener el filtro a no tenerlo

El video, compartido en plataformas como X, Instagram y Facebook, permitió a los internautas observar en detalle la transformación digital: con el filtro activo, la influencer exhibía rasgos estilizados, piel clara y ojos agrandados, en un aspecto que evocaba a una muñeca. Tras el fallo, la imagen mostraba un rostro real y natural, muy distante del artificio visual.

El uso de filtros y
El uso de filtros y otras herramientas digitales es común en el sector de los influencers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la identidad de la creadora no fue revelada, la controversia puso de relieve el fenómeno de quienes adquieren fama online alterando su apariencia gracias a tecnologías de edición en tiempo real. Para parte de la audiencia, esto representa una forma de engaño difícil de perdonar.

Cómo este hecho incentivó el debate en las redes sobre los filtros de belleza

Las plataformas digitales se convirtieron en escenario de un intenso debate social. Decenas de mensajes condenaron el uso sistemático de filtros, mientras otros apuntaron a la propia presión de la cultura digital, que impone estándares de belleza y juventud para poder permanecer vigente en ambientes competitivos.

El espacio digital se llenó
El espacio digital se llenó de mensajes donde mostraban otros casos parecidos al de la influencer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la discusión, muchos internautas recordaron el caso de Qiao Biluo, una streamer de China que en 2019 fue tendencia mundial por una situación casi idéntica. Durante una transmisión en vivo, el filtro que empleaba falló y mostró a la audiencia que, lejos de ser una joven carismática, la figura detrás de la pantalla era una mujer de 58 años.

En ambos episodios, la revelación de la verdadera identidad provocó un efecto inmediato en la popularidad de las influencers y en el número de seguidores, pero motivó una reflexión colectiva sobre los límites entre el entretenimiento virtual y la autenticidad personal en las redes sociales, donde el uso de filtros es una práctica común.

Asimismo, el fenómeno continúa generando reacciones en internet. Tanto usuarios de diferentes regiones retoman estos casos para interrogar el vínculo entre percepción pública, verdad digital y las nuevas formas de interacción mediada por la tecnología.

Temas Relacionados

InfluencerSeguidoresFiltro de bellezaRedes socialesVideoTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Más allá de las redes sociales: el origen oculto de los Therians que quizás no conocías

La gran cantidad de videos que abundan en plataformas como TikTok o Instagram de adolescentes que actúan como animales han generado diferentes opiniones

Más allá de las redes

Así actúan los infostealers, ladrones de contraseñas que roban datos: quiénes son los más afectados

Este malware especializado afecta a cualquier usuario activo, sin distinguir entre gamers, profesionales o quienes navegan a diario en internet

Así actúan los infostealers, ladrones

Lista de códigos de Free Fire que puedes reclamar este 23 de febrero de 2026

Obtener diamantes, skins y accesorios especiales depende de ingresar correctamente los códigos antes del vencimiento y solo está habilitado para cuentas registradas

Lista de códigos de Free

Cuál es el precio de las principales criptomonedas este día

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

Cuál es el precio de

Inteligencia artificial y trabajo: la ventaja que más vale en 2026 no la da ninguna empresa ni ningún curso

El avance acelerado de la inteligencia artificial redefine el aprendizaje autónomo como motor de adaptación laboral, desbordando la capacitación formal y planteando desafíos inéditos a empresas y trabajadores en la era digital

Inteligencia artificial y trabajo: la
DEPORTES
Crece la expectativa en Italia

Crece la expectativa en Italia por la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors: “Los contactos son constantes”

El diálogo entre Lando Norris y otro piloto que reveló la separación del campeón de la F1 y la modelo Magui Corceiro

Impacto en Europa: aseguran que el Cholo Simeone dejará el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia

Terminó el round, era atendido en su esquina y se desplomó: la escalofriante secuencia en una pelea de boxeo que recorre el mundo

La hilarante respuesta de un jugador de tenis tras el desliz de una periodista durante una entrevista

TELESHOW
La Tora Villar contó cómo

La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras la cirugía de reducción mamaria: “Ya no me duele la espalda”

Marcelo Teto Medina contó cómo enfrenta el cáncer de colon: “Terminé mi 5° etapa de quimioterapia"

Así será la 1° semana de Gran Hermano: más presiones, estrategias y nominaciones exprés en un confesionario renovado

La noche especial de Valeria Mazza en el doble festejo de cumpleaños con su hijo Benicio: cena con velas y mucho amor

Anamá Ferreira será abuela por primera vez: “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno y ONG impulsan expansión

Gobierno y ONG impulsan expansión de humedal clave para biodiversidad panameña

Empresarios panameños piden apostar por el turismo como motor económico

García Troche, la expareja de Sebastián Marset, fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad en Paraguay

De la propaganda al campo de batalla: desinformación rusa y reclutamiento de brasileños para invadir a Ucrania

Nueva suba del oro en medio de las tensiones por los aranceles de Trump