Gemini da un salto importante: la IA de Google ya genera hojas de cálculo, archivos PDF y mucho más

Gemini implementa nuevas funciones.

Google amplió las capacidades de Gemini con una nueva función que permite generar archivos completos directamente desde el chat, incluyendo documentos de Word, hojas de cálculo de Excel, PDFs, presentaciones y otros formatos utilizados tanto en el entorno laboral como académico. La actualización ya comenzó a desplegarse a nivel global y busca reducir una de las tareas más repetitivas en el uso diario de herramientas de inteligencia artificial: copiar, pegar y reorganizar información manualmente.

La novedad fue anunciada por el propio CEO de Google, Sundar Pichai, quien confirmó que la función ya está disponible dentro de la aplicación de Gemini. Con este cambio, el asistente no solo responde preguntas o genera texto, sino que también puede entregar archivos listos para editar o compartir.

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La actualización representa un paso importante para convertir a Gemini en una herramienta más integrada dentro de los flujos de trabajo diarios. Hasta ahora, muchas personas utilizaban los chatbots para generar ideas, resúmenes o borradores, pero después debían trasladar manualmente el contenido a programas como Word, Excel o PowerPoint. Google quiere eliminar esa etapa intermedia.

Gemini agrega capacidad para generar archivos descargables como PDF, Microsoft World o Google Docs.

Entre los formatos compatibles aparecen documentos de Google Docs, Sheets y Slides, así como archivos de Microsoft Word y Excel. También se incluyen formatos más técnicos y utilizados en productividad, como CSV, TXT, RTF, Markdown y LaTeX.

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Según explicó Google, la función está pensada para escenarios cotidianos donde el usuario necesita convertir rápidamente información en documentos utilizables. Por ejemplo, Gemini puede organizar una propuesta de presupuesto en una hoja de cálculo, transformar apuntes de clase en una guía de estudio en PDF o generar una presentación con diapositivas a partir de un texto base.

La herramienta también permite subir archivos para que la IA trabaje sobre ellos. Esto abre la puerta a usos más complejos, como resumir documentos extensos, estructurar informes o convertir materiales académicos en presentaciones visuales listas para revisar.

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Con Gemini ya puede trabajar directamente con diferentes documentos. (Google)

Uno de los ejemplos mostrados por Google consiste en pedirle al sistema: “Realiza una presentación estilo PowerPoint a partir de la información que te proporciono. Extrae solo las ideas más importantes, organiza el contenido en unas 4-6 diapositivas y utiliza un estilo visual acorde a la temática”. A partir de esa instrucción, Gemini genera automáticamente el archivo editable.

El movimiento refleja la creciente competencia entre las grandes compañías tecnológicas por convertir sus asistentes de IA en herramientas de productividad completas. Durante los últimos meses, empresas como Microsoft, OpenAI y Google han acelerado el desarrollo de funciones que permitan automatizar tareas de oficina y creación de contenido.

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En el caso de Google, la integración de Gemini con múltiples formatos también demuestra una estrategia más abierta. La compañía no limita la función únicamente a su ecosistema Workspace, sino que incorpora compatibilidad con herramientas de Microsoft Office, ampliamente utilizadas en empresas y centros educativos.

Gemini te da la oportunidad de exportar documentos y dejar atrás la tarea de copiar y pegar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización llega en un momento en el que la inteligencia artificial generativa se está consolidando como una herramienta habitual en trabajos administrativos, educación y creación de contenido. Sin embargo, Google también reconoce implícitamente que la automatización todavía necesita supervisión humana.

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Aunque Gemini pueda crear archivos completos en segundos, la empresa insiste en que los usuarios deben revisar cuidadosamente el resultado antes de utilizarlo. La IA puede cometer errores en datos, formato, estructura o contexto, especialmente en documentos complejos o sensibles.

Ese punto sigue siendo uno de los grandes debates actuales alrededor de la inteligencia artificial generativa. Las herramientas son capaces de ahorrar tiempo en tareas repetitivas, pero todavía requieren validación humana para garantizar precisión y coherencia.

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Gemini puede crear archivos en segundos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Pese a ello, el avance apunta a una transformación cada vez más profunda de la productividad digital. Lo que antes requería pasar por varias aplicaciones distintas ahora puede resolverse desde una sola conversación con la IA.

Con esta actualización, Gemini deja de ser únicamente un chatbot conversacional para convertirse en una plataforma capaz de producir archivos listos para trabajar. Y aunque la revisión final siga dependiendo del usuario, Google apuesta a que el futuro de la productividad pasa por reducir al mínimo las tareas manuales que separan una idea de un documento terminado.

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