Tecno

La billetera virtual belo asegura su expansión en Latinoamérica con nueva inversión de 14 millones de dólares

La fintech argentina acelerará su presencia en México, Chile, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay tras la nueva inversión

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Mano de persona sosteniendo un smartphone con una app de billetera virtual púrpura y blanca. Un terminal de pago electrónico se ve en primer plano.
Belo apunta a facilitar transferencias internacionales sencillas para freelancers y migrantes en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La billetera virtual belo ha obtenido una inversión de 14 millones de dólares por parte de Tether, lo que impulsa su crecimiento en América Latina y refuerza la competencia en el sector fintech de la región. Asimismo, se dio a conocer el respaldo de Titan Fund, The Venture City, Mindset Ventures, G2 y otros inversores.

Con este nuevo capital, la empresa asegura su llegada a mercados clave: México, Chile, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. El objetivo es fortalecer la infraestructura que respalda sus productos y ampliar su base de usuarios, especialmente en Brasil, donde ya tiene presencia entre freelancers, trabajadores remotos y personas que gestionan dinero en distintos países.

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Fundada en Buenos Aires, belo se define como una plataforma financiera que permite a individuos y empresas mover, almacenar y usar dinero entre países de forma sencilla. El sistema fue diseñado para integrarse con diferentes modelos financieros, conectando mercados donde las barreras regulatorias y operativas encarecen y complican las transferencias internacionales.

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La rentabilidad de Belo durante tres años la distingue entre las fintechs que operan en la región. (belo)

Un modelo rentable y alineado con Tether

A diferencia de otras fintechs que dependen del financiamiento externo para sostenerse, belo ha registrado rentabilidad durante los últimos tres años. “Alcanzamos esta ronda tras tres años de operaciones rentables y con un producto que tiene uso cotidiano”, afirmó Manuel Beaudroit, CEO de la compañía. Según Beaudroit, la llegada de Tether como inversor representa una coincidencia de visión y propósito: “Encontramos un inversor que entiende lo que construimos y para quién lo estamos construyendo. Esta ronda no busca sostener el negocio, sino escalarlo”.

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La inversión por parte de Tether, uno de los principales emisores de stablecoins a nivel global, refleja la intención de ambas empresas de avanzar hacia una infraestructura financiera más abierta y accesible. Tether apuesta por sistemas que permitan transferencias de valor en tiempo real y respalda modelos que amplían el acceso en regiones con baja penetración financiera.

Solución para obstáculos en las transferencias internacionales

Su coincide con un contexto en el que muchos usuarios latinoamericanos enfrentan dificultades para mover dinero entre países, debido a sistemas fragmentados, costos ocultos y falta de control sobre sus finanzas. Freelancers, migrantes y viajeros, entre otros, experimentan a diario estos obstáculos.

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Belo busca ampliar sus equipos de producto, ingeniería y operaciones para sostener su crecimiento en toda América Latina. (Google Play)

“Esta ronda nos da los recursos para construir sobre lo que ya funciona, expandir nuestra presencia en la región, entrar en nuevos mercados y fortalecer el equipo”, explicó Edwin Rager, Chief Strategy Officer de belo. La compañía planea reforzar sus equipos de producto, ingeniería y operaciones en toda América Latina para acompañar su crecimiento.

Modernización e infraestructura de pagos en América Latina

Esta expansión se produce en un escenario de transformación acelerada de los sistemas financieros en la región. Plataformas como Mambu, que recientemente anunció la llegada de Mambu Payments a Colombia, buscan capitalizar el avance de la modernización bancaria y de pagos digitales.

Mambu ofrece una arquitectura basada en la nube y API-first, que facilita la integración con diferentes rieles de pago, la gestión de liquidez y la conciliación. El World Payments Report 2025 de Capgemini estima que las transacciones sin efectivo pasarán de 1,411,3 mil millones en 2023 a 2,838,2 mil millones en 2028, con Asia-Pacífico y América Latina como regiones de mayor crecimiento.

Una persona vista por encima del hombro usa un smartphone con una aplicación de billetera virtual y un laptop abierto mostrando una plataforma de banca digital.
El crecimiento de las transacciones sin efectivo en América Latina abre nuevas oportunidades para plataformas como Belo y Mambu. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Paula Neira, directora de ventas para América Latina de Mambu, “en la región hay ambición y urgencia por innovar, pero muchas veces esa velocidad choca con infraestructuras heredadas que no fueron pensadas para el ritmo actual del mercado”. Mambu Payments ya da soporte a instituciones como Western Union, BCB Group, Flowe y Spendesk, y busca ayudar a modernizar el sistema financiero colombiano y regional.

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