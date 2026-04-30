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Criptomonedas en Colombia: cómo una regulación podría reducir costos de remesas y dar seguridad a todos

Mientras el país se ubica entre los 20 con mayor uso de cripto, la ausencia de normativa genera incertidumbre y frena el aprovechamiento pleno del potencial financiero y tecnológico

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Moneda de Bitcoin brillante y otros logos de criptomonedas como Ethereum y Dogecoin flotando en un fondo digital azul con patrones de circuitos.
Más allá de la especulación: cómo las criptomonedas están cambiando la economía diaria en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de criptomonedas en Colombia ha dejado de ser solo una moda especulativa para convertirse en una herramienta con aplicaciones concretas en la economía cotidiana.

La creciente adopción de estas tecnologías no solo responde al interés por la inversión digital, sino a la necesidad de resolver problemas históricos en la región, como el alto costo de las remesas y la protección frente a la devaluación del peso. Sin embargo, la falta de una regulación específica sigue siendo un desafío pendiente que, de resolverse, podría transformar la vida de millones de familias y brindar mayor seguridad a empresas de todos los tamaños.

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La relevancia de este debate se acrecienta en un contexto donde las remesas representan una fuente vital de ingresos y la digitalización de las finanzas avanza a pasos acelerados. Una regulación bien diseñada no solo reduciría costos, sino que ofrecería un marco de confianza y protección para usuarios y compañías.

Mapa tridimensional de Colombia sobre un circuito digital oscuro, rodeado de símbolos de monedas digitales, granos de café, una esmeralda y gráficos financieros.
Colombia y el reto de regular las criptomonedas: una oportunidad para reducir costos y fortalecer la economía digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el panorama actual de las criptomonedas en Colombia

Durante una entrevista con el equipo periodístico de Infobae, Julián Colombo, Director de Asuntos Públicos en Latinoamérica de Bitso, indicó Colombia se ubica desde hace varios años entre los veinte países del mundo con mayor uso de criptomonedas. Aunque no existen estadísticas oficiales tan claras como en otros sectores, la trazabilidad de la blockchain y los reportes de la industria permiten dimensionar el fenómeno.

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Países como Argentina, Brasil y México también figuran en este ranking, pero en Colombia el crecimiento se explica por la funcionalidad real que ofrecen las criptomonedas: envío rápido y barato de remesas y acceso a activos dolarizados en contextos de devaluación.

El directivo destacó que, más allá de la especulación, las criptomonedas se usan hoy en Colombia para resolver problemas concretos y cotidianos, generando una adopción exponencial en los últimos años. Sin embargo, el ecosistema aún enfrenta desafíos, especialmente en materia de regulación y seguridad de los usuarios.

Seguridad, delincuencia y la necesidad de regulación

En el mundo de las criptomonedas la seguridad depende casi totalmente del usuario. A diferencia del sistema bancario tradicional, donde es posible revertir errores o fraudes, en el entorno cripto los movimientos son irreversibles. Esto, sumado a la sofisticación del cibercrimen en la región, hace que una regulación efectiva sea aún más urgente.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Una ley bien diseñada permitiría a millones de usuarios y empresas beneficiarse de transacciones más baratas, rápidas y seguras, impulsando la confianza y el desarrollo en el ecosistema blockchain - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El directivo de Bitso insistió en que una regulación adecuada cumple dos funciones clave: primero, pone el tema sobre la mesa para que la sociedad y los reguladores debatan cómo garantizar un mercado más seguro; segundo, permite a los usuarios acceder a plataformas reguladas con mecanismos de ayuda y defensa ante inconvenientes.

Actualmente, Colombia carece de una normativa específica, a diferencia de Argentina, Brasil y México, donde ya existen marcos regulatorios o avances en esa dirección.

Colombo señaló que la falta de regulación genera incertidumbre y dificulta que los usuarios distingan entre empresas legítimas y aquellas que operan sin estándares adecuados. Además, la ausencia de reglas claras limita el desarrollo del sector y deja a los usuarios más expuestos a fraudes y estafas.

Cuál sería el impacto económico de una regulación efectiva

Una de las aplicaciones más directas de las criptomonedas en Colombia es el envío de remesas. Hoy, los sistemas tradicionales de remesas pueden cobrar comisiones de hasta el 10% del monto enviado, lo que representa una pérdida significativa para las familias receptoras.

Grupo de mujeres latinoamericanas trabajando en laptops en un espacio de coworking, con una pantalla grande al fondo mostrando gráficos de crecimiento financiero, criptomonedas y símbolos de IA.
El aumento del uso de cripto va más allá de la especulación y soluciona problemas cotidianos, pero la falta de regulación deja a usuarios y empresas expuestos a fraudes y limita el desarrollo del sector - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El directivo explicó que, bajo el sistema tradicional de remesas, si un familiar en Estados Unidos desea enviar 500 dólares a Colombia, puede llegar a pagar entre 25 y 50 dólares únicamente en comisiones a las empresas intermediarias. Esto significa que el destinatario recibe mucho menos dinero del que fue enviado originalmente.

En cambio, si se utilizan criptomonedas dentro de un marco legal claro y seguro, las comisiones por transacción pueden reducirse a solo centavos o menos de un dólar. Esta diferencia permite que casi la totalidad del dinero enviado llegue a manos de la familia en Colombia, lo que no solo representa un ahorro considerable, también incrementa la cantidad de recursos disponibles para consumo, inversión y bienestar, impulsando de manera directa la economía local.

El mismo principio aplica para empresas que importan o exportan bienes y servicios. Una regulación clara permitiría a las compañías usar criptomonedas como un método de pago eficiente, barato e inmediato, sin temor a sanciones o bloqueos bancarios. La falta de reglas, en cambio, genera miedo, incertidumbre y frena el desarrollo de sectores que podrían beneficiarse enormemente de la tecnología blockchain.

La regulación de las criptomonedas en Colombia es una oportunidad para transformar la economía digital y mejorar la vida de millones de personas. El desafío será lograr un equilibrio entre protección, innovación y apertura, permitiendo que el país aproveche al máximo el potencial de las finanzas digitales.

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