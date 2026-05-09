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Netflix deja de funcionar en estos celulares y televisores antiguos en mayo de 2026: lista completa

Los celulares que perderán acceso a Netflix son aquellos que no pueden actualizarse a iOS 18.0 o Android 9.0

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Una sala de estar con un televisor mostrando el logo de Netflix y un smartphone con el mismo logo en una mesa de centro. También hay un control remoto, un sofá y una estantería.
La compatibilidad de Netflix depende del sistema operativo y la capacidad de los dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix dejará de ser compatible con varios televisores y celulares antiguos en este mes de mayo 2026. Esta medida afecta modelos de diversas marcas como Samsung, Sony, Apple, entre otras.

Lista de celulares que se quedan sin Netflix

La lista de modelos de celulares que se quedan sin Netflix incluye aquellos que no son compatibles con iOS 18.0 o con Android 9.0.

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En el caso de iPhone, los modelos afectados son:

  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (primera generación)
  • Modelos anteriores
Los celulares que no pueden actualizar a iOS 18.0 o Android 9.0 perderán soporte para Netflix próximamente. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
Los celulares que no pueden actualizar a iOS 18.0 o Android 9.0 perderán soporte para Netflix próximamente. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

En el caso de Android, los equipos que no podrán actualizarse a Android 9.0 incluyen:

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  • Samsung Galaxy S8
  • Samsung Galaxy S7
  • Huawei P10
  • Huawei Mate 9
  • LG G6
  • LG G5
  • Sony Xperia XZ1
  • Modelos lanzados antes de 2018

Estos dispositivos no podrán instalar ni utilizar la aplicación oficial de Netflix.

Un televisor muestra el logo de Netflix con retroiluminación cálida, junto a un smartphone con el logo de Netflix sobre una mesa de centro y una taza.
Smart TVs fabricados a partir de 2016 suelen mantener acceso a la aplicación y sus funciones actualizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué televisores se quedan sin Netflix en mayo

A partir de mayo, algunas televisores dejarán de ser compatibles con Netflix, especialmente los modelos Smart TV más antiguos.

Para comprobar si tu TV seguirá teniendo acceso, revisa si el icono de la aplicación aparece en el menú principal o en la tienda de aplicaciones del dispositivo, como LG Content Store, Samsung Smart Hub o Google Play.

La mayoría de Smart TVs fabricados desde 2016 en adelante mantienen la compatibilidad. En cambio, los modelos anteriores a 2014 o 2015 están perdiendo soporte y ya no podrán acceder a la app, ni recibir nuevas actualizaciones ni funciones de la plataforma.

Netflix actualiza regularmente sus requisitos para asegurar la mejor experiencia y la integración de nuevas funciones. REUTERS/Mike Blake/File Photo
Netflix actualiza regularmente sus requisitos para asegurar la mejor experiencia y la integración de nuevas funciones. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Por qué hay dispositivos que dejan de ser compatibles con Netflix

Algunos dispositivos dejan de ser compatibles con Netflix debido a la evolución tecnológica y a la necesidad de garantizar una experiencia óptima para los usuarios.

A medida que la plataforma introduce nuevas funciones, actualizaciones de seguridad y mejoras en la interfaz, requiere sistemas operativos más recientes y mayor capacidad de procesamiento.

Los equipos más antiguos, como ciertos modelos de Smart TV, celulares o reproductores multimedia, suelen contar con hardware limitado y sistemas que ya no reciben soporte de los fabricantes, lo que dificulta la ejecución eficiente de la aplicación.

Modelos de dispositivos que ya no reciben actualizaciones de seguridad o software suelen quedar excluidos del soporte de la plataforma. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Modelos de dispositivos que ya no reciben actualizaciones de seguridad o software suelen quedar excluidos del soporte de la plataforma. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Además, la fragmentación de sistemas operativos y la falta de actualizaciones regulares incrementan los riesgos de seguridad y afectan la estabilidad del servicio.

Por este motivo, Netflix prioriza el soporte para dispositivos que pueden integrar nuevas herramientas, parches y formatos de reproducción, como la transmisión en alta definición o la compatibilidad con perfiles múltiples.

Este proceso de descontinuación es común en la industria tecnológica: permite enfocar recursos en equipos más recientes, donde la demanda y las posibilidades de innovación son mayores.

Por eso, los usuarios con dispositivos fabricados antes de 2014 o con sistemas operativos obsoletos pueden perder acceso a la app y a sus funciones, debiendo optar por alternativas más modernas para seguir disfrutando del catálogo.

Vista frontal de una persona sujetando un smartphone horizontalmente. La pantalla muestra el logo rojo de Netflix con un icono de carga blanco sobre fondo negro.
La presencia del icono de Netflix en la tienda de aplicaciones del televisor es un indicador clave de compatibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué nuevas funciones hay en Netflix

Netflix ha incorporado nuevas funciones para optimizar la experiencia del usuario y adaptarse a las tendencias digitales.

Entre las principales novedades destaca el formato “Clips”, un feed vertical de videos cortos personalizado según los gustos de cada usuario, que facilita descubrir series, películas y especiales.

Desde este feed, es posible añadir títulos a “Mi lista”, reproducirlos o compartirlos. Próximamente, se esperan transmisiones en vivo y colecciones temáticas, agilizando aún más la búsqueda de contenido.

La plataforma también sumó video podcasts, en alianza con Spotify y The Ringer, con al menos 16 producciones originales, especialmente deportivas.

Netflix mantiene una alianza con Spotify para ofrecer video podcasts originales dentro de su plataforma. REUTERS/Brendan McDermid
Netflix mantiene una alianza con Spotify para ofrecer video podcasts originales dentro de su plataforma. REUTERS/Brendan McDermid

Se prevé que este formato crezca, diversificando la oferta interactiva de la aplicación.

Además, Netflix permite jugar en Smart TV directamente desde la pestaña ‘Juegos’, utilizando el celular como control; títulos como LEGO Party y Tetris Time Warp están disponibles, eliminando la necesidad de consolas.

Para el público infantil, se lanzó “Netflix Playground”, una aplicación segura sin compras integradas para niños de hasta ocho años.

Ofrece juegos y series, perfiles individuales, control por edad, bloqueo de títulos no aptos y protección de perfiles adultos mediante PIN, permitiendo descargar actividades para usarlas sin conexión.

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