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Cinco nuevos juegos gratis en Steam para este fin de semana: títulos y cómo descargarlos

Desde zombis y ninjas hasta granjas medievales y robots gigantes, la plataforma invita a explorar propuestas frescas y divertidas para todos los gustos

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Steam sorprende el fin de semana: cinco juegos gratis para renovar tu biblioteca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fin de semana es el momento perfecto para renovar tu biblioteca de PC y descubrir nuevas experiencias sin gastar dinero. Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos, ha sumado cinco títulos gratuitos que ya puedes reclamar y descargar para jugar cuando quieras.

Esta selección abarca desde acción y supervivencia hasta humor absurdo y defensa de torres, cubriendo distintos gustos y estilos para quienes buscan algo diferente.

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Aprovechar estas ofertas no solo amplía tu catálogo y te permite experimentar propuestas independientes, también apoya a desarrolladores emergentes y fomenta la creatividad en la industria del gaming.

Steam pone a disposición de sus usuarios un juego totalmente gratis y que se parece a Mega Man.
Así puedes conseguir cinco juegos para PC gratis en Steam este fin de semana

Cuáles son los juegos gratis en Steam para este fin de semana

1. Last Line: Zombie Horde: Ponte a prueba en un juego de acción y supervivencia donde deberás resistir oleadas de zombis. El desafío es aguantar el mayor tiempo posible, gestionando recursos y mejorando tus habilidades con cada partida.

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2. The Element Ninjas: Un título de acción con ninjas que dominan poderes elementales. Sus combates rápidos y escenarios vibrantes ofrecen partidas dinámicas, ideales para quienes buscan adrenalina y colorido en cada enfrentamiento.

3. MechDrachen: Sumérgete en un mundo de mechas y criaturas mecánicas. Este juego apuesta por la acción frenética y la destrucción, permitiéndote controlar robots gigantes en batallas espectaculares.

4. Shrimp game: krill confirmed: Una propuesta multijugador que mezcla humor absurdo y situaciones caóticas. Perfecto para partidas rápidas y risas en grupo, este título pone la diversión por encima de la lógica, convirtiéndose en una de las opciones más peculiares del fin de semana.

5. Royal Wars: Farm TD: Combina la defensa de torres con la gestión de una granja medieval. Deberás proteger tus cultivos y estructuras de diversas amenazas, utilizando estrategias variadas y mejorando tus defensas para sobrevivir a los embates enemigos.

Cómo descargar los juegos gratuitos en Steam

Steam llena tu biblioteca: los cinco juegos gratis que no puedes perderte este fin de semana
Steam llena tu biblioteca: los cinco juegos gratis que no puedes perderte este fin de semana
  1. Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa a través de la aplicación de Steam en tu PC o desde store.steampowered.com.
  2. Busca los juegos gratuitos: Utiliza la barra de búsqueda para localizar cada título o explora la sección de juegos gratuitos y novedades.
  3. Añade los juegos a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página de cada juego mientras el precio siga en 0,00 euros o dólares.
  4. Confirma la adquisición: El juego quedará guardado de forma permanente en tu biblioteca y podrás instalarlo cuando desees, incluso después de que termine la promoción.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Steam

Para sacar el mayor provecho de las promociones en Steam, es recomendable revisar de forma periódica la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales, ya que las oportunidades pueden cambiar en cualquier momento y algunos títulos gratuitos pueden volverse de pago inesperadamente.

También resulta útil activar las notificaciones en Steam, lo que te permitirá recibir avisos inmediatos sobre lanzamientos de nuevos juegos sin costo o campañas de descuento, asegurando que no te pierdas las mejores oportunidades disponibles.

No dudes en explorar las recomendaciones y juegos relacionados que aparecen en la tienda. Muchas veces, cuando una promoción está activa, encontrarás rebajas adicionales en otros títulos del mismo estudio o género, lo que puede ayudarte a ampliar tu colección a precios muy bajos.

Finalmente, compartir estas promociones con amigos puede enriquecer la experiencia de juego. Disfrutar de nuevos lanzamientos en grupo no solo agrega diversión, también facilita descubrir títulos que probablemente no habrías probado por iniciativa propia. Aprovechar las ofertas entre varios es una excelente forma de explorar juntos la variedad y creatividad que ofrece Steam.

La publicación frecuente de juegos gratuitos en Steam no solo beneficia a los jugadores, también impulsa la experimentación y apoya a estudios independientes que apuestan por ideas innovadoras. Reclamar estos títulos es una forma inteligente de diversificar tu biblioteca, conocer nuevas mecánicas y mantener la experiencia de gaming siempre fresca y dinámica.

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