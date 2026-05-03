Tecno

Usa y contra los AirPods desde tu celular Android con esta aplicación gratis

Detalles como el porcentaje de batería y el acceso directo a modos de audio ya están disponibles en estos teléfonos

Guardar
Un celular Android azul con pantalla verde y un icono de check blanco está sobre una mesa de madera, junto a un estuche blanco de AirPods con auriculares.
LibrePods permite usar AirPods en Android con funciones avanzadas antes exclusivas del ecosistema Apple, mejorando la compatibilidad entre dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los AirPods siempre se han posicionado como uno de los productos más reconocidos de Apple, especialmente por su integración exclusiva con dispositivos de la marca. Sin embargo, esa integración ha sido, durante años, una barrera para los usuarios de Android que buscaban aprovechar al máximo las funciones de estos auriculares.

El escenario ha cambiado con la llegada de LibrePods, una aplicación no oficial que ha redefinido la compatibilidad y el control de los AirPods en el sistema operativo de Google.

PUBLICIDAD

Qué aplicación elimina las barreras entre AirPods y Android

La experiencia de usar unos AirPods fuera del ecosistema de Apple era limitada. Muchas de sus funciones emblemáticas solo estaban disponibles para los usuarios de iPhone, dejando a los propietarios de móviles de otras marcas, como Samsung, Xiaomi, OnePlus, Nothing, Vivo y Oppo, con un acceso restringido a las ventajas reales que ofrecen estos auriculares.

La aplicación surge para solucionar este problema. Se trata de una herramienta de código abierto que elimina casi por completo la brecha de compatibilidad entre AirPods y teléfonos Android.

PUBLICIDAD

La aplicación LibrePods elimina la necesidad de rootear teléfonos Android para acceder a la mayoría de funciones básicas de los AirPods.(REUTERS/Manuel Orbegozo)
La aplicación LibrePods elimina la necesidad de rootear teléfonos Android para acceder a la mayoría de funciones básicas de los AirPods.(REUTERS/Manuel Orbegozo)

Antes, para conseguir que los AirPods funcionasen plenamente en Android, era necesario recurrir a modificaciones avanzadas, como instalar una ROM personalizada o rootear el dispositivo, lo que suponía riesgos y complicaciones para el usuario promedio. Hoy, la app puede descargarse directamente desde Google Play, sin necesidad de realizar cambios complejos en el teléfono.

Funcionalidades avanzadas al alcance de Android

Al instalar LibrePods, el usuario encuentra una interfaz sumamente familiar, casi idéntica a la que se muestra en los ajustes del iPhone al conectar los AirPods. La aplicación muestra detalles como el porcentaje de batería de los auriculares y del estuche, el nombre del dispositivo y acceso directo a los modos de cancelación de ruido.

Un aspecto destacado es la posibilidad de activar y configurar acciones personalizadas para cada auricular, permitiendo decidir qué sucede al pulsar sobre el lado izquierdo o derecho, tal como en el entorno de Apple. Otras funciones avanzadas, como la transparencia adaptativa, la detección automática de oído y los controles por gestos, se han incorporado para que el usuario disfrute de una experiencia similar a la original.

Además, LibrePods incluye opciones adicionales, como la configuración del seguimiento de la cabeza para escenarios de audio espacial y ajustes relacionados con la accesibilidad, facilitando así el uso de los AirPods a un público más amplio.

Mujer pasajera en el asiento de un coche con chaqueta vaquera y auriculares blancos en los oídos, mirando por la ventana con un paisaje natural borroso de fondo.
Acciones personalizadas y controles por gestos en AirPods llegan a usuarios de móviles Samsung, Xiaomi, OnePlus y otras marcas Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas y limitaciones actuales de LibrePods

Una de las principales ventajas de la nueva versión es que ya no requiere acceso root ni frameworks adicionales para las funciones básicas. Esto elimina los riesgos asociados al root, como la anulación de garantías o la posible inestabilidad del dispositivo. Ahora, cualquier usuario puede instalar y utilizar LibrePods de forma sencilla y segura.

No obstante, ciertas funciones avanzadas pueden seguir limitadas en algunos modelos o versiones de Android. Por ejemplo, características específicas pueden requerir una compra dentro de la app para desbloquearlas completamente.

Además, la compatibilidad de LibrePods depende de la actualización del sistema operativo del móvil. En el caso de los Samsung, por ejemplo, la app solo es funcional a partir de One UI 9. Por el contrario, los teléfonos Pixel y algunos modelos de Oppo y OnePlus ya pueden aprovechar LibrePods sin restricciones.

Un celular Android negro en una mesa de madera con un icono de check verde en su pantalla azul, y a su derecha, unos AirPods blancos con su estuche.
Algunas características premium de LibrePods requieren compras dentro de la app para desbloquear su uso total en dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor manera de conocer la compatibilidad es descargar la aplicación y ver el mensaje inicial, donde se indica si el dispositivo es apto para el uso pleno de la herramienta.

El motivo detrás del desarrollo de LibrePods es la política de Apple de mantener muchas de las funciones de los AirPods encerradas en su propio ecosistema. Funciones básicas como la detección automática de oído, los controles por gestos y una personalización de audio avanzada solo estaban disponibles para quienes usaban iPhone, marginando a los usuarios de Android.

Temas Relacionados

AirPodsAndroidCelularesAudífonosAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué necesitas para ver la pantalla de tu celular en la TV y cómo hacerlo

Compartir el contenido del móvil en la pantalla grande es fácil, rápido y accesible para cualquier usuario y televisor moderno

Qué necesitas para ver la pantalla de tu celular en la TV y cómo hacerlo

Cómo limpiar la pantalla del TV y el control remoto sin dañarlos: recomendaciones de fabricantes

Usar paños de microfibra, evitar productos abrasivos y limpiar con movimientos suaves son claves para preservar la calidad de imagen y la vida útil de tus dispositivos

Cómo limpiar la pantalla del TV y el control remoto sin dañarlos: recomendaciones de fabricantes

Todos los códigos de Pokémon GO para mayo 2026: eventos, bonificaciones, recompensas y más

Los jugadores pueden ganar hasta 1.400 Pokémonedas este mes mediante el pase de GO, que incluye versión gratuita

Todos los códigos de Pokémon GO para mayo 2026: eventos, bonificaciones, recompensas y más

Por qué sueñas que tu pareja te engaña: esto dice la IA sobre el significado

Tanto Gemini como ChatGPT coinciden en que los sueños de infidelidad reflejan inseguridades personales, miedos al abandono y conflictos internos

Por qué sueñas que tu pareja te engaña: esto dice la IA sobre el significado

Levantarse siempre a la misma ahora mejora el descanso: ajusta tu celular para que te ayude a dormir

Un estudio de la Universidad de Michigan asegura que tener horarios establecidos es fundamental para tener una vida sana

Levantarse siempre a la misma ahora mejora el descanso: ajusta tu celular para que te ayude a dormir
DEPORTES
Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Miami de F1: llegó a estar cuarto y redondeó su mejor desempeño en Alpine

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Miami de F1: llegó a estar cuarto y redondeó su mejor desempeño en Alpine

Las perlitas de la histórica visita de Messi al GP de Miami de F1: abrazo con Colapinto, la emoción de su novia y el coche al que se subió

Franco Colapinto repitió su mejor actuación en la Fórmula 1: terminó octavo en el Gran Premio de Miami

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su gran actuación en el Gran Premio de Miami

Choque de Lawson y vuelco: el impactante accidente que protagonizó Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami

TELESHOW
Maia Reficco contó por primera vez cómo vive esta nueva etapa junto a Franco Colapinto en la F1: “Un delirio”

Maia Reficco contó por primera vez cómo vive esta nueva etapa junto a Franco Colapinto en la F1: “Un delirio”

Las vacaciones paradisíacas de Guillermina Valdes con sus hijos en Cerro Bayo: relax, deportes de aventura y mucha paz

¿Cómo es Wanda Nara como suegra?: Carola Sánchez Aloe contó su experiencia después de su ruptura con Valentino López

Luces, baile y mucha energía: la noche de Zaira Nara en el show de Shakira en Río de Janeiro

Así llegaron Maia Reficco y Franco Colapinto a la carrera del GP de Fórmula 1: risas, mates y gestos de amor

INFOBAE AMÉRICA

Dos soldados de Estados Unidos desaparecieron en una zona de acantilados durante maniobras conjuntas en el sur de Marruecos

Dos soldados de Estados Unidos desaparecieron en una zona de acantilados durante maniobras conjuntas en el sur de Marruecos

Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque granelero fue atacado por lanchas rápidas cerca de la costa iraní

Cámara de Comercio panameña llama a consolidar empleos formales, productivos y sostenibles

El cartel del Diablo suma dos arrestos por el caso del pastor asesinado en Honduras

Del exilio al verso: el joven nicaragüense que encontró inspiración en catedral de San Salvador