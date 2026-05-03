Usa y contra los AirPods desde tu celular Android con esta aplicación gratis

LibrePods permite usar AirPods en Android con funciones avanzadas antes exclusivas del ecosistema Apple, mejorando la compatibilidad entre dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los AirPods siempre se han posicionado como uno de los productos más reconocidos de Apple, especialmente por su integración exclusiva con dispositivos de la marca. Sin embargo, esa integración ha sido, durante años, una barrera para los usuarios de Android que buscaban aprovechar al máximo las funciones de estos auriculares.

El escenario ha cambiado con la llegada de LibrePods, una aplicación no oficial que ha redefinido la compatibilidad y el control de los AirPods en el sistema operativo de Google.

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Qué aplicación elimina las barreras entre AirPods y Android

La experiencia de usar unos AirPods fuera del ecosistema de Apple era limitada. Muchas de sus funciones emblemáticas solo estaban disponibles para los usuarios de iPhone, dejando a los propietarios de móviles de otras marcas, como Samsung, Xiaomi, OnePlus, Nothing, Vivo y Oppo, con un acceso restringido a las ventajas reales que ofrecen estos auriculares.

La aplicación surge para solucionar este problema. Se trata de una herramienta de código abierto que elimina casi por completo la brecha de compatibilidad entre AirPods y teléfonos Android.

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La aplicación LibrePods elimina la necesidad de rootear teléfonos Android para acceder a la mayoría de funciones básicas de los AirPods.(REUTERS/Manuel Orbegozo)

Antes, para conseguir que los AirPods funcionasen plenamente en Android, era necesario recurrir a modificaciones avanzadas, como instalar una ROM personalizada o rootear el dispositivo, lo que suponía riesgos y complicaciones para el usuario promedio. Hoy, la app puede descargarse directamente desde Google Play, sin necesidad de realizar cambios complejos en el teléfono.

Funcionalidades avanzadas al alcance de Android

Al instalar LibrePods, el usuario encuentra una interfaz sumamente familiar, casi idéntica a la que se muestra en los ajustes del iPhone al conectar los AirPods. La aplicación muestra detalles como el porcentaje de batería de los auriculares y del estuche, el nombre del dispositivo y acceso directo a los modos de cancelación de ruido.

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Un aspecto destacado es la posibilidad de activar y configurar acciones personalizadas para cada auricular, permitiendo decidir qué sucede al pulsar sobre el lado izquierdo o derecho, tal como en el entorno de Apple. Otras funciones avanzadas, como la transparencia adaptativa, la detección automática de oído y los controles por gestos, se han incorporado para que el usuario disfrute de una experiencia similar a la original.

Además, LibrePods incluye opciones adicionales, como la configuración del seguimiento de la cabeza para escenarios de audio espacial y ajustes relacionados con la accesibilidad, facilitando así el uso de los AirPods a un público más amplio.

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Acciones personalizadas y controles por gestos en AirPods llegan a usuarios de móviles Samsung, Xiaomi, OnePlus y otras marcas Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas y limitaciones actuales de LibrePods

Una de las principales ventajas de la nueva versión es que ya no requiere acceso root ni frameworks adicionales para las funciones básicas. Esto elimina los riesgos asociados al root, como la anulación de garantías o la posible inestabilidad del dispositivo. Ahora, cualquier usuario puede instalar y utilizar LibrePods de forma sencilla y segura.

No obstante, ciertas funciones avanzadas pueden seguir limitadas en algunos modelos o versiones de Android. Por ejemplo, características específicas pueden requerir una compra dentro de la app para desbloquearlas completamente.

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Además, la compatibilidad de LibrePods depende de la actualización del sistema operativo del móvil. En el caso de los Samsung, por ejemplo, la app solo es funcional a partir de One UI 9. Por el contrario, los teléfonos Pixel y algunos modelos de Oppo y OnePlus ya pueden aprovechar LibrePods sin restricciones.

Algunas características premium de LibrePods requieren compras dentro de la app para desbloquear su uso total en dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor manera de conocer la compatibilidad es descargar la aplicación y ver el mensaje inicial, donde se indica si el dispositivo es apto para el uso pleno de la herramienta.

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El motivo detrás del desarrollo de LibrePods es la política de Apple de mantener muchas de las funciones de los AirPods encerradas en su propio ecosistema. Funciones básicas como la detección automática de oído, los controles por gestos y una personalización de audio avanzada solo estaban disponibles para quienes usaban iPhone, marginando a los usuarios de Android.