Anthropic limita el acceso a Mythos: solo grandes tecnológicas podrán usar su IA ante riesgos de ciberataques

Anthropic ha puesto en marcha el Proyecto Glasswing, una iniciativa que reúne a importantes actores tecnológicos. (Europa Press)

La startup Anthropic PBC ha tomado la decisión de restringir la disponibilidad de su más reciente modelo de inteligencia artificial, Mythos, a un grupo selecto de grandes empresas tecnológicas. El motivo principal es la preocupación de que este sistema, por su nivel de sofisticación, podría ser utilizado para facilitar ciberataques.

Antes de abrir el acceso al público, Anthropic quiere que gigantes del sector como Amazon, Apple, Microsoft y Cisco puedan probar el modelo con sus propios productos, identificar vulnerabilidades y compartir las conclusiones para reforzar la seguridad digital global. Así lo dio a conocer Bloomberg.

Proyecto Glasswing: colaboración para reforzar la ciberseguridad con IA

Anthropic ha puesto en marcha el Proyecto Glasswing, una iniciativa que reúne a importantes actores tecnológicos con el objetivo de testear Mythos en entornos reales y detectar posibles fallos de seguridad.

Claude Mythos es una IA que puede detectas fallos informáticos.

Según la compañía, las organizaciones participantes tendrán acceso anticipado al modelo y podrán emplearlo para analizar sus productos y sistemas, buscando vulnerabilidades que pudieran ser explotadas por agentes maliciosos. Los hallazgos se compartirán de manera colectiva, generando una red de defensa colaborativa frente a los riesgos emergentes de la inteligencia artificial avanzada.

La decisión de limitar el acceso responde a la creciente inquietud entre empresas y gobiernos sobre el potencial uso indebido de modelos de IA de última generación. Actualmente, la tecnología de inteligencia artificial ya se emplea en la ejecución de ciberataques sofisticados.

Anthropic cita como ejemplo un caso en el que un hacker utilizó herramientas de IA para vulnerar sistemas del gobierno mexicano. OpenAI, principal rival de Anthropic, también ha enfatizado recientemente los riesgos cibernéticos asociados a sus modelos y ha lanzado programas piloto enfocados en proteger primero a los defensores y no a los atacantes.

Según la compañía, las organizaciones participantes tendrán acceso anticipado al modelo y podrán emplearlo para analizar sus productos y sistemas. REUTERS/Dado Ruvic

Capacidades y riesgos identificados en el modelo Mythos

Durante sus pruebas internas, el equipo de seguridad de Anthropic descubrió que Mythos Preview era capaz de identificar y explotar vulnerabilidades en todos los principales sistemas operativos y navegadores web cuando el usuario lo solicitaba.

Según una entrada publicada en el blog de la empresa, los exploits generados no eran simples ni triviales; en una ocasión, el modelo escribió un exploit para un navegador que encadenaba cuatro vulnerabilidades diferentes.

Newton Cheng, responsable del esfuerzo cibernético en el Equipo Rojo Fronterizo de Anthropic, explicó que el desafío no solo afecta a una empresa, sino a toda la industria tecnológica y requiere la colaboración entre sector privado y gobiernos. “Lo que intentamos hacer con Glasswing es dar a los defensores una ventaja”, subrayó Cheng.

La tecnología de inteligencia artificial ya se emplea en la ejecución de ciberataques sofisticados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colaboración con agencias y hallazgos relevantes

Anthropic ha mantenido conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre las capacidades de Mythos en materia de seguridad, aunque no ha concretado con qué agencias específicas. Cheng confirmó que la compañía colabora con la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras y el Instituto Nacional de Normas y Tecnología para abordar estos retos.

Aunque Mythos fue concebido como un modelo de uso general y no específicamente para ciberseguridad, ya ha demostrado ser capaz de encontrar problemas críticos.

Entre los hallazgos, según Anthropic, se incluyen una vulnerabilidad de software con 27 años de antigüedad presente en aplicaciones clave de Internet, así como un fallo de 16 años en un popular programa de video que otras herramientas automatizadas habían pasado por alto tras millones de pruebas.

El acuerdo entre Anthropic y las grandes tecnológicas representa un cambio en la forma de gestionar la seguridad de modelos de IA cada vez más potentes. Antes de ofrecer Mythos al público, la empresa quiere utilizar los resultados del Proyecto Glasswing para definir los límites y medidas de protección necesarios para evitar usos maliciosos.