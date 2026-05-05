Apple prepararía una función que permite a los usuarios crear sus propios pases en Wallet

Fuentes señalan que la herramienta estaría disponible en la próxima versión de iOS, aunque Apple no lo ha confirmado. (Apple)

Apple estaría ultimando una nueva función para su aplicación Wallet que permitiría a los usuarios crear y personalizar sus propios pases digitales y tarjetas regalo en iOS. Según la información obtenida por Bloomberg, esta herramienta podría estar disponible con la próxima gran actualización de software, prevista para el sistema operativo iOS 27.

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En esta versión, la función ofrecería la posibilidad de importar códigos QR y generar pases personalizados, ampliando el alcance de Wallet a billetes, membresías o entradas que antes no se podían añadir por falta de compatibilidad con proveedores externos.

Un posible avance en la personalización de Wallet

La aplicación Wallet se ha consolidado como espacio central para tarjetas de crédito y débito, pases de apps de terceros, llaves digitales y tarjetas regalo dentro del ecosistema de Apple. No obstante, la integración de servicios externos ha sido limitada, ya que muchos proveedores aún no ofrecen soporte para Wallet. Esto ha dejado fuera a usuarios que reciben códigos QR de gimnasios, conciertos u otros eventos y no pueden añadirlos a la aplicación por falta de compatibilidad.

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Los usuarios podrían diseñar pases con diferentes estilos, colores y campos de texto según sus necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La supuesta herramienta de creación de pases buscaría resolver este inconveniente. Personas con conocimiento directo del desarrollo indicaron que la función permitiría a los usuarios importar un código QR y generar un pase personalizado alrededor de él. Así, cualquier billete, membresía o entrada con QR podría integrarse en Wallet, aunque el proveedor original no ofreciera soporte nativo.

Así funcionaría la creación de pases

En las versiones de prueba de iOS 27, la función aparecería integrada en el botón “+” habitual de Wallet, desde donde los usuarios añaden tarjetas de crédito. La interfaz invitaría a crear pases para entradas, membresías, tarjetas regalo y otros usos posibles.

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El sistema ofrecería varias opciones de personalización: creación desde cero, escaneo de códigos QR y elección de estilos, imágenes, colores y campos de texto. Esto daría un alto grado de adaptación a las necesidades de cada usuario.

Se probarían plantillas específicas para pases estándar, membresías y eventos dentro de la aplicación. (App Store)

Apple estaría probando tres plantillas principales para los nuevos pases:

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Estándar (naranja): opción por defecto para cualquier tipo de pase.

Membresía (azul): orientada a accesos a gimnasios u otros servicios por suscripción.

Evento (morado): pensada para entradas a partidos, conciertos, películas y otras actividades.

Competencia y contexto en el mercado móvil

La incorporación de esta función acercaría a Apple a lo que ya ofrece Android, donde Google Wallet permite desde hace tiempo la creación de pases personalizados. Hasta ahora, los usuarios de iPhone dependían de que cada proveedor ofreciera soporte específico para Wallet o utilizaban aplicaciones de terceros para gestionar sus pases.

Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, declinó hacer comentarios sobre el desarrollo. Sin embargo, el hallazgo de un código de software en Internet ya había dado pistas sobre una posible herramienta de creación de pases antes de conocerse detalles del planteamiento.

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El desarrollo acercaría las funciones de Wallet a las que ya ofrece Google Wallet en Android. (Apple)

Mejoras previstas para iOS 27

La herramienta de creación de pases formaría parte de una serie de mejoras previstas para iOS 27 y otros productos de software, que podrían presentarse en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de junio. Entre las novedades se incluiría una renovación del asistente de voz Siri, nuevas opciones para acceder a servicios de chat externos mediante comandos de voz y la ampliación de funciones de inteligencia artificial en la edición de fotos, la aplicación de cámara y la inteligencia visual.

Estas actualizaciones estarían diseñadas para reforzar la competitividad de Apple frente a las alternativas de Android y consolidar el ecosistema de servicios digitales de la compañía. La función de Wallet, en particular, buscaría ofrecer más flexibilidad y control a los usuarios sobre la gestión de sus pases digitales, en un entorno donde la personalización es cada vez más valorada.

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