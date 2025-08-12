Cuánto vale hoy el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max

Cada uno de estas referencias integra mejoras respecto a la versión anterior. (Foto: REUTERS/Adam Gray)

Queda poco tiempo para que Apple anuncie la familia de iPhone 17, pero antes de ese lanzamiento, el iPhone 16 y sus diferentes modelos siguen ocupando el interés del público al mantenerse como la opción más avanzada de Apple disponible en el mercado, tanto en especificaciones técnicas como en precios.

Los usuarios y potenciales compradores encuentran actualmente cuatro versiones principales: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Cada una presenta mejoras en diseño, rendimiento, cámaras y batería respecto a generaciones anteriores, así como una integración profunda con los servicios de Apple y funciones avanzadas de inteligencia artificial. A continuación, se detallan las características y precios de cada alternativa.

Cuál es el precio actual y las características del iPhone 16

Su diseño es compacto y presenta varios elementos útiles para creadores de contenido. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo/File Photo)

El modelo base iPhone 16 puede encontrarse desde los 800 dólares. Este precio corresponde a la versión de almacenamiento más baja disponible, que parte desde 128 GB.

El costo final puede variar levemente según el país y factores como impuestos y promociones locales, y es un modelo que se ha posicionado como una opción sólida para quienes buscan tecnología de punta sin llegar al valor de los modelos Pro.

Este dispositivo incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, chip A18 Bionic y sistema operativo iOS 18. Sus cámaras traseras son duales: una principal de 48 megapíxeles y otra ultra gran angular de 12 megapíxeles.

El dispositivo incluye Face ID como opción de seguridad, conectividad 5G y WiFi 6E. Apple ha reforzado la autonomía respecto a la generación anterior y optimizado la integración de funciones inteligentes y grabación de video mejorada.

En qué se diferencia y cuánto cuesta el iPhone 16 Plus

Su pantalla es más grande a la de la versión base. (Foto: Apple)

Este modelo se sitúa como alternativa para quienes priorizan una mayor pantalla y autonomía. El precio de este modelo supera los 900 dólares aun en su versión más básica, y se incrementa según la capacidad de almacenamiento elegida.

El segmento al que apunta son usuarios interesados en entretenimiento, productividad o en un teléfono con batería de larga duración. La pantalla del iPhone 16 Plus es Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas.

Mantiene el chip A18 Bionic, la cámara dual (48 MP principal y 12 MP ultra gran angular) y las mismas opciones de Face ID y conectividad 5G y WiFi 6E, que el modelo estándar. La mayor diferencia radica en la batería, que aumenta su capacidad para ofrecer una autonomía prolongada.

Por qué el iPhone 16 Pro tiene un precio elevado

Cuenta con mejoras en cámaras y batería. (Foto: REUTERS/Florence Lo/File Photo)

El iPhone 16 Pro tiene un precio superior a los 1.000 dólares en buena parte de América Latina. Este valor refleja sus mejoras en materiales, potencia y capacidades fotográficas, diseñado para quienes buscan prestaciones más avanzadas y durabilidad adicional.

La estructura de titanio brinda un diseño más resistente y elegante, justificando un mayor gasto. Este modelo incluye una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco ProMotion de 120 Hz, que facilita una experiencia visual superior.

Utiliza el chip A18 Pro y ofrece opciones de almacenamiento desde 256 GB. El sistema de cámaras es triple: una principal de 48 MP, una ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 12 MP.

Qué ventajas ofrece el iPhone 16 Pro Max y cuál es su precio en el mercado

Su capacidad de almacenamiento es superior a las de cualquier otro celular de la marca. (Foto: Europa Press)

El iPhone 16 Pro Max representa la versión más avanzada. Su precio supera los 1.200 dólares para la variante de 256 GB, posicionándose como el modelo más costoso entre los actuales de Apple.

Además, resulta el más completo en prestaciones y dirigido a quienes buscan lo último en hardware, capacidades multimedia y duración de batería. Este dispositivo ofrece una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas con ProMotion de 120 Hz y marco de titanio.

El almacenamiento parte de 256 GB hasta llegar a 1 TB. Sumado al chip A18 Pro, la cámara triple incluye teleobjetivo periscópico mejorado para zoom óptico avanzado, en conjunto con módulos de 48 MP principal y 12 MP ultra gran angular.