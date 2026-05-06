Día de la Madre: códigos de Netflix para elegir la película ideal en mayo 2026

Basta con escribir el número en el buscador de Netflix para acceder al catálogo correspondiente. EFE/EPA/NEIL HALL

Netflix tiene una función que la mayoría de sus usuarios desconoce: códigos numéricos que desbloquean categorías muy específicas de contenido, más allá de las opciones que el algoritmo muestra por defecto.

Para el Día de la Madre, esa herramienta permite encontrar películas románticas, dramas familiares y comedias pensadas para ver en compañía, sin tener que navegar durante minutos entre títulos que no interesan.

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Cómo funcionan los códigos secretos de Netflix y cómo usarlos

El sistema es simple. Hay que abrir el buscador de la aplicación, escribir el código numérico correspondiente y la plataforma despliega automáticamente todos los títulos asociados a ese género o subgénero.

Netflix tiene una función que la mayoría de sus usuarios desconoce: códigos numéricos que desbloquean categorías muy específicas de contenido. (Imagen ilustrativa Infobae)

No hace falta ninguna configuración adicional ni acceso especial. La única advertencia es que la disponibilidad de resultados puede variar según la región y las actualizaciones que implemente Netflix.

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Los códigos de Netflix ideales para ver en familia el Día de la Madre

Para quienes buscan una película romántica para compartir con mamá, estos son los códigos más útiles:

5475: Comedias románticas, una categoría pensada para el plan en familia.

502675: Películas románticas aclamadas por la crítica.

1255: Dramas románticos para una experiencia más emotiva.

783: Películas familiares, la opción más versátil para ver todos juntos.

Si se busca algo más específico dentro del género romántico, hay dos códigos adicionales que amplían las opciones:

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9916: Romance independiente.

31273: Películas románticas clásicas.

En todos los casos, basta con escribir el número en el buscador de Netflix para acceder al catálogo correspondiente.

Los códigos más conocidos de Netflix son solo la punta del iceberg. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otros códigos de Netflix que vale la pena conocer

Más allá del Día de la Madre, Netflix tiene códigos para prácticamente cualquier tipo de contenido. El 35800 da acceso a películas románticas con contenido sensual, donde aparecen títulos como 365 Días, 50 Sombras de Grey y El amante de Lady Chatterley.

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El 9875 es el código para el true crime, es decir, documentales y series sobre crímenes reales. En esa categoría se encuentran títulos como El depredador de Sevilla, El secreto del Doctor Grinberg y ¿Qué hizo Jennifer?, entre otros.

Para los fanáticos del anime, el código 7424 organiza el contenido por subgéneros que incluyen anime de adolescentes, fantasía sombría, magia, sobrenatural y terror. Algunos títulos disponibles en esa categoría son My Hero Academia, Overlord, Black Clover y Toriko.

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La aplicación mostrará los títulos agrupados bajo esa categoría. (Netflix)

Qué más se puede encontrar en Netflix con sus otros códigos numéricos

Los códigos más conocidos de Netflix son solo la punta del iceberg. La plataforma tiene decenas de combinaciones numéricas adicionales que permiten acceder a géneros y subgéneros que no aparecen en el menú principal.

Cine dramático

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Cine dramático basado en hechos reales: 3653

Cine dramático basado en libros: 4961

Cine dramático biográfico: 3179

Cine dramático de deportes: 7243

Cine dramático militar: 11

Cine dramático político: 6616

Cine dramático romántico: 1255

Cine dramático sobre crímenes: 6889

Cine dramático sobre la farándula: 5012

Dramas LGBTQ+: 500

Dramas sociales: 3947

Cine independiente

Cine de intriga independiente: 3269

Cine dramático independiente: 384

Películas de acción y aventura independientes: 11804

Películas experimentales: 11079

Películas independientes para reír: 4195

Películas románticas independientes: 9916

Cine romántico

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Cine dramático romántico: 1255

Películas románticas clásicas: 31273

Películas románticas extranjeras: 7153

Películas románticas independientes: 9916

Películas románticas para reír: 5475

Películas románticas sensuales: 35800

Romances excéntricos: 36103

Romances inolvidables: 502675

Para películas románticas sensuales como 365 Días o El amante de Lady Chatterley, utiliza el código 35800 en el buscador. (Netflix)

De intriga

Cine de intriga independiente: 3269

Cine de intriga política: 10504

Cine de intriga psicológica: 5505

Cine de intriga sobrenatural: 11140

Cine de intriga y acción: 43048

Cine de intriga y crímenes: 10499

Cine de intriga y espías: 9147

Intriga y sci-fi: 11014

Películas de gánsteres: 31851

Películas de misterio: 9994

Thriller extranjero: 10306

Thrillers clásicos: 46588

Thrillers sensuales: 972

Música

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Conciertos de rock y pop: 3278

Conciertos urbanos y de danza: 9472

Country & western/folk: 1105

Jazz y easy listening: 10271

Musicales: 13335

Musicales clásicos: 32392

Musicales de Disney: 59433

Musicales sobre la farándula: 13573

Musicales teatrales: 55774

Música del mundo: 2856

Música infantil: 52843

Música latina: 10741