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Día de la Madre: códigos de Netflix para elegir la película ideal en mayo 2026

Más allá de la fecha especial, la plataforma de streaming tiene códigos para prácticamente cualquier tipo de contenido

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Basta con escribir el número en el buscador de Netflix para acceder al catálogo correspondiente. EFE/EPA/NEIL HALL
Basta con escribir el número en el buscador de Netflix para acceder al catálogo correspondiente. EFE/EPA/NEIL HALL

Netflix tiene una función que la mayoría de sus usuarios desconoce: códigos numéricos que desbloquean categorías muy específicas de contenido, más allá de las opciones que el algoritmo muestra por defecto.

Para el Día de la Madre, esa herramienta permite encontrar películas románticas, dramas familiares y comedias pensadas para ver en compañía, sin tener que navegar durante minutos entre títulos que no interesan.

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Cómo funcionan los códigos secretos de Netflix y cómo usarlos

El sistema es simple. Hay que abrir el buscador de la aplicación, escribir el código numérico correspondiente y la plataforma despliega automáticamente todos los títulos asociados a ese género o subgénero.

Netflix - códigos - app - TV - tecnología - 5 de mayo
Netflix tiene una función que la mayoría de sus usuarios desconoce: códigos numéricos que desbloquean categorías muy específicas de contenido. (Imagen ilustrativa Infobae)

No hace falta ninguna configuración adicional ni acceso especial. La única advertencia es que la disponibilidad de resultados puede variar según la región y las actualizaciones que implemente Netflix.

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Los códigos de Netflix ideales para ver en familia el Día de la Madre

Para quienes buscan una película romántica para compartir con mamá, estos son los códigos más útiles:

  • 5475: Comedias románticas, una categoría pensada para el plan en familia.
  • 502675: Películas románticas aclamadas por la crítica.
  • 1255: Dramas románticos para una experiencia más emotiva.
  • 783: Películas familiares, la opción más versátil para ver todos juntos.

Si se busca algo más específico dentro del género romántico, hay dos códigos adicionales que amplían las opciones:

  • 9916: Romance independiente.
  • 31273: Películas románticas clásicas.

En todos los casos, basta con escribir el número en el buscador de Netflix para acceder al catálogo correspondiente.

Netflix - códigos - app - TV - tecnología - 5 de mayo
Los códigos más conocidos de Netflix son solo la punta del iceberg. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otros códigos de Netflix que vale la pena conocer

Más allá del Día de la Madre, Netflix tiene códigos para prácticamente cualquier tipo de contenido. El 35800 da acceso a películas románticas con contenido sensual, donde aparecen títulos como 365 Días, 50 Sombras de Grey y El amante de Lady Chatterley.

El 9875 es el código para el true crime, es decir, documentales y series sobre crímenes reales. En esa categoría se encuentran títulos como El depredador de Sevilla, El secreto del Doctor Grinberg y ¿Qué hizo Jennifer?, entre otros.

Para los fanáticos del anime, el código 7424 organiza el contenido por subgéneros que incluyen anime de adolescentes, fantasía sombría, magia, sobrenatural y terror. Algunos títulos disponibles en esa categoría son My Hero Academia, Overlord, Black Clover y Toriko.

Captura de pantalla de la app de Netflix mostrando la página de búsqueda con '7442' en la barra y una cuadrícula de pósteres de películas y series
La aplicación mostrará los títulos agrupados bajo esa categoría. (Netflix)

Qué más se puede encontrar en Netflix con sus otros códigos numéricos

Los códigos más conocidos de Netflix son solo la punta del iceberg. La plataforma tiene decenas de combinaciones numéricas adicionales que permiten acceder a géneros y subgéneros que no aparecen en el menú principal.

Cine dramático

  • Cine dramático basado en hechos reales: 3653
  • Cine dramático basado en libros: 4961
  • Cine dramático biográfico: 3179
  • Cine dramático de deportes: 7243
  • Cine dramático militar: 11
  • Cine dramático político: 6616
  • Cine dramático romántico: 1255
  • Cine dramático sobre crímenes: 6889
  • Cine dramático sobre la farándula: 5012
  • Dramas LGBTQ+: 500
  • Dramas sociales: 3947

Cine independiente

  • Cine de intriga independiente: 3269
  • Cine dramático independiente: 384
  • Películas de acción y aventura independientes: 11804
  • Películas experimentales: 11079
  • Películas independientes para reír: 4195
  • Películas románticas independientes: 9916

Cine romántico

  • Cine dramático romántico: 1255
  • Películas románticas clásicas: 31273
  • Películas románticas extranjeras: 7153
  • Películas románticas independientes: 9916
  • Películas románticas para reír: 5475
  • Películas románticas sensuales: 35800
  • Romances excéntricos: 36103
  • Romances inolvidables: 502675
Cada código habilita una categoría específica de contenido en la plataforma streaming. (Netflix)
Para películas románticas sensuales como 365 Días o El amante de Lady Chatterley, utiliza el código 35800 en el buscador. (Netflix)

De intriga

  • Cine de intriga independiente: 3269
  • Cine de intriga política: 10504
  • Cine de intriga psicológica: 5505
  • Cine de intriga sobrenatural: 11140
  • Cine de intriga y acción: 43048
  • Cine de intriga y crímenes: 10499
  • Cine de intriga y espías: 9147
  • Intriga y sci-fi: 11014
  • Películas de gánsteres: 31851
  • Películas de misterio: 9994
  • Thriller extranjero: 10306
  • Thrillers clásicos: 46588
  • Thrillers sensuales: 972

Música

  • Conciertos de rock y pop: 3278
  • Conciertos urbanos y de danza: 9472
  • Country & western/folk: 1105
  • Jazz y easy listening: 10271
  • Musicales: 13335
  • Musicales clásicos: 32392
  • Musicales de Disney: 59433
  • Musicales sobre la farándula: 13573
  • Musicales teatrales: 55774
  • Música del mundo: 2856
  • Música infantil: 52843
  • Música latina: 10741

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