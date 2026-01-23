Tecno

El mensaje de Steve Jobs que marcó un antes y un después sobre el tiempo y la autenticidad

El empresario utilizó su experiencia personal como ejemplo de superación y audacia, animando a los jóvenes a no posponer sus sueños ni conformarse con rutinas impuestas

Jobs entendió que la conciencia
Jobs entendió que la conciencia de la propia mortalidad puede funcionar como un motor para actuar con decisión. (EPA/JOHN G. MABANGLO)

Steve Jobs, el icónico fundador de Apple, dejó una huella indeleble en generaciones de jóvenes y emprendedores al abordar la importancia de valorar cada momento de la vida y actuar con autenticidad. A través de sus palabras y experiencias personales, el empresario transformó una perspectiva filosófica en una guía práctica para enfrentar los desafíos y tomar decisiones alineadas con la verdadera vocación interior.

Steve Jobs y la urgencia de vivir con autenticidad: lecciones desde Stanford

La visión de Steve Jobs sobre la vida y el tiempo adquirió una profundidad especial tras el diagnóstico de cáncer de páncreas que recibió en 2004. Este episodio marcó un punto de inflexión en su trayectoria, llevando al empresario a replantear sus prioridades y el sentido de su existencia.

Jobs entendió que la conciencia de la propia mortalidad puede funcionar como un motor para actuar con decisión, en lugar de convertirse en motivo de parálisis.

El discurso de Steve Jobs
El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

En su célebre discurso en la Universidad de Stanford en 2005, Jobs compartió con miles de graduados una filosofía basada en la autenticidad y la valentía de escuchar la voz interior.

Su mensaje alertó sobre los peligros de vivir según las expectativas externas y subrayó la importancia de no dejar que el ruido de las opiniones ajenas apague la intuición y el deseo genuino de cada individuo.

“Tu tiempo es limitado, de modo que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien distinto“, sostuvo. En otro momento de su discurso dijo que no se debe permitir que “el ruido de las opiniones de los demás ahogue nuestra propia voz interior“.

Para él, la búsqueda de la pasión y la confianza en uno mismo eran las garantías de éxito y plenitud en la vida.

El visionario de Apple fue
El visionario de Apple fue férreo en la elección del color de una de las computadoras icónicas de la marca - crédito Fotomontaje Infobae (Reuters - Apple2gs/Wikipedia)

El legado de Steve Jobs: tiempo finito, pasión infinita

Steve Jobs utilizó su experiencia personal como ejemplo de superación y audacia, animando a los jóvenes a no posponer sus sueños ni conformarse con rutinas impuestas. El empresario defendió la necesidad de mantenerse “hambriento” y “alocado”, invitando a asumir riesgos y a no dejarse vencer por el miedo al fracaso.

Según el empresario, la consciencia de que el tiempo es limitado es la herramienta más poderosa para priorizar lo esencial y evitar la trampa de vivir la vida de otros.

La muerte, lejos de ser un final temido, fue presentada por Jobs como el motor del cambio y la renovación. Esta visión, plasmada en cada uno de sus discursos y decisiones, consolidó un legado que sigue inspirando a quienes buscan dejar su propia marca en el mundo.

La Casa de la Moneda
La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha presentado una moneda de 1 dólar con la imagen de Steve Jobs.

Steve Jobs falleció en 2011 a los 56 años, pero su mensaje sobre la autenticidad y el valor del tiempo continúa guiando a quienes aspiran a vivir con sentido y propósito.

Jensen Huang y su consejo para jóvenes estudiantes en la era de la IA

Jensen Huang, CEO de Nvidia y referente clave en el sector tecnológico, ha liderado la transformación de la compañía hasta posicionarla como uno de los mayores fabricantes de procesadores gráficos a nivel global. En 2025, Nvidia alcanzó un valor de mercado superior a los USD 4 billones, consolidando su liderazgo en la industria.

Con el crecimiento vertiginoso de la inteligencia artificial, Huang ha compartido su perspectiva sobre el futuro laboral y la necesidad de adaptarse a los avances tecnológicos. En diálogo con la periodista Cleo Abram en el programa “Huge If True”, el ejecutivo subrayó la importancia de que los jóvenes prioricen la formación en inteligencia artificial.

Jensen Huang es CEO de
Jensen Huang es CEO de Nvidia. (REUTERS/Denis Balibouse)

Huang aconseja a los estudiantes actuales que consideren la IA como una de las habilidades esenciales para desenvolverse en el mundo profesional, trazando un paralelismo con la revolución informática de su juventud, cuando aprender a usar ordenadores fue determinante.

Según el directivo, la inteligencia artificial está redefiniendo el panorama laboral y abre nuevas oportunidades en todos los sectores. El CEO de Nvidia invita a los jóvenes a preguntarse cómo pueden aprovechar la IA para potenciar sus carreras, ya sea en matemáticas, ciencias, biología o cualquier otra disciplina.

