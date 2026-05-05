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Shakira ‘la rompe’ en Spotify tras su histórico concierto en Copacabana: más 24 millones de streams en un día

Tras su concierto en Brasil, la cantante colombiana tuvo un crecimiento inesperado del 23% en la plataforma de música

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El concierto de Shakira en Copacabana generó un aumento récord del 23% en los streams globales de Spotify, con más de 24,6 millones de reproducciones en un solo día. (crédito Silvia Izquierdo/Foto AP)
El concierto de Shakira en Copacabana generó un aumento récord del 23% en los streams globales de Spotify, con más de 24,6 millones de reproducciones en un solo día. (crédito Silvia Izquierdo/Foto AP)

La noche del 2 de mayo Shakira transformó Copacabana en un escenario multitudinario y tuvo un impacto directo en las cifras de consumo en Spotify, con registros de crecimiento que superaron cualquier expectativa previa.

Cuál fue el impacto de Copacabana en las cifras de Shakira en Spotify

Apenas concluyó el espectáculo, la reacción en Spotify fue instantánea. En solo un día, los streams globales de Shakira aumentaron un 23%, alcanzando más de 24,6 millones de reproducciones. Este salto no se limitó a Latinoamérica: países como Suecia y Finlandia figuraron entre los mercados que experimentaron el mayor crecimiento fuera de la región habitual de la cantante.

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El impacto quedó especialmente evidenciado en Brasil, donde el consumo de la música de Shakira se disparó. En apenas 24 horas, los streams en territorio brasileño crecieron 275%, sumando casi cinco millones de reproducciones y más de 789 mil oyentes únicos.

Estos datos reflejan un comportamiento atípico para la plataforma. Habitualmente, tras un evento musical masivo, se observa un aumento moderado en las escuchas, pero el caso de Shakira y Copacabana sobresale no solo por la magnitud del crecimiento, sino por la velocidad con la que se propagó a nivel mundial.

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Spotify le rinde homenaje a Shakira por el aniversario de sus álbumes.
Las canciones 'Did It Again', 'Gypsy' y 'Pies Descalzos, Sueños Blancos' encabezaron el pico de popularidad, registrando aumentos globales de hasta 442% en escuchas. (Composición)

Las canciones que lideraron el fenómeno

El efecto arrastre de un concierto de tal envergadura se tradujo en picos de popularidad para varias canciones del repertorio de la artista. A nivel global, temas como Did It Again (feat. Kid Cudi) experimentaron un crecimiento del 442%, Gypsy creció un 240%, y Pies Descalzos, Sueños Blancos subió un 238% en escuchas.

En Brasil, la respuesta fue aún más pronunciada. Las mismas canciones superaron incluso esas cifras, con incrementos de hasta 1.193%. Este fenómeno revela cómo la interacción en vivo puede influir no solo en la audiencia presencial, sino también en millones de oyentes digitales alrededor del planeta.

El comportamiento de los usuarios de Spotify tras el concierto fue igualmente llamativo en otros aspectos. En un solo día, se guardaron más de 357 mil canciones de Shakira en las bibliotecas personales de los usuarios, lo que representó un aumento del 117% respecto a los días previos.

Más de 357 mil canciones de Shakira fueron guardadas en bibliotecas de Spotify en solo un día, reflejando un aumento del 117% en la interacción de usuarios digitales (REUTERS/Brendan McDermid)
Más de 357 mil canciones de Shakira fueron guardadas en bibliotecas de Spotify en solo un día, reflejando un aumento del 117% en la interacción de usuarios digitales (REUTERS/Brendan McDermid)

Durante la madrugada posterior al concierto, la plataforma registró picos de escucha, prueba de que el entusiasmo del evento se trasladó inmediatamente al consumo digital. Es una muestra clara de cómo un momento en vivo puede modificar de manera directa y masiva los hábitos de consumo musical.

Cómo fue el concierto de Shakira en Copacabana

El megaconcierto en Copacabana no solo fue un espectáculo musical, sino también un evento cultural de dimensiones históricas. Shakira se convirtió en la primera artista latina en encabezar un espectáculo de tal magnitud en la playa de Río de Janeiro, y superó las cifras de asistencia de otros referentes globales como Madonna y The Rolling Stones.

El repertorio incluyó 30 canciones que recorrieron las tres décadas de carrera de la cantante, desde los éxitos iniciales como Estoy Aquí hasta colaboraciones recientes como la Music Sessions, Vol. 53 junto a Bizarrap. La artista también rindió homenaje a la música brasileña y compartió escenario con figuras locales como Anitta, Caetano Veloso y María Bethânia, consolidando así el vínculo con el público anfitrión.

Shakira se convirtió en la primera artista latina en encabezar un megaevento en Copacabana, superando la asistencia de Madonna y The Rolling Stones con dos millones de personas.(REUTERS/Ricardo Moraes)
Shakira se convirtió en la primera artista latina en encabezar un megaevento en Copacabana, superando la asistencia de Madonna y The Rolling Stones con dos millones de personas.(REUTERS/Ricardo Moraes)

Más allá de lo musical, el concierto fue un acto de identificación y empoderamiento femenino, con mensajes dirigidos a las mujeres y momentos de conexión emocional que se reflejaron en la interacción del público tanto en la playa como en el entorno digital.

La magnitud del evento se tradujo en un fenómeno global de interacción digital. El hecho de que Shakira haya reunido a dos millones de personas en Copacabana no solo la situó por encima de otros artistas internacionales en términos de convocatoria, sino que además impulsó su alcance en plataformas de streaming a niveles récord.

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