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Shakira en Copacabana: sus publicaciones en redes que ya palpitan el concierto en Rio de Janeiro

El espectáculo comenzará a las 21:45 hora local, con DJs invitados desde la tarde

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Singer Shakira takes part in a rehearsal ahead of her free concert on Copacabana
Shakira celebrará el mayor recital de su trayectoria en Copacabana ante millones de espectadores. (Reuters)

Este sábado 2 de mayo, Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Se estima que asistirán más de dos millones de personas, por lo que será la actuación más multitudinaria de su carrera, según la agencia EFE.

La cantante colombiana no ha ocultado su emoción por el inminente evento, lo cual ha dejado ver a través de publicaciones en sus principales redes sociales.

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Esta racha de publicaciones comenzó el pasado 25 de abril: tres fotografías posando con un abanico verde y amarillo (colores de la bandera brasileña) que lleva escrito “LOBACABANA”.

“¡¡¡Ya casi llegamos, Río!!! Preparando tantas sorpresas para ti: artistas invitados, nuevo armario, canciones que te encantará escuchar... No puedo esperar a estar allí... ¡En el altar del planeta!”, indica el post en inglés en Instagram, Facebook y X, que en total suma más de un millón de reacciones y cerca de 20 mil comentarios.

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Shakira
El concierto es gratuito y no requiere entradas ni pases VIP para acceder a la playa. (Captura/X)

El 29 de abril, decidió escribir su mensaje también en portugués: “Essa loba tá animada (porque tá no Rio)”, que en español significa “Esta loba está animada (porque está en Río)”.

La publicación está acompañada por dos fotos de Shakira posando en la Bahía de Guanabara, con la montaña Pan de Azúcar de fondo, ícono de la ciudad brasileña. Además, se la muestra en un video corto cantando mientras camina por el lugar.

Finalmente, el 1 de mayo, Shakira publicó: “¡Feliz día del lanzamiento @zaralarsson! ¡No puedo esperar a que salga nuestro video!, ¡¡empezando mi euro summer (verano europeo) desde Río!!”, en relación al remix Eurosummer que lanzó en colaboración con Zara Larsson, y que forma parte del álbum Midnight Sun: Girls Trip.

El post tiene fotografías de ambas y un video de Shakira bailando al ritmo del flamante remix.

Shakira
La transmisión estará disponible en TV Globo, Multishow, Globoplay y YouTube. (Captura/Facebook)

¿A qué hora empieza el concierto?

El show principal de Shakira está programado para comenzar a las 21:45, hora local de Río de Janeiro. Desde la tarde, la playa de Copacabana recibirá a los primeros asistentes con presentaciones de DJs invitados, incluidos Vintage Culture y Maz, que animarán la espera hasta el inicio del recital.

Horarios por país

  • Brasil (Río/Brasilia): 21:45
  • Chile: 20:45 (continental) / 21:45 (Magallanes)
  • Colombia, Perú, Ecuador, México (CDMX): 19:45
  • Argentina, Uruguay: 21:45
  • España: 02:45 (madrugada del domingo 3 de mayo)

¿Dónde ver el concierto de Shakira?

El evento se transmitirá de manera masiva para llegar a toda América Latina y Europa. En Brasil, la señal será emitida por TV Globo y Multishow. Para quienes prefieran plataformas digitales, Globoplay ofrecerá la transmisión en streaming. Además, el canal de YouTube de Multishow prevé compartir parte del evento o contenidos exclusivos.

Cuánto cuesta ver el show

El recital de Shakira en Copacabana es completamente gratuito. No existen boletos a la venta ni áreas VIP con costo. El acceso es abierto para todos los asistentes, siguiendo la tradición de conciertos masivos en la playa de Río de Janeiro.

Shakira
La artista compartió su entusiasmo en redes sociales antes del histórico evento en Río. (Captura/Instagram)

¿Qué canciones cantará Shakira?

El repertorio oficial permanece en secreto, pero se espera que la cantante interprete temas de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y los hits más recientes. El concierto, de unas dos horas de duración, estará dividido en bloques temáticos que incluirán éxitos actuales, clásicos y colaboraciones especiales.

Posible setlist:

Apertura con hits recientes:

  • La Fuerte (Intro)
  • Girl Like Me
  • Te Felicito
  • TQG
  • Copa Vacía
  • Puntería

Clásicos indispensables:

  • Las de la Intuición / Estoy Aquí (Medley)
  • Inevitable
  • Antología (versión acústica)
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Ciega, Sordomuda
  • Ojos Así

Colaboraciones y sorpresas:

  • Choka Choka (con Anitta como invitada sobre el escenario)
  • La Tortura
  • Chantaje / La Bicicleta
  • Soltera

El gran cierre:

  • Hips Don’t Lie
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

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