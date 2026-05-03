El 6 de mayo de 2026 Netflix dejará de estar disponible en estas TVs: lista de modelos y motivos

Netflix y el avance tecnológico: cómo la falta de actualizaciones puede dejarte sin acceso a tu contenido favorito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de mayo de 2026 traerá consigo un cambio importante para los usuarios de Netflix: la plataforma dejará de estar disponible en una amplia gama de televisores inteligentes y dispositivos móviles antiguos.

Esta medida obligará a muchos a buscar alternativas si desean seguir accediendo al extenso catálogo de películas y series. El motivo principal detrás de esta decisión es la necesidad de mejorar la calidad audiovisual y reforzar la seguridad digital, algo que los modelos más antiguos ya no pueden garantizar debido a sus limitaciones técnicas.

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El impacto será inmediato para quienes posean dispositivos fabricados antes de 2015, que perderán la posibilidad de instalar, actualizar o ejecutar la aplicación de Netflix. La plataforma busca así mantener altos estándares de experiencia y protección para sus usuarios, adaptándose a los avances tecnológicos.

Adiós a Netflix en Smart TVs y móviles viejos: por qué la app dejará de estar disponible y cómo seguir viendo contenido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos de televisores que perderán compatibilidad con Netflix

La suspensión del soporte no será igual para todos los equipos. Netflix ha publicado una lista de marcas y modelos que dejarán de ser compatibles a partir del 6 de mayo de 2026:

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Apple TV: Todas las versiones de primera, segunda y tercera generación quedan fuera del servicio.

Panasonic y LG: Televisores fabricados antes de 2015 ya no podrán ejecutar la aplicación.

Samsung: La serie EOS de Samsung Smart TV, producida entre 2012 y 2015, también pierde compatibilidad.

Sony: Varias ediciones de la línea Bravia, identificadas por los modelos KDL, XBR, W95 y X95, figuran entre los afectados.

Estos dispositivos dejarán de recibir actualizaciones y tampoco podrán abrir o descargar Netflix debido a requerimientos técnicos que superan su capacidad de procesamiento, memoria RAM o protocolos de conexión.

Dispositivos móviles afectados

El recorte de compatibilidad también alcanza a varios teléfonos inteligentes populares. Modelos como Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 ya no podrán instalar ni utilizar la aplicación de Netflix, al no cumplir con los requisitos mínimos del sistema operativo.

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¿Tu TV o celular se queda sin Netflix en mayo? Guía para saber si estás en riesgo y qué alternativas tienes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ecosistema Apple, solo los dispositivos con iOS 17 o iPadOS 17 seguirán accediendo a la plataforma. Aquellos usuarios que no puedan actualizar a estas versiones quedarán excluidos.

Cómo saber si tu dispositivo está en riesgo

Para comprobar si tu televisor o teléfono seguirá siendo compatible con Netflix, revisa la fecha de fabricación y la versión del sistema operativo. En los televisores, estos datos suelen encontrarse en el menú principal bajo “Acerca del dispositivo” o “Sistema”.

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En los teléfonos móviles, la información se encuentra en “Información del teléfono”. Actualizar tanto el sistema operativo como la app de Netflix, siempre que sea posible, es fundamental para mantener la compatibilidad. De lo contrario, el servicio dejará de funcionar y no será posible acceder al contenido.

Alternativas para seguir viendo Netflix

Si tu televisor será afectado por la medida, existen varias soluciones:

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Dispositivos externos: Equipos como Amazon Fire Stick, Apple TV, Roku o consolas de videojuegos permiten acceder a la versión actual de Netflix en televisores antiguos mediante una conexión HDMI.

Actualizar el televisor: Comprar un Smart TV moderno garantiza compatibilidad con las funciones más recientes y una mejor experiencia audiovisual.

Verificar actualizaciones: Asegúrate de tener la versión más reciente del sistema operativo y de la app de Netflix antes de la fecha límite.

Por qué Netflix deja de funcionar en modelos antiguos

Netflix actualiza sus requisitos: qué hacer si tu dispositivo dejará de ser compatible tras la nueva restricción - REUTERS/Mike Blake/File Photo

La restricción de soporte es habitual en el sector tecnológico. Aplicaciones y servicios digitales priorizan la compatibilidad con modelos recientes para garantizar nuevas funciones, mayor seguridad y una experiencia óptima.

Netflix sigue el ejemplo de otras plataformas, como WhatsApp, que periódicamente dejan de funcionar en dispositivos desactualizados. El objetivo es sostener altos estándares de calidad y seguridad, adaptando el servicio a los avances tecnológicos y a las expectativas de los usuarios.

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La decisión de Netflix subraya la importancia de mantener los dispositivos al día, tanto en hardware como en software. Si tu equipo está en la lista de modelos afectados, evalúa las alternativas para no quedarte sin acceso. Mantente atento a futuras actualizaciones y consulta regularmente la compatibilidad de tus dispositivos para seguir disfrutando del streaming sin interrupciones.