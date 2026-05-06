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Lo más top de MacBook Neo: aluminio 90% reciclado y por menos de USD 600

Bajo su carcasa, el nuevo portátil de Apple corre con el chip A18 Pro, el mismo procesador que equipa a los iPhone de gama alta

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El almacenamiento varía entre un SSD de 256 GB y uno de 512 GB según el modelo elegido. REUTERS/Shannon Stapleton
El almacenamiento varía entre un SSD de 256 GB y uno de 512 GB según el modelo elegido. REUTERS/Shannon Stapleton

La nueva MacBook Neo de 13 pulgadas ostenta dos características que la separan del resto de la línea de portátiles de Apple: está fabricada con aluminio 90% reciclado y su precio de entrada es inferior a USD 600, una combinación poco habitual en el ecosistema de la compañía.

Con esas dos condiciones como punto de partida, el equipo se posiciona como la opción más accesible de la familia Mac sin resignar el chip más avanzado de Apple ni las funciones de inteligencia artificial integradas.

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Chip A18 Pro: el motor que impulsa la MacBook Neo

Bajo la carcasa de aluminio reciclado, la MacBook Neo corre con el chip A18 Pro, el mismo procesador que equipa a los iPhone de gama alta. Su CPU tiene 6 núcleos, distribuidos en 2 de rendimiento y 4 de eficiencia, mientras que la GPU cuenta con 5 núcleos y soporte para trazado de rayos acelerado por hardware.

La pantalla es de 13 pulgadas con tecnología Liquid Retina, retroiluminada por LED con panel IPS. REUTERS/Shannon Stapleton
La pantalla es de 13 pulgadas con tecnología Liquid Retina, retroiluminada por LED con panel IPS. REUTERS/Shannon Stapleton

El Neural Engine de 16 núcleos es el componente que sostiene las funciones de inteligencia artificial del equipo, incluyendo Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal de Apple que asiste en tareas de escritura, expresión y productividad con protecciones de privacidad que impiden el acceso a los datos incluso por parte de la propia compañía.

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El ancho de banda de memoria es de 60 GB/s, y el equipo viene con 8 GB de memoria unificada en ambas configuraciones disponibles. El almacenamiento varía entre un SSD de 256 GB y uno de 512 GB según el modelo elegido.

Pantalla, batería y conectividad

La pantalla es de 13 pulgadas con tecnología Liquid Retina, retroiluminada por LED con panel IPS. Su resolución nativa es de 2408 x 1506 píxeles a 219 píxeles por pulgada, con un brillo de 500 nits y compatibilidad con mil millones de colores en gama sRGB.

Manos de una persona frente a una laptop verde claro con la pantalla mostrando a una mujer con guante amarillo, rostro sucio y luz de persiana
El Neural Engine de 16 núcleos es el componente que sostiene las funciones de inteligencia artificial del equipo. (Apple)

En cuanto a la autonomía, Apple promete hasta 16 horas de reproducción de video en streaming y hasta 11 horas de navegación web inalámbrica. La batería integrada es de iones de litio con capacidad de 36,5 Wh y se carga con el adaptador USB-C de 20 W incluido en la caja.

La conectividad inalámbrica incluye Wi-Fi 6E (802.11ax) y Bluetooth 6. En puertos físicos, el equipo ofrece un puerto USB 3 (USB-C) con soporte para carga, DisplayPort y velocidades de hasta 10 Gb/s, un puerto USB 2 (USB-C) con carga y velocidades de hasta 480 Mb/s, y una entrada de 3,5 mm para auriculares.

Cámara, audio y teclado

La cámara frontal es una FaceTime HD de 1080p con procesador de señal de imagen avanzado y soporte para video computacional. El sistema de audio incluye dos bocinas compatibles con Audio Espacial y Dolby Atmos, y dos micrófonos con tecnología beamforming direccional que ofrecen dos modos de funcionamiento: Aislamiento de Voz y Espectro Amplio.

El teclado está disponible en dos versiones: Magic Keyboard estándar y Magic Keyboard con Touch ID. Ambas incluyen 78 teclas en distribución ANSI o 79 en ISO, con 12 teclas de función de altura estándar y trackpad Multi-Touch.

La cámara frontal es una FaceTime HD de 1080p con procesador de señal de imagen avanzado. REUTERS/Shannon Stapleton
La cámara frontal es una FaceTime HD de 1080p con procesador de señal de imagen avanzado. REUTERS/Shannon Stapleton

Compatibilidad con monitor externo y reproducción multimedia

La MacBook Neo admite un monitor externo con resolución nativa de hasta 4K a 60 Hz a través del puerto USB 3 (USB-C), compatible con DisplayPort 1.4 hasta HBR3, mientras mantiene activa la pantalla integrada en su resolución nativa completa.

Los formatos de video compatibles incluyen HEVC, H.264, AV1 y ProRes, con soporte para HDR en Dolby Vision, HDR10+/HDR10 y HLG. En audio, la lista abarca AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos.

El motor multimedia del chip A18 Pro gestiona la aceleración por hardware para H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW, con motores dedicados de codificación y decodificación de video y soporte para decodificación AV1.

La MacBook Neo está disponible en cuatro colores: plata (clásico), rosa rubor (rosa suave/blush), amarillo cítrico (verde lima/citrus) e índigo (azul profundo). APPLE
La MacBook Neo está disponible en cuatro colores: plata (clásico), rosa rubor (rosa suave/blush), amarillo cítrico (verde lima/citrus) e índigo (azul profundo). APPLE

Dimensiones, peso y lo que incluye la caja

Con un grosor de 1,27 cm, un ancho de 29,75 cm y una profundidad de 20,64 cm, la MacBook Neo pesa 1,23 kg, lo que la convierte en una de las opciones más ligeras de la línea Mac.

El equipo viene con macOS preinstalado y un conjunto de aplicaciones integradas que incluye Safari, FaceTime, Mensajes, Fotos, GarageBand, iMovie, Keynote, Numbers, Pages, Música, Podcasts, TV, Mapas, Notas, Recordatorios, Calendario, Mail y Time Machine, entre otras.

En la caja se incluyen la MacBook Neo, el adaptador de corriente USB-C de 20 W y el cable de carga USB-C de 1,5 metros.

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