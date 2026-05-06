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Por qué nunca verás a un villano de película con un iPhone en las manos

El caso de Knives Out lo ilustra con precisión: todos los personajes de la familia protagonista usan productos Apple, excepto el villano

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Apple - iPhone - asesinos - celulares - app - tecnología - 5 de mayo
Johnson explicó que los productores de cine pueden obtener autorización de Apple para mostrar sus dispositivos en pantalla. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si un personaje de una película nunca toca un iPhone, es posible que sea el villano. Esa no es una teoría de cinéfilos sino una regla documentada de Apple: la compañía prohíbe que sus dispositivos aparezcan en manos de antagonistas en cine y televisión.

El director Rian Johnson la reveló públicamente durante la promoción de Knives Out, y desde entonces cambió la forma en que muchos espectadores ven las pantallas.

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La regla de Apple que convierte al iPhone en una pista narrativa

Johnson explicó que los productores de cine y televisión pueden obtener autorización de Apple para mostrar sus dispositivos en pantalla, pero bajo una condición innegociable: ningún personaje que resulte ser villano puede usar un iPhone, MacBook o iPad durante el metraje.

El director Rian Johnson la reveló públicamente durante la promoción de Knives Out. REUTERS/Lauren Justice
El director Rian Johnson la reveló públicamente durante la promoción de Knives Out. REUTERS/Lauren Justice

El caso de Knives Out lo ilustra con precisión. Todos los integrantes de la familia protagonista aparecen con productos Apple a lo largo de la película, excepto el verdadero villano, que no sostiene ninguno en ninguna escena. Johnson incluso bromeó con que esta política se convierte en “un pequeño spoiler” para los espectadores atentos, porque puede revelar la identidad del antagonista antes del desenlace.

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La restricción no es simbólica ni accidental. Responde a una estrategia de imagen que Apple aplica con precisión: la marca busca asociarse con la modernidad y los valores positivos, y para eso ejerce un control minucioso sobre el contexto en que sus productos aparecen en pantalla.

Desde cuándo existe esta práctica y cómo se detectó antes de Knives Out

La vinculación entre los dispositivos Apple y los personajes “buenos” no nació con la película de Johnson. En 2002, la revista Wired ya había analizado ese patrón en la ficción audiovisual: los villanos solían usar computadoras con Windows, mientras que los protagonistas optaban por Mac.

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Los villanos no pueden utilizar iPhone ni otros dispositivos Apple en cine o televisión. (Imagen ilustrativa Infobae)

La serie 24 fue uno de los casos más evidentes de esa tendencia, donde la afiliación tecnológica de los personajes reforzaba los estereotipos de héroes y antagonistas. Lo que Johnson hizo al hablar públicamente del tema fue confirmar que ese patrón no era una coincidencia creativa sino una condición contractual impuesta por la compañía.

Cómo regula Apple la aparición de sus productos en el cine y la televisión

El product placement es una práctica habitual en la industria audiovisual, pero Apple establece condiciones más estrictas que la mayoría de las marcas. Aunque la compañía sostiene que no paga a las producciones por este tipo de publicidad, sí impone normas detalladas sobre cómo deben aparecer sus dispositivos.

El sitio web oficial de Apple incluye reglas legales para el uso de sus productos en series y películas. Esas normas abarcan desde la posición y el enfoque de los dispositivos ante las cámaras hasta el tipo de personaje que puede usarlos, con el objetivo de mantener la imagen de la marca asociada al buen comportamiento y la integridad.

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La preferencia de los personajes "buenos" por los productos de Apple no nació con Knives Out. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué esta regla cambia la experiencia de ver una película

La prohibición tiene consecuencias narrativas concretas. Al limitar qué personajes pueden usar ciertos dispositivos, Apple obliga a los guionistas y directores a ajustar sus decisiones de puesta en escena para cumplir con esa condición. El resultado es que los productos de la compañía se convierten, de forma involuntaria, en señales para el espectador.

Quienes conocen la regla y prestan atención a los dispositivos que aparecen en pantalla pueden anticipar el desenlace de una trama antes de que llegue. Es un factor discreto, pero añade una capa de análisis para el público que disfruta resolver misterios, y modifica la relación entre la marca, los creadores y la audiencia de una forma que pocas estrategias de imagen logran.

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