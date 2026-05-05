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Margarita estrena segunda temporada en HBO Max: qué esperar de la nueva entrega de la serie argentina

La serie creada por Cris Morena regresa con una temporada que amplía su universo, suma nuevos personajes y promete conquistar a grandes y chicos

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La segunda temporada de Margarita apuesta por innovación y narrativa transmedia en HBO Max - crédito HBO
La segunda temporada de Margarita apuesta por innovación y narrativa transmedia en HBO Max - crédito HBO

Tras el exitoso debut de su primera temporada en septiembre de 2024, Margarita regresa a HBO Max con una nueva entrega que promete profundizar el universo de la serie y consolidar su posición dentro del catálogo infanto-juvenil y de producciones originales argentinas.

Creada por Cris Morena, referente en contenidos juveniles de la región, la historia se expande en escala y complejidad, apostando por relatos más ambiciosos, nuevos personajes y una narrativa que refuerza los vínculos con su audiencia joven.

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La segunda temporada representa un paso clave en la estrategia de HBO Max para fortalecer el contenido local y conectar con nuevas generaciones. La serie, que ya ha consolidado una base de fans en Argentina y otros países de América Latina, apuesta por una combinación de aventura, romance y magia, manteniendo la música y el desarrollo de personajes como ejes centrales.

La serie argentina ha tenido un impacto positivo a nivel de audiencias en plataformas digitales - crédito HBO
La serie argentina ha tenido un impacto positivo a nivel de audiencias en plataformas digitales - crédito HBO

Qué trae la segunda temporada de Margarita

En esta nueva entrega, la trama retoma la historia de Margarita, quien junto a Fach y un grupo de nuevos aliados se embarcará en la misión de desenmascarar a Delfina. Los episodios profundizan en los vínculos, los conflictos internos y las tensiones emocionales de los protagonistas, combinando elementos clásicos del sello Cris Morena: romance juvenil, desafíos personales, humor y toques de magia.

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La producción amplía su universo con la llegada de nuevos personajes, interpretados por talentos como Benicio Gravier, Michelle Masson, Benjamín Alfonso, Abril Schappeau, Felipe Bou Abdo y Miqueas Tabor. El elenco principal sigue encabezado por Mora Bianchi y la reconocida Isabel Macedo, acompañadas por Franco Yan, Toti Spangenberg, Mateo Belmonte, Lola Abraldes, Mery del Cerro, Julia Calvo y Rafael Ferro.

Como es tradición en las producciones de Cris Morena, la música tiene un rol fundamental. En esta temporada, se suman canciones originales como “Sin permiso” y “Yo digo magia”, además de reversiones de clásicos de la productora como “Chusma Chisme” y “Penitas”.

Estos temas acompañan la evolución de la historia y refuerzan el vínculo emocional con la audiencia, invitando a los fans a seguir la serie también a través de sus plataformas digitales y redes sociales.

Un repaso a la primera temporada

La música de Margarita sigue latiendo fuerte en la nueva temporada - crédito HBO
La música de Margarita sigue latiendo fuerte en la nueva temporada - crédito HBO

Margarita narra la historia de una adolescente que ha pasado por distintos hogares de adopción y desconoce su verdadero origen. Su vida cambia al cruzarse con Delfina Santillán, la dueña del Hangar Soho, un centro artístico de moda que ofrece becas a jóvenes talentos. Margarita ingresa a las audiciones y poco a poco queda envuelta en un entramado de secretos familiares.

Delfina, interpretada por Isabel Macedo, sospecha que Margarita podría ser la hija legítima de Florencia y Máximo, su hermana y cuñado, lo que la convertiría en la heredera del trono de Krikoragán y de una fortuna que ella misma usurpó tras una serie de conflictos que llevaron al exilio y desaparición de la familia real. La aparición de Margarita pone en riesgo el imperio construido por Delfina a base de engaños y plantea un conflicto central para la serie.

Un fenómeno regional y una comunidad activa

Desde su lanzamiento, Margarita ha logrado crear una comunidad de fans activa y entusiasta en distintos países. El estreno de la segunda temporada no solo amplía el universo narrativo, también fortalece el sentido de pertenencia entre los seguidores, quienes participan activamente en redes sociales, comparten contenidos y siguen cada novedad de la serie.

La producción aprovecha el formato multiplataforma de HBO Max para conectar con audiencias jóvenes acostumbradas al consumo digital y a la interacción a través de dispositivos móviles.

El regreso de Margarita confirma el buen momento de las series juveniles argentinas en las plataformas de streaming. La apuesta por historias originales, la inclusión de música y el tratamiento de temas universales como la identidad, la familia y el crecimiento personal, convierten a esta serie en una opción atractiva tanto para el público adolescente como para los adultos que buscan contenidos de calidad para ver en familia.

Con esta segunda temporada, Margarita refuerza su lugar como una de las producciones más destacadas del género en la región.

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