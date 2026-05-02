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Estrenos de HBO Max en mayo 2026: Cumbres Borrascosas, Rick and Morty y más estrenos

El género de terror vuelve con los estrenos de Teléfono Negro 2 y Terrifier 3: Payaso Siniestro

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Jacob Elordi y Margot Robbie son los últimos de una larga lista de Heathcliffs y Cathys en la pantalla (Crédito: Warner Bros)
En mayo de 2026, HBO Max suma estrenos destacados como la película Cumbres Borrascosas. (Crédito: Warner Bros)

En mayo de 2026, HBO Max presenta una cartelera repleta de estrenos. Entre ellos destaca la película Cumbres Borrascosas, protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie.

El terror regresa con Teléfono Negro 2 y Terrifier 3: Payaso Siniestro. La plataforma también suma nuevas series como Canción del Samuráiy la segunda temporada de Margarita, junto con el esperado regreso de la animación para adultos con Rick and Morty.

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Qué películas llegan a HBO Max

  • Cumbres Borrascosas.

La aclamada novela de Emily Brontë llega a HBO Max en una adaptación dirigida por Emerald Fennell.

La novela de Emily Brontë se adapta bajo la dirección de Emerald Fennell. EFE/ Warner Brothers
La novela de Emily Brontë se adapta bajo la dirección de Emerald Fennell. EFE/ Warner Brothers

Margot Robbie y Jacob Elordi encarnan a Cathy y Heathcliff, una pareja marcada por una pasión prohibida que se transforma en un viaje absorbente de deseo y locura.

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El elenco lo completan Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell.

  • Teléfono Negro 2

Esta secuela de terror se sitúa en 1982, cuando Gwen, hermana de Finn Blake, comienza a tener visiones sobre el asesinato de tres jóvenes en un campamento de 1957.

Junto a Finn, que aún oye el misterioso teléfono negro, se embarcan en una búsqueda que los lleva a enfrentarse al temible Raptor. Protagonizan Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Demián Bichir y Jeremy Davies, bajo la dirección de Scott Derrickson.

(HBO Max)
Teléfono Negro 2 también llega a la plataforma. (HBO Max)
  • Terrifier 3: Payaso Siniestro.

La saga de terror continúa con Art, el payaso, quien planea sembrar el terror en el condado de Miles durante la Nochebuena.

Cinco años después de los hechos de Halloween, Sienna y Jonathan intentan rehacer sus vidas, pero Art regresa para transformar la Navidad en un auténtico horror.

El reparto incluye a Lauren LaVera, David Thornton, Antonella Rose, Elliott Fullam, Samantha Scaffidi, Margaret Florence y Bryce Johnson, con guion y dirección de Damien Leone.

Qué series se estrenarán en HBO Max

  • Canción del Samurái.

Esta serie se sitúa en el Kioto de finales del período Edo y sigue las vidas de los integrantes del legendario Shinsengumi, una fuerza samurái que defendió la ciudad durante el ocaso del shogunato japonés.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta secuela de terror transcurre en 1982, cuando Gwen tiene visiones de crímenes ocurridos en 1957. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El luchador Toshizo Hijikata encuentra una nueva familia en Isami Kondo y Soji Okita, formando lazos de lealtad puestos a prueba por la traición, la enfermedad y la guerra. La trama combina acción espectacular y una visión histórica profunda, con Yuki Yamada encabezando un elenco numeroso.

  • Margarita, Temporada 2.

La segunda temporada de esta serie original de Max sigue a Margarita y Fach tras escapar de los planes de Delfina.

Ahora, en Krikoragán, ayudan a Merlín y su hermano a huir del tirano Erasmus, mientras la búsqueda del heredero perdido impulsa nuevas aventuras.

Delfina, enfrentando la bancarrota tras lanzar su plataforma global REINA, hará todo lo posible por quedarse con la fortuna de Krikoragán. El elenco incluye a Mora Bianchi, Franco Yan e Isabel Macedo, entre otros, bajo la creación y producción de Cris Morena.

Una familia de cuatro (dos adultos, una niña, un niño) sentada en un sofá gris viendo televisión en una sala poco iluminada. Hay palomitas y bebida en la mesa.
La cabra que cambió el juego es una película animada ideal para ver en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros estrenos llegan HBO Max

  • Esclavos de la fe – Heraldos del Evangelio

Esta docuserie original de HBO examina a los Heraldos del Evangelio, un grupo católico ultraconservador reconocido por el Vaticano.

El liderazgo de João Clá y el aislamiento de los jóvenes seguidores generan creciente preocupación, especialmente tras la misteriosa muerte de una joven en la sede principal, que desencadena múltiples denuncias por abusos.

  • Un show más: Las cintas perdidas.

La animación infantil regresa con Mordecai y Rigby, dos amigos cuyas tareas cotidianas en el parque siempre terminan en situaciones absurdas y cómicas.

  • La cabra que cambió el juego – GOAT.

En este filme animado, Will, una cabra pequeña pero decidida, busca destacar en el rugibol, un deporte extremo dominado por los animales más fuertes y veloces. A pesar del escepticismo de sus compañeros, Will intentará demostrar que el tamaño no es un obstáculo para brillar en el campo.

Rick & Morty - Season (Créditos: Adult Swim / Max)
Rick and Morty retorna con nuevas aventuras animadas para adultos. (Créditos: Adult Swim / Max)
  • Rick and Morty, Temporada 9.

La serie animada para adultos más exitosa de [adult swim] regresa con nuevos episodios repletos de aventuras interdimensionales, humor ácido y situaciones inesperadas.

  • Ed Stafford: Rituales del mundo.

El explorador Ed Stafford viaja por África, América Latina y Asia Oriental para experimentar los rituales de iniciación más exigentes y extremos.

Integrándose en comunidades tribales, Stafford explora el significado de estas prácticas y sus desafíos físicos y emocionales.

  • Supervivencia al desnudo: Conquista mundial.

En este reality, catorce expertos en supervivencia de diferentes países, agrupados en parejas por nación, enfrentan ecosistemas extremos en Zululandia, Sudáfrica.

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