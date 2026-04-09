Falta de concentración y dolor de cabeza: los riesgos ocultos de usar IA todo el día en el trabajo

Implantar inteligencia artificial en empresas supone el reto de identificar qué tareas generan estrés y cómo equilibrar la eficiencia tecnológica con la salud laboral del grupo de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del trabajo con inteligencia artificial (IA) en las empresas ha llevado a un incremento de síntomas como la fatiga mental, el dolor de cabeza y la dificultad de concentración entre empleados, según un estudio reciente de la Universidad de Harvard.

Este fenómeno, que expertos han denominado ‘AI brain fry’ (cerebro frito por IA), refiere a la sobrecarga mental que experimentan quienes utilizan intensivamente sistemas de IA durante su jornada laboral, comprometiendo tanto el rendimiento como la salud laboral de los trabajadores.

Cuáles son las consecuencias de usar intensivamente IA en el trabajo

En la encuesta realizada a más de 1.400 trabajadores estadounidenses a tiempo completo de grandes compañías, la Universidad de Harvard identificó que cerca del 14% de los consultados experimenta una sensación de “niebla mental” luego de mantener interacciones intensivas con agentes de inteligencia artificial.

El 14% de los empleados consultados en la encuesta de Harvard sufre una sensación de niebla mental tras supervisar agentes de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas reportaron dificultades para tomar decisiones, menor capacidad de concentración e incluso dolores de cabeza. Esta cifra revela un incremento respecto a estudios previos y resalta un riesgo emergente en entornos laborales cada vez más automatizados.

Además, la universidad comprobó una correlación directa entre la supervisión de agentes de IA y la aparición de estos síntomas: quienes dedicaban tiempo a controlar los resultados arrojados por sistemas inteligentes tuvieron un 12% más de fatiga mental que quienes no supervisaban estos procesos.

Qué dice el informe sobre la liberación de tiempo al utilizar IA en el trabajo

La realidad cotidiana en las empresas supera la promesa de eficiencia y liberación de tiempo anunciada para las tecnologías inteligentes. El estudio remarca: “Los empleados se ven saltando de una herramienta a otra”.

El uso simultáneo de más de tres herramientas de inteligencia artificial reduce la productividad y eleva la carga mental de los trabajadores en grandes compañías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta multitarea no planificada termina por definir el día a día del trabajo junto a la IA, contraviniendo la expectativa de mayor dedicación a tareas más importantes.

Asimismo, el informe especifica que la sobrecarga informativa es uno de los principales factores, con empleados que se sienten “desbordados por la cantidad de información que hay que procesar en el trabajo” cuando supervisan varias herramientas simultáneamente.

Otro dato clave es que el análisis detectó un umbral crítico en el número de soluciones de IA utilizadas de forma simultánea. La productividad comenzó a reducirse en los empleados que operaron con más de tres herramientas diferentes al mismo tiempo, porque aumenta el control requerido y la carga mental asociada.

Cómo afecta el colapso mental por IA a los trabajadores

Los empleados que experimentan colapso mental por IA cometieron un 39% más de errores graves, sobre todo en áreas como marketing, operaciones, ingeniería, finanzas y TI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre quienes reconocieron colapso mental por IA, la encuesta detectó un 39% más de errores graves frente a sus colegas libres de este malestar cognitivo. Las áreas laborales donde este impacto fue más notorio incluyen marketing, operaciones, ingeniería, finanzas y tecnologías de la información (TI).

En términos cuantitativos, los trabajadores sujetos a este tipo de fatiga no solo cometían más fallos sino que además, reportaban una mayor intención de abandonar sus puestos.

Este hecho añade un desafío para las organizaciones que buscan integrar la IA en sus procesos internos sin perjudicar el bienestar de su personal.

En qué se diferencia el impacto de la IA según la tarea a realizar

El estrés provocado por la inteligencia artificial varía según la tarea: supervisar sistemas incrementa el desgaste mental más que la automatización de rutinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación puntualiza que hay diferencias sustanciales según el tipo de labor realizada con inteligencia artificial. En especial, la supervisión constante de los resultados que arrojan los sistemas genera una mayor sobrecarga de información y aumenta el desgaste mental.

Quienes solo utilizan IA para tareas automáticas o repetitivas, donde la supervisión es mínima, no manifestaron los mismos índices de fatiga. Asimismo, el informe subraya que la IA “puede utilizarse para reducir el agotamiento cuando sustituye tareas rutinarias o repetitivas”.

Esto implica que la tecnología puede aliviar ciertas fuentes de estrés laboral si su implementación se limita a labores predecibles, mientras que el efecto es inverso cuando multiplica el control y la fragmentación informativa.