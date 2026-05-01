Desarrollan un sistema de computación óptica que ejecuta IA con 90% menos de energía

Una empresa surgida de la Universidad de Oxford desarrolló Iris Nova, un servidor óptico que reduce drásticamente el consumo eléctrico en tareas de inteligencia artificial. (Lumai)

Una empresa surgida de la Universidad de Oxford ha presentado el primer sistema de computación óptica capaz de ejecutar modelos de lenguaje (la base de ChatGPT y otros chatbots) de gran escala en tiempo real, con un consumo energético hasta un 90% inferior al de los servidores tradicionales.

El lanzamiento, realizado por la firma británica Lumai, representa un paso decisivo para la industria tecnológica, que enfrenta crecientes desafíos energéticos por la expansión de la inteligencia artificial.

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El desafío energético de la inteligencia artificial

El auge de la IA está redefiniendo las necesidades de infraestructura digital a nivel global. Los centros de datos construidos para soportar la nueva era de la IA podrían duplicar la demanda mundial de energía antes de 2030.

El avance de Lumai responde al desafío del creciente consumo eléctrico en los nuevos centros de datos para IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las soluciones convencionales, basadas en chips de silicio, han alcanzado límites críticos en eficiencia y escalabilidad. Cada nueva generación de procesadores exige un aumento exponencial de consumo eléctrico para entregar mayor capacidad de cómputo, una tendencia que pone en entredicho la viabilidad de seguir expandiendo la infraestructura actual.

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Tecnología óptica: una alternativa al silicio

Lumai propone una alternativa disruptiva con su servidor Iris Nova, que emplea fotones en lugar de electrones para el procesamiento de información. La compañía ha diseñado un sistema que utiliza un motor tensorial óptico para las operaciones matemáticas y procesamiento digital para el control del sistema. Esta arquitectura híbrida permite sortear las restricciones físicas de los chips de silicio, logrando mayor paralelismo y eficiencia.

El servidor, que utiliza la luz en un volumen tridimensional, puede realizar millones de operaciones de forma simultánea. De acuerdo con estimaciones de la empresa, sus servidores alcanzan el mismo rendimiento que los sistemas convencionales, pero consumen hasta un 90% menos de energía. Esta tecnología está lista para integrarse en centros de datos y flujos de trabajo empresariales.

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El servidor óptico ofrece una alternativa al silicio, permitiendo ejecutar inteligencia artificial con menos consumo energético y mayor eficiencia. (Reuters)

Ejecución de modelos de IA de gran escala en tiempo real

Para demostrar la capacidad de la nueva plataforma, la empresa realizó pruebas corriendo inferencias en modelos de lenguaje de gran escala como Llama 8B y Llama 70B, logrando resultados en tiempo real. Esta demostración evidencia el potencial de la computación óptica para integrar sistemas de IA avanzados en entornos productivos, sin los elevados costos energéticos de los servidores convencionales.

La empresa ha puesto a disposición el servidor Nova para su evaluación por parte de grandes proveedores de servicios en la nube, empresas y centros de investigación. Su catálogo incluye además dos servidores adicionales, Aura y Tetra, que amplían la capacidad de cómputo y la eficiencia energética en comparación con los sistemas basados en GPU.

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Perspectiva de la industria y respaldo institucional

El avance ha despertado el interés de organismos vinculados a la innovación tecnológica en el Reino Unido.

La tecnología óptica desarrollada en Oxford busca acelerar la adopción sostenible de inteligencia artificial en empresas y centros de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suraj Bramhavar, director de programas en la Agencia de Investigación e Invención Avanzada (ARIA), una entidad respaldada por el gobierno británico, señaló en un comunicado de prensa: “Las demandas sobre los procesadores de IA existentes exigen buscar urgentemente alternativas para escalar la computación”.

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“Lumai está demostrando que los procesadores ópticos pueden ser una de esas vías, y ARIA se complace en colaborar en la exploración de este cambio más allá del paradigma digital tradicional”, agregó.

Desde Lumai, Xianxin Guo, director ejecutivo y cofundador, declaró: “Mientras la industria avanza hacia la era de la inferencia, estamos cruzando el umbral de la post-silicio”.

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