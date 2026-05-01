Tecno

Desarrollan un sistema de computación óptica que ejecuta IA con 90% menos de energía

El sistema utiliza fotones para procesar datos, superando las limitaciones de los chips de silicio convencionales

Guardar
Sistema de computación óptica
Una empresa surgida de la Universidad de Oxford desarrolló Iris Nova, un servidor óptico que reduce drásticamente el consumo eléctrico en tareas de inteligencia artificial. (Lumai)

Una empresa surgida de la Universidad de Oxford ha presentado el primer sistema de computación óptica capaz de ejecutar modelos de lenguaje (la base de ChatGPT y otros chatbots) de gran escala en tiempo real, con un consumo energético hasta un 90% inferior al de los servidores tradicionales.

El lanzamiento, realizado por la firma británica Lumai, representa un paso decisivo para la industria tecnológica, que enfrenta crecientes desafíos energéticos por la expansión de la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

El desafío energético de la inteligencia artificial

El auge de la IA está redefiniendo las necesidades de infraestructura digital a nivel global. Los centros de datos construidos para soportar la nueva era de la IA podrían duplicar la demanda mundial de energía antes de 2030.

Vista de un centro de datos con largas filas de gabinetes de servidores negros, cableado complejo azul y amarillo sobre los racks y un techo iluminado.
El avance de Lumai responde al desafío del creciente consumo eléctrico en los nuevos centros de datos para IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las soluciones convencionales, basadas en chips de silicio, han alcanzado límites críticos en eficiencia y escalabilidad. Cada nueva generación de procesadores exige un aumento exponencial de consumo eléctrico para entregar mayor capacidad de cómputo, una tendencia que pone en entredicho la viabilidad de seguir expandiendo la infraestructura actual.

PUBLICIDAD

Tecnología óptica: una alternativa al silicio

Lumai propone una alternativa disruptiva con su servidor Iris Nova, que emplea fotones en lugar de electrones para el procesamiento de información. La compañía ha diseñado un sistema que utiliza un motor tensorial óptico para las operaciones matemáticas y procesamiento digital para el control del sistema. Esta arquitectura híbrida permite sortear las restricciones físicas de los chips de silicio, logrando mayor paralelismo y eficiencia.

El servidor, que utiliza la luz en un volumen tridimensional, puede realizar millones de operaciones de forma simultánea. De acuerdo con estimaciones de la empresa, sus servidores alcanzan el mismo rendimiento que los sistemas convencionales, pero consumen hasta un 90% menos de energía. Esta tecnología está lista para integrarse en centros de datos y flujos de trabajo empresariales.

El servidor óptico ofrece una alternativa al silicio, permitiendo ejecutar inteligencia artificial con menos consumo energético y mayor eficiencia. (Reuters)
El servidor óptico ofrece una alternativa al silicio, permitiendo ejecutar inteligencia artificial con menos consumo energético y mayor eficiencia. (Reuters)

Ejecución de modelos de IA de gran escala en tiempo real

Para demostrar la capacidad de la nueva plataforma, la empresa realizó pruebas corriendo inferencias en modelos de lenguaje de gran escala como Llama 8B y Llama 70B, logrando resultados en tiempo real. Esta demostración evidencia el potencial de la computación óptica para integrar sistemas de IA avanzados en entornos productivos, sin los elevados costos energéticos de los servidores convencionales.

La empresa ha puesto a disposición el servidor Nova para su evaluación por parte de grandes proveedores de servicios en la nube, empresas y centros de investigación. Su catálogo incluye además dos servidores adicionales, Aura y Tetra, que amplían la capacidad de cómputo y la eficiencia energética en comparación con los sistemas basados en GPU.

Perspectiva de la industria y respaldo institucional

El avance ha despertado el interés de organismos vinculados a la innovación tecnológica en el Reino Unido.

Ilustración digital de una red de computación óptica con un cubo central brillante, líneas de luz interconectadas y datos visualizados en un cubo transparente superior.
La tecnología óptica desarrollada en Oxford busca acelerar la adopción sostenible de inteligencia artificial en empresas y centros de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suraj Bramhavar, director de programas en la Agencia de Investigación e Invención Avanzada (ARIA), una entidad respaldada por el gobierno británico, señaló en un comunicado de prensa: “Las demandas sobre los procesadores de IA existentes exigen buscar urgentemente alternativas para escalar la computación”.

“Lumai está demostrando que los procesadores ópticos pueden ser una de esas vías, y ARIA se complace en colaborar en la exploración de este cambio más allá del paradigma digital tradicional”, agregó.

Desde Lumai, Xianxin Guo, director ejecutivo y cofundador, declaró: “Mientras la industria avanza hacia la era de la inferencia, estamos cruzando el umbral de la post-silicio”.

Temas Relacionados

ComputaciónÓpticaInteligencia artificialConsumo de energíaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía 2026: cómo usar la IA de Google para ahorrar dinero y tiempo en los viajes

Desde la creación de rutas personalizadas en un solo clic hasta buscar las mejores ofertas en hoteles y vuelos, la inteligencia artificial facilita la planificación de las vacaciones

Guía 2026: cómo usar la IA de Google para ahorrar dinero y tiempo en los viajes

Neuralink, empresa de Elon Musk, construye un robot para colocar implantes cerebrales en pacientes

El sistema automatizado busca reducir riesgos y acelerar el procedimiento de colocación de interfaces neuronales

Neuralink, empresa de Elon Musk, construye un robot para colocar implantes cerebrales en pacientes

Gemini y YouTube impulsan nuevos récords de usuarios y ganancias en Google: el balance de Sundar Pichai

El ejecutivo sostuvo que los productos impulsados por IA redefinieron la oferta de la compañía. Gemini y sus diversas aplicaciones protagonizaron una expansión sin precedentes

Gemini y YouTube impulsan nuevos récords de usuarios y ganancias en Google: el balance de Sundar Pichai

La alianza de Nvidia para impulsar los nuevos centros de datos de IA en América Latina

El acuerdo incorpora soluciones de refrigeración líquida y sistemas energéticos avanzados para cargas de trabajo intensivas en este tipo de instalaciones

La alianza de Nvidia para impulsar los nuevos centros de datos de IA en América Latina

Así es la tecnología brasileña que ayudó a los astronautas en la misión Artemis 2 de la NASA

El dispositivo, denominado actígrafo, acompañó a la tripulación en su histórica travesía alrededor de la Luna

Así es la tecnología brasileña que ayudó a los astronautas en la misión Artemis 2 de la NASA
DEPORTES
Del increíble penal de Martínez Quarta a la atajada de Beltrán: la secuencia clave en Bragantino-River Plate por la Sudamericana

Del increíble penal de Martínez Quarta a la atajada de Beltrán: la secuencia clave en Bragantino-River Plate por la Sudamericana

El video del rapto de furia de Colidio: el golpe a la cámara cuando lo estaba filmando en la pausa de hidratación

River Plate iguala con RB Bragantino en su visita a Brasil por la Copa Sudamericana: Santiago Beltrán contuvo un penal

La insólita discusión entre Sebastián Villa y Matías Fernández en plena goleada de Independiente Rivadavia por la Libertadores

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

TELESHOW
La reflexión de Juli Poggio y La Tora Villar sobre las críticas que reciben en redes sociales: “Se dicen cosas muy feas”

La reflexión de Juli Poggio y La Tora Villar sobre las críticas que reciben en redes sociales: “Se dicen cosas muy feas”

Camilota impactó a sus seguidores al mostrar cuánto dinero tiene en su cuenta y recibió todo tipo de críticas

Brenda Gandini habló de los rumores de separación con Gonzalo Heredia: “Agota un poco”

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo evoluciona su salud

Las fuertes especulaciones sobre Solange Abraham y el verdadero motivo de su expulsión de Gran Hermano: “Exigió más plata”

INFOBAE AMÉRICA

Presidente Mulino convoca a la Asamblea para tratar ley que permitiría a Panamá salir de lista discriminatoria de la Unión Europea

Presidente Mulino convoca a la Asamblea para tratar ley que permitiría a Panamá salir de lista discriminatoria de la Unión Europea

Nuevo feminicidio: Joven madre es asesinada y reaviva alerta por violencia contra las mujeres en Honduras

OPPO ficha a Luis Díaz en Colombia y apuesta por la educación digital en La Guajira

El grupo terrorista Hezbollah incorporó drones con fibra óptica que eluden las defensas y golpean el norte de Israel

Decretan toque de queda en dos corregimientos de San Miguelito para tratar de frenar ola de violencia en Panamá