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Apple elimina el Mac mini de 256 GB y deja sin su opción más económica

El retiro de la versión de 256 GB cambia el costo mínimo para acceder al ecosistema Mac, especialmente para usuarios con presupuestos ajustados

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Apple descataloga la Mac mini de 256 GB.
Apple descataloga la Mac mini de 256 GB. (Apple)

Apple dejó de ofrecer el Mac mini con 256 GB de almacenamiento en todos los mercados, eliminando así la configuración más accesible de su computadora de escritorio compacta. La decisión eleva automáticamente el precio de entrada del dispositivo, que ahora comienza en 799 dólares en Estados Unidos para la versión con chip M4, 16 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento.

Hasta hace poco, los usuarios podían adquirir un modelo base por 599 dólares con las mismas especificaciones, pero con 256 GB de capacidad. Esa alternativa ya no figura en la tienda oficial ni en el configurador del producto, lo que marca un cambio en la estrategia comercial de la compañía. Aunque el modelo de 512 GB no ha incrementado su precio, la eliminación del escalón inferior modifica la referencia de costo para quienes buscan ingresar al ecosistema de computadoras de Apple.

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El Mac mini ha sido históricamente una de las puertas de entrada más económicas al entorno Mac, especialmente para estudiantes, desarrolladores, creadores de contenido y pequeños equipos de trabajo. En ese contexto, la desaparición de la versión más asequible no es menor, ya que eleva la barrera de acceso a la línea de escritorio de la compañía.

Ordenador de escritorio Apple Mac mini de color gris plata sobre un fondo blanco, con el texto "Mac mini" en negro en la parte superior
La versión más accesible de la Mac mini fue descataloga de Apple y ahora solo se encuentra disponibles desde 799 dólares. (Apple)

La medida se produce en un escenario marcado por tensiones en la cadena global de suministro, particularmente en el segmento de memoria. En una reciente presentación de resultados, el CEO de Apple, Tim Cook, reconoció limitaciones de oferta en varios modelos de Mac y anticipó que algunos equipos podrían tardar meses en recuperar un equilibrio entre producción y demanda.

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Cook señaló que tanto el Mac mini como el Mac Studio están experimentando una demanda superior a la prevista, en parte impulsada por su uso en aplicaciones vinculadas a inteligencia artificial. Según explicó, estos dispositivos se están posicionando como plataformas relevantes para ejecutar herramientas avanzadas, incluidas soluciones basadas en agentes de IA.

Este aumento en la demanda coincide con un contexto global en el que la expansión de la inteligencia artificial está presionando la disponibilidad de componentes clave. El crecimiento de centros de datos y la necesidad de infraestructura especializada han incrementado la competencia por chips de memoria, un recurso esencial tanto para servidores como para dispositivos de consumo.

Apple Mac mini M4, teclado, ratón y iPad sobre una superficie azul claro. Se muestran pantallas con diseño de turbinas y engranajes de prototipo
Apple señaló que la Mac mini estaba superando la demanda estimada. (Apple)

El propio Cook advirtió que Apple espera enfrentar “costes de memoria significativamente más altos” en el trimestre actual, lo que podría tener un impacto directo en el negocio. Esta situación sugiere que la decisión de eliminar la configuración de 256 GB no solo responde a una estrategia de catálogo, sino también a factores estructurales vinculados al suministro de componentes.

En paralelo, el cambio no afecta a las versiones más avanzadas del Mac mini, como aquellas equipadas con chip M4 Pro, que ya partían de configuraciones mínimas de 512 GB. El impacto se concentra, por lo tanto, en el modelo estándar, que era el más elegido por usuarios con presupuestos ajustados.

Desde el punto de vista del consumidor, el resultado es claro: el precio inicial para acceder a un Mac mini se incrementa en 200 dólares, aun cuando el modelo disponible mantiene su valor previo. Esta modificación puede influir en decisiones de compra, especialmente en segmentos que priorizan el costo como factor clave.

Un Apple Mac Studio o Mac mini plateado, con un monitor mostrando una interfaz de software de diseño gráfico con formas abstractas coloridas y paneles de capas
El precio para acceder a una Mac mini se incrementó en 200 dólares. (Apple)

El contexto también refleja una transformación más amplia dentro de la industria tecnológica, donde la inteligencia artificial está redefiniendo prioridades tanto en el desarrollo de productos como en la asignación de recursos. En ese escenario, la disponibilidad de hardware y componentes se convierte en un factor crítico que puede impactar directamente en la oferta final al usuario.

Por ahora, Apple no ha ofrecido una explicación oficial sobre la eliminación específica del modelo de 256 GB. Sin embargo, la combinación de alta demanda, presión sobre la cadena de suministro y el crecimiento de la IA permite entender el trasfondo de una decisión que redefine el punto de entrada a uno de sus productos más accesibles.

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