Inversión extranjera directa en El Salvador superó los 475 millones de dólares en 2025 y consolida el dinamismo empresarial

El Salvador recibió más de $475 millones en inversión extranjera directa en 2025, según el Ministerio de Economía. (Foto: cortesía)

En 2025, El Salvador recibió más de $475 millones en inversión extranjera directa, según lo informado por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, durante una entrevista con YSKL.

La funcionaria indicó que este flujo de capital permitió un incremento de 13 % en la rentabilidad de las empresas que operaban en el país durante el mismo año.

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El entorno económico también se reflejó en la actividad empresarial. El año pasado se anunciaron más de 100 nuevas inversiones, tanto de origen local como internacional.

Además, el país registró la constitución de más de 8,300 empresas nuevas, lo que, de acuerdo con la ministra, evidencia el dinamismo del sector productivo y la efectividad de los mecanismos estatales para facilitar la formalización y el inicio de operaciones.

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El desglose sectorial muestra que 15 de los 19 sectores económicos de El Salvador presentaron crecimiento al cierre de 2025. La ministra señaló que la economía salvadoreña ha logrado diversificarse, con incrementos no solo en actividades tradicionales, sino también en rubros emergentes.

El sector construcción reportó un alza de 24 % durante 2025, ubicándose como uno de los motores del crecimiento. Este desempeño está vinculado al desarrollo de proyectos de infraestructura, la expansión de inversiones privadas y el impacto indirecto del crecimiento en otras áreas, como turismo y servicios.

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Según Hayem, estos resultados han sido posibles por la combinación de un entorno regulatorio actualizado, la agilización de trámites y una mayor confianza de los actores económicos en el país.

La rentabilidad de las empresas en El Salvador creció un 13% gracias al incremento del flujo de capital en 2025. (Cortesía: Centro Histórico)

Ese mismo año, se identificó un aumento en la variedad de productos exportados, con 204 nuevos artículos añadidos a la oferta exportable nacional. Este dato se asocia, en parte, a la simplificación de gestiones administrativas y la modernización de los procesos de registro, lo que permitió a empresas de diferentes tamaños acceder a mercados internacionales.

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En marzo de 2026, los principales indicadores económicos también mostraron variaciones positivas. Las exportaciones crecieron 12 % respecto a febrero, las importaciones aumentaron 26 % y las remesas subieron 18 % en el mismo periodo.

Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones subieron 4 % en comparación con el mismo periodo de 2025, las importaciones 6 % y las remesas 7 %.

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Resiliencia ante el entorno internacional

La ministra indicó que El Salvador ha mantenido estabilidad ante escenarios internacionales complejos. Señaló que, pese a la volatilidad global, el dinamismo empresarial y el flujo de remesas han sido factores que contribuyen a la continuidad de la actividad económica.

En 2025, las remesas aumentaron 18%. El país mantiene el precio de la gasolina más bajo de la región, según el Ministerio de Economía.

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El gobierno continúa con los subsidios al gas propano y la eliminación de aranceles para productos de la canasta básica, medidas que, según Hayem, buscan amortiguar los efectos de la inflación. La Defensoría del Consumidor realiza verificaciones para evitar incrementos injustificados en los precios.

Estrategia de crecimiento e integración regional

La ministra Hayem señaló que uno de los ejes de la política económica es avanzar en la facilitación del comercio y la modernización de los procesos administrativos.

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Entre las acciones en marcha, mencionó los proyectos de modernización en los puertos de Acajutla y La Unión, así como la digitalización de trámites, con el objetivo de reducir costos y tiempos para las empresas.

Continúan los procesos de modernización en el puerto de Acajutla y La Unión. (Foto cortesía Noticiero El salvador).

La funcionaria explicó que el gobierno, en colaboración con organismos internacionales y nuevas entidades de formación, está impulsando la capacitación de personal para responder a la demanda de sectores en crecimiento, como la construcción y el turismo. Para este fin, se prevé un financiamiento de $150 millones dirigido al desarrollo de capital humano. Además, detalló que existen incentivos fiscales y regulatorios diseñados para respaldar la expansión empresarial.

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En materia de integración económica regional, Hayem informó sobre la designación de Alden Rivera Montes como nuevo titular de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

Durante la gestión de El Salvador en este organismo, se promovió la integración aduanera en puestos fronterizos como El Amatillo y Anguiatú, y se proyecta avanzar en La Hachadura.

Según la ministra, el 50 % de las exportaciones salvadoreñas tiene como destino Centroamérica, lo que resalta la importancia de la cooperación regional y la facilitación del comercio como factores para la competitividad.

En este contexto, Hayem destacó que El Salvador cuenta con acuerdos comerciales con más de 40 países, lo que amplía las oportunidades de intercambio y diversificación de mercados. También informó que el empleo formal en el país supera el millón de personas, cifra apoyada por programas orientados a fortalecer a las micro y pequeñas empresas y facilitar su acceso al crédito y la formalización.