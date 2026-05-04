Los Cuatro de Guayaquil: asesinaron a la hermana de uno de los niños y se reavivó el temor por la violencia contra familias

FOTO DE ARCHIVO-Ronny Medina, padre de uno de los cuatro chicos desaparecidos y posteriormente encontrados muertos, marcha junto a otros familiares de los chicos en el primer aniversario de su desaparición, en el barrio de Las Malvinas en Guayaquil, Ecuador. 8 de diciembre de 2025. REUTERS/Santiago Arcos

El asesinato de Adriana Arroyo Ayoví, una joven de 21 años en el sur de Guayaquil, volvió a colocar en el centro del debate la persistencia de la violencia letal en Ecuador y su impacto extendido sobre familias que ya han sido víctimas de crímenes de alto impacto. La mujer era hermana de Steven Medina, el menor de los niños asesinados en diciembre de 2024 en el caso conocido como “los Cuatro de Guayaquil”, un episodio que sacudió al país por la brutalidad del ataque, la edad de las víctimas y el involucramiento de militares que fueron sentenciados por desaparición forzada.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue atacada a tiros en la vía pública, en un sector del sur de la ciudad, una de las zonas donde la violencia ha tenido mayor presencia en los últimos años. El crimen presenta características de sicariato. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado un móvil específico ni han informado sobre detenidos.

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El hecho adquiere especial relevancia por su conexión con el caso de diciembre de 2024, cuando cuatro menores de edad fueron asesinados en Guayaquil en circunstancias que generaron conmoción nacional e internacional. Entre ellos estaba Steven Medina, de 11 años.

IMAGEN REFERENCIAL Y DE ARCHIVO. Fueron sicarios los que asesinaron a la joven. (Machala Móvil)

El nuevo asesinato no ha sido oficialmente vinculado con ese hecho previo, pero ocurre en un contexto donde las familias de víctimas pueden permanecer en situaciones de vulnerabilidad prolongada.

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En X, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas indicó que “está consternado por el asesinato de Adriana Arroyo Ayoví, de 21 años, el 1 de mayo, año y medio después de la desaparición forzada de su hermano Steven, junto con sus tres amigos (caso de los niños de Las Malvinas, dic 2024). Se requiere de inmediato verdad, justicia y reparación”.

Por su parte, Fernando Bastias, del Comité de Derechos Humanos, indicó que: “En el barrio Malvinas, la comunidad vive en un duelo permanente, expresando condolencias entre sus habitantes todos los días, marcada tanto por la violencia estatal como por la inacción del Estado para garantizar la seguridad ciudadana”. Además agregó un crítica a las medidas de securitización: “Toques de queda, militarización y discursos vacíos. Hoy, todos estamos en riesgo”.

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En los últimos años, Ecuador ha experimentado un aumento sostenido de los homicidios, con cifras que lo han colocado entre los países más violentos de la región. Las ciudades portuarias, como Guayaquil, se han convertido en epicentros de esta escalada, impulsada por el narcotráfico y la fragmentación de bandas criminales. En ese escenario, el sicariato se ha vuelto un mecanismo frecuente para resolver disputas, enviar mensajes o imponer control.

El pronunciamiento del comité de la ONU.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha dado detalles sobre posibles líneas de investigación ni ha confirmado si la víctima había recibido amenazas previas. Tampoco se ha establecido si existía algún tipo de seguimiento o protección tras el asesinato del menor en 2024. Estos elementos serán clave para determinar si el crimen responde a una dinámica independiente o si forma parte de una cadena de violencia más amplia.

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El asesinato se produce en un momento en que el gobierno ecuatoriano ha insistido en que sus políticas de seguridad buscan recuperar el control territorial y reducir los índices de criminalidad.

Para observadores internacionales, abogados y activistas, el episodio refuerza la idea de que la crisis de seguridad en Ecuador no solo se mide en cifras de homicidios, sino también en la capacidad del Estado para evitar la repetición de la violencia sobre las mismas familias y comunidades, como sucede en el caso de Las Malvinas y de los cuatro niños que fueron asesinados tras haber sido detenidos ilegalmente por una patrulla militar.

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