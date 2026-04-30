La alianza de Nvidia para impulsar los nuevos centros de datos de IA en América Latina

Nvidia y Schneider Electric colaboran para optimizar centros de datos de IA en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción acelerada de la inteligencia artificial (IA) está transformando la infraestructura tecnológica de América Latina. Sectores como la banca, la manufactura y las telecomunicaciones impulsan una demanda sin precedentes de recursos de procesamiento y soluciones especializadas. Esto se refleja en diversas iniciativas para construir centros de datos, con inversiones cada vez más cuantiosas.

En este contexto, Nvidia y Schneider Electric han anunciado una colaboración centrada en la optimización de centros de datos de alto rendimiento, lo que abre nuevas oportunidades para integradores, consultores y partners tecnológicos de la región.

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Alianza estratégica para la economía de la IA

El objetivo central de esta nueva alianza es desarrollar arquitecturas de infraestructura optimizadas para cargas de trabajo específicas de IA, integrando soluciones de energía, refrigeración, distribución eléctrica y gestión digital. Estos componentes resultan esenciales para operar de manera eficiente en entornos donde la IA exige el máximo rendimiento de los recursos tecnológicos.

Las nuevas infraestructuras permiten mayor eficiencia y estabilidad operativa en ambientes de alto rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colaboración se traduce en el desarrollo de propuestas concretas, como:

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Diseños de referencia eléctricos y sistemas de refrigeración líquida : Pensados específicamente para centros de datos de IA, estos sistemas garantizan eficiencia térmica y estabilidad operativa frente a densidades de cómputo superiores a las tradicionales.

Herramientas de simulación avanzadas: Basadas en gemelos digitales y desarrolladas junto con ETAP sobre la plataforma NVIDIA Omniverse, estas herramientas permiten modelar el consumo energético y el comportamiento eléctrico de los centros de datos antes de su construcción. Este enfoque reduce riesgos y optimiza el uso de recursos en proyectos de gran escala.

Innovación en energía y refrigeración para la nueva generación de centros de datos

Las infraestructuras tradicionales de centros de datos no están preparadas para soportar las demandas que implica la IA. La alianza entre Schneider Electric y Nvidia prioriza la integración de sistemas que permitan gestionar eficientemente los altos requerimientos energéticos y térmicos. La refrigeración líquida y los modelos de simulación digital permiten anticipar posibles cuellos de botella y asegurar la continuidad operativa incluso bajo cargas intensivas.

Herramientas de simulación digital ayudan a modelar y mejorar el consumo energético antes de construir los centros. (Reuters)

Noelia Miranda, Directora de Secure Power de Schneider Electric para Argentina, Paraguay y Uruguay, explicó: “La inteligencia artificial está impulsando una nueva ola de transformación en la infraestructura digital. Hoy vemos cómo los centros de datos evolucionan hacia entornos diseñados específicamente para cargas de trabajo de IA, lo que implica mayores densidades de cómputo, nuevas demandas energéticas y arquitecturas más eficientes”.

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Oportunidad estratégica para el ecosistema tecnológico regional

La evolución de las arquitecturas para IA representa una oportunidad concreta para el ecosistema de partners tecnológicos en América Latina.

La necesidad de infraestructuras preparadas para IA genera proyectos de gran escala, en los que el conocimiento especializado en diseño, implementación y operación es fundamental. Este impulso coloca a la región en una posición estratégica para atraer inversiones y consolidar su competitividad digital.

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Con este tipo de iniciativas, el ecosistema tecnológico regional se fortalece con oportunidades de negocio y especialización en IA. (Reuters)

La expansión de la IA en la economía latinoamericana convierte la infraestructura tecnológica en un pilar crítico para la innovación y el crecimiento. El papel de los partners y proveedores es determinante para construir la base que permitirá a empresas y gobiernos aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial en los próximos años.