Antes de salir de vacaciones desconecta este electrodoméstico para ahorrar dinero y energía

Antes de salir de vacaciones, una acción tan simple como desconectar los electrodomésticos puede reflejarse en la factura eléctrica de manera concreta. Desenchufar los aparatos en modo stand-by permite ahorrar hasta 20 euros durante el periodo vacacional, según estimaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU).

Los datos de la autoridad experta señalan que casi un 10% del consumo de electricidad en una vivienda se relaciona con dispositivos que mantienen relojes, memorias o pilotos activos aunque no se utilicen de manera directa.

Aparatos como hornos y microondas, al mantener actualizaciones de relojes o funciones de memoria activas, continúan sumando al gasto anual. Interrumpir por completo la alimentación de estos aparatos elimina el consumo residual y maximiza la seguridad, sobre todo si el domicilio estará vacío durante varios días o semanas.

Además, esta medida contribuye a disminuir riesgos en el hogar, porque evita la exposición innecesaria a posibles fallos eléctricos durante la ausencia.

Cómo desconectar el refrigerador de forma segura antes de salir de vacaciones

El refrigerador por su naturaleza implica una decisión previa a cualquier ausencia larga. La OCU explica que vaciar, limpiar y desconectar el aparato puede suponer un ahorro de entre 3,5 y 7 euros mensuales, en función del modelo y el tamaño.

Para evitar la formación de moho y malos olores, se debe dejar la puerta abierta tras su limpieza. Si resulta indispensable mantenerlo activo, ya sea porque quedan algunos alimentos, es posible aumentar la temperatura del termostato para ajustar el consumo.

Algunos aparatos modernos permiten apagar solo la nevera, manteniendo en funcionamiento el congelador, opción útil para conservar productos congelados sin necesidad de tener ambos compartimentos activos.

Qué pasos seguir con la lavadora, el lavavajillas y la secadora

Es fundamental asegurarse de que lavadora, lavavajillas y secadora estén completamente vacíos antes de salir por un periodo extendido. La OCU sugiere dejar las puertas abiertas y secar las gomas para evitar la acumulación de humedad, porque esta puede generar malos olores.

En el caso del lavavajillas, dejar la puerta entreabierta con ayuda de un paño ayuda a que el aire circule, mientras que en la secadora conviene vaciar el depósito de agua condensada.

A la vuelta, se sugiere limpiar filtros y revisar los tambores, lo que contribuye a un mejor rendimiento de los equipos y prolonga su vida útil. Estos procedimientos forman parte de una rutina de mantenimiento aconsejada durante ausencias superiores a varios días.

Cuáles dispositivos pequeños desconectar en el hogar antes de salir de vacaciones

Cafeteras, tostadoras, robots de cocina y otros pequeños electrodomésticos acumulan consumo si quedan conectados. La OCU sugiere desenchufarlos junto con los cargadores de baterías de celulares, tablets o aspiradoras, porque, pese a que su consumo es menor, el efecto acumulado incide en la factura eléctrica durante el tiempo en que la vivienda está vacía.

El retiro de estos dispositivos no solo reduce el gasto, añade seguridad al impedir la posibilidad de cortocircuitos o sobrecalentamientos que puedan pasar inadvertidos hasta el regreso.

Qué otras precauciones son esenciales antes de dejar la vivienda por un tiempo

Sumado a los componentes eléctricos, cerrar las llaves de paso del agua y del gas figura entre las principales pautas de la OCU. Esta decisión evita fugas y la posible acumulación de agua o gas en caso de incidentes durante la ausencia, haciendo que la vuelta al hogar sea más segura y previsible.

Prevenir estos escenarios reduce posibles gastos adicionales e incidentes domésticos, al tiempo que consolida una rutina de seguridad que facilita la tranquilidad durante las vacaciones.

Asimismo, la reducción del consumo eléctrico doméstico derivado de la desconexión de aparatos y el cierre de suministros contribuye a la sostenibilidad, y disminuye la huella ambiental del hogar durante periodos en los que no se encuentra habitado.