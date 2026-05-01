Neuralink, empresa de Elon Musk, construye un robot para colocar implantes cerebrales en pacientes

Neuralink presentó un robot quirúrgico capaz de insertar implantes cerebrales con máxima precisión. (Neuralink)

La integración entre el cerebro humano y la tecnología ha avanzado significativamente con Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk. Ahora, la compañía ha presentado un robot quirúrgico especializado cuyo objetivo es automatizar la implantación de sus implantes (interfaces cerebro-computadora) en pacientes, lo que marca un paso esencial hacia la masificación de estos dispositivos y la mejora de la seguridad y eficiencia en los procedimientos quirúrgicos.

Un robot diseñado para precisión y escalabilidad

Según detalla Neuralink en su publicación, el nuevo dispositivo es capaz de realizar tareas de altísima precisión, ya que fue creado para manipular los “hilos” ultrafinos de los implantes, que son mucho más delgados que un cabello humano. Estas fibras flexibles deben insertarse en áreas específicas del cerebro con una exactitud imposible de lograr manualmente, por lo que el robot utiliza ocho cámaras y escáneres ópticos de coherencia tomográfica (OCT) para navegar y evitar dañar el tejido cerebral.

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El robot incorpora un sistema de cinco ejes, lo que le permite adaptarse a diferentes puntos de entrada en el cráneo. Además, su brazo ha sido rediseñado para ser más pequeño y eficiente, facilitando intervenciones menos invasivas.

Imágenes tomadas durante un procedimiento quirúrgico para colocar la interfaz cerebro-computadora. (Neuralink)

En una reciente demostración, Neuralink mostró cómo el robot ahora puede perforar la dura mater (la membrana externa que protege el cerebro) en vez de retirarla, un avance que reduce el riesgo de infección y acorta la duración de la cirugía, acercando la posibilidad de convertir este procedimiento en una visita breve al hospital.

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Automatización y producción a gran escala

La automatización es clave en la visión de Neuralink para llevar la tecnología de interfaces cerebro-computadora a miles de pacientes. Elon Musk anunció a fines de 2025 que la empresa buscará pasar de los ensayos experimentales a la producción en masa de implantes de control mental. Con una inversión reciente de 650 millones de dólares, la compañía ya alcanza una valoración de 9.000 millones y proyecta un futuro en el que los procedimientos sean rápidos y accesibles.

Hasta principios de 2026, cerca de 20 personas han recibido los implantes de Neuralink. La automatización mediante el robot busca reducir drásticamente los tiempos de espera para pacientes con lesiones de médula espinal o trastornos neurológicos, permitiendo tratar a más personas de manera segura y eficiente.

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Hasta principios de 2026, unos 20 pacientes han recibido el implante (detallado en la imagen) desarrollado por la empresa de Elon Musk. (Neuralink)

Restaurando la independencia mediante la tecnología

Neuralink ha demostrado el potencial de su BCI, denominada “The Link”, en pacientes con parálisis y enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Los primeros voluntarios han logrado controlar computadoras, drones y brazos robóticos solo con el pensamiento, evidenciando la capacidad de la tecnología para devolver autonomía a quienes han perdido movilidad.

Uno de los casos más destacados es el de Alex Conley, el segundo paciente humano en recibir el implante, quien ha utilizado el sistema para pilotar un dron y manejar un brazo robótico. Noland Arbaugh, primer voluntario, llegó a jugar videojuegos como Mario Kart y navegar por internet utilizando únicamente señales cerebrales.

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Estos avances muestran el rápido salto desde el control básico de interfaces digitales hasta la manipulación de objetos físicos complejos.

La automatización de Neuralink apunta a tratar más pacientes, aunque persisten desafíos sobre la biocompatibilidad a largo plazo. (Reuters)

Desafíos médicos y futuro de la implantación cerebral

Aunque la tecnología progresa a gran velocidad, persisten desafíos relevantes, especialmente en cuanto a la biocompatibilidad a largo plazo de los implantes. Médicos y expertos advierten sobre el riesgo de “cicatrización glial”, un proceso por el cual el sistema inmune del cerebro envuelve el implante con tejido protector, lo que puede aislar los electrodos y deteriorar la señal eléctrica. Este fenómeno podría reducir la efectividad del dispositivo y, eventualmente, requerir intervenciones adicionales.

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El equipo de Neuralink continúa investigando soluciones para minimizar estos riesgos y mejorar la durabilidad de los implantes. El objetivo final de la empresa es tratar a más personas de manera segura, ayudando a que los pacientes puedan recuperar la independencia y el control digital que pensaban perdido.