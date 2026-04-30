Así es la tecnología brasileña que ayudó a los astronautas en la misión Artemis 2 de la NASA

La NASA eligió tecnología brasileña tras rigurosas pruebas previas a la misión Artemis 2. (Europa Press)

En la carrera espacial moderna, la innovación no solo se mide en propulsores o materiales ultralivianos, sino también en soluciones que cuidan la salud y el bienestar de las tripulaciones. En la misión Artemis 2 de la NASA, una herramienta desarrollada en Brasil fue clave para monitorear en tiempo real los ciclos de sueño y vigilia de los astronautas durante su travesía alrededor de la Luna.

El dispositivo, creado por la startup Condor Instruments en São Paulo, ha llevado la ciencia brasileña a uno de los escenarios más exigentes del planeta: el espacio profundo.

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Tecnología de precisión para el “reloj biológico” en el espacio

La misión Artemis 2 marcó un hito como el primer vuelo tripulado alrededor del satélite natural en más de 50 años. Pero el viaje también supuso un desafío para el cuerpo humano: los astronautas perdieron la referencia del ciclo día-noche, fundamental para el descanso y el rendimiento mental. Para enfrentar este reto, la NASA eligió el actígrafo brasileño, un dispositivo de muñeca equipado con sensores de actividad, luz y temperatura corporal, capaz de mapear con alta precisión el ritmo circadiano de cada usuario.

El dispositivo registra actividad, luz y temperatura para analizar el ritmo biológico en el espacio. (NASA)

El actígrafo mide tanto la frecuencia e intensidad de los movimientos del brazo como la exposición a distintos rangos de luz, y monitorea cómo la temperatura del cuerpo varía a lo largo del día, explica CNN. Esta información es esencial para entender cómo el entorno espacial—donde la referencia natural de la luz solar se pierde—afecta los ciclos de sueño y alerta de la tripulación.

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El desafío del sueño en misiones espaciales

En la Estación Espacial Internacional, los astronautas experimentan hasta 16 amaneceres y atardeceres cada día, lo que puede alterar gravemente el ciclo biológico. Para mitigar la desregulación, se han implementado sistemas de luces especiales, pero la privación del sueño sigue siendo un problema recurrente. En el caso de Artemis 2, la NASA buscó datos más precisos sobre el descanso de la tripulación, ya que la fatiga y los déficits cognitivos pueden poner en riesgo la seguridad y el éxito de las misiones de larga duración.

El equipo de Condor Instruments diseñó su actígrafo para registrar en detalle cómo influyen factores como la luz ambiental, la actividad física y la temperatura corporal en el sueño. El dispositivo fue sometido a rigurosas pruebas por la agencia estadounidense antes de ser aprobado para el vuelo, y su uso se confirmó oficialmente el mismo día del lanzamiento.

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Los datos recopilados ayudarán a diseñar futuras naves espaciales más seguras para misiones de larga duración. (Reuters)

El dispositivo destaca por integrar varias funciones en un solo equipo compacto. Además de registrar la actividad motora y la exposición luminosa, mide la temperatura corporal, que suele descender entre uno y dos grados durante el sueño. También es capaz de medir la luz melanótica, un tipo de luz azul-cian que influye en la supresión de la melatonina y en el estado de alerta.

Otra función relevante es el botón de eventos, que permite a los astronautas marcar momentos clave en la misión, como el punto más lejano alcanzado por Orion durante el vuelo. Según el comandante Reid Wiseman, el dispositivo permitió a la tripulación recuperar la concentración durante periodos de distracción, gracias a la información precisa sobre sus ciclos de descanso.

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De la investigación universitaria al espacio profundo

La historia del actígrafo comenzó en estudios sobre el sueño financiados por FAPESP y vinculados a la Universidad Federal de São Paulo. Tras identificar la necesidad de dispositivos más precisos, Rodrigo Trevisan Okamoto y Luis Filipe Rossi transformaron los prototipos iniciales en un producto comercial a través del apoyo del programa PIPE-FAPESP.

Rodrigo Trevisan Okamoto posa con un actígrafo en su muñeca. (Daniel Antônio/Agência FAPESP)

Actualmente, Condor Instruments exporta el 80% de su producción a más de 40 países, y sus dispositivos se utilizan en investigaciones sobre el sueño, la miopía y el desarrollo neonatal.

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La confirmación de la NASA para la misión Artemis 2 posiciona a la empresa como un socio estratégico para futuras misiones, incluido el proyecto de alunizaje en el polo sur lunar previsto para 2028.