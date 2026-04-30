Dos marcas de celulares se unen: por qué OnePlus y realme trabajarán juntos

La reestructuración de OPPO une a OnePlus y realme bajo un mismo esquema operativo para enfrentar la competencia global en smartphones.

El futuro de OnePlus y realme se encuentra en un dilema tras la confirmación de una profunda reestructuración bajo el paraguas de OPPO. Durante años, ambas marcas contruyeron identidades propias, logrando conectar con públicos diferentes.

Sin embargo, el mercado global de smartphones ha cambiado: la saturación, la caída de márgenes y la presión competitiva obligaron a repensar la estrategia, para unir ambas compañías.

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Qué pasará con el futuro de OnePlus y realme

OPPO decidió reorganizar su estructura interna y colocar a OnePlus y realme bajo un único esquema operativo. Tal como filtraron fuentes como Digital Chat Station a través de la red social Weibo y fue recogido por portales como Android Authority, ambas marcas fusionan sus departamentos de producto y marketing, pasando a operar bajo un solo paraguas corporativo.

El movimiento no supone una fusión tradicional ni la desaparición de marcas, al menos de cara al usuario. Los logotipos, líneas de producto y estrategias comerciales continúan activos por ahora, pero la independencia real se reduce drásticamente.

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OnePlus y realme fusionan sus departamentos de producto y marketing, aunque mantienen sus marcas y líneas comerciales visibles para el usuario.

Durante años, la narrativa de OnePlus giró en torno a la rebeldía y el entusiasmo tecnológico, mientras realme se posicionó como la opción joven y asequible, orientada a quienes buscaban potencia sin gastar demasiado. Esta dualidad alimentó la ilusión de competencia interna, aunque ambas marcas dependían financieramente del ecosistema BBK, conglomerado chino donde OPPO ejerce como marca principal.

La realidad es que mantener estructuras independientes dejó de ser viable económicamente. Según las filtraciones, la integración responde a una necesidad de eficiencia y supervivencia ante la pérdida sostenida de dinero, especialmente en mercados internacionales como Europa y Estados Unidos. Allí, OnePlus comenzó a desmantelar sedes y cancelar productos clave como el OnePlus Open 2.

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Por lo que el motivo de toda eta decisión es reducir duplicidades, proteger márgenes y evitar la canibalización interna. Operar con tres equipos de desarrollo separados para productos similares ya no tenía sentido en un mercado que no crece y donde la competencia, con actores como Xiaomi, Samsung y Apple, es cada vez más feroz.

El nuevo 'centro de producto' de OPPO centraliza investigación, desarrollo, diseño y cadena de suministro para OnePlus y realme.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles serán los cambios y el impacto que verán los usuarios

La integración se materializa en la creación de un “centro de producto” conjunto, donde OnePlus y realme compartirán recursos clave como investigación, desarrollo, diseño, cadena de suministro y planificación tecnológica. El nuevo centro agrupa tanto el desarrollo nacional como internacional, lo que implica una mayor estandarización de componentes y procesos.

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En términos operativos, esto significa ciclos de desarrollo más rápidos y reducción de costos. Sin embargo, también conlleva un riesgo evidente para los consumidores: la diferenciación real entre modelos y marcas se diluye, haciendo que las distinciones sean más una cuestión de marketing que de ingeniería.

Para el usuario, el impacto será que la línea que separaba a un OnePlus premium de un realme más asequible desaparece. Se espera que ambos compartan tecnología de carga rápida, pantallas y características internas, lo que puede traducirse en dispositivos más competitivos en precio, pero también en una menor diversidad real de opciones.

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La integración responde a pérdidas financieras persistentes, especialmente en mercados internacionales como Europa y Estados Unidos. (Visuales IA)

Además, la integración llega en un momento en que OnePlus pierde protagonismo en Europa frente a competidores chinos más agresivos en precio y marketing. Las restricciones regulatorias y los conflictos de patentes han dificultado la presencia de algunas marcas del grupo en determinados países, obligando a replantear la estrategia regional y optimizar recursos.

Por lo que el mayor desafío que asumirá esta intgración es técnico, sino de marca. La eficiencia puede mejorar márgenes y acelerar lanzamientos, pero también pone en riesgo las identidades que ambas compañías construyeron durante años.

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Por ahora, las filtraciones apuntan a que realme podría quedar como marca predominante, aunque no hay confirmación oficial.