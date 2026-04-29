Reiniciar el celular y buscar actualizaciones: dos soluciones a cualquier problema en Android

Hay diferentes formas de reducir los inconvenientes en un dispositivo Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de un celular Android puede verse afectado por episodios de lentitud, demoras o respuestas tardías en las aplicaciones. Antes de pensar que se trata de un daño grave o de recurrir a un técnico, hay dos acciones que suelen resolver la mayoría de los problemas: reiniciar el teléfono y buscar actualizaciones del sistema.

Estos pasos simples y accesibles pueden restaurar el funcionamiento óptimo del dispositivo sin la necesidad de procedimientos complejos ni pérdida de información.

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Muchas de las anomalías que se presentan tienen su origen en procesos saturados o en la falta de actualizaciones, más que en fallas físicas. Reiniciar y actualizar no solo permiten recuperar velocidad, sino además, mejorar la estabilidad y la seguridad del sistema.

Por qué reiniciar el celular suele mejorar el rendimiento de un celular

Reiniciar el dispositivo elimina bloqueos temporales y libera recursos, favoreciendo un mejor desempeño del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el dispositivo ayuda a cerrar todas las aplicaciones y procesos en segundo plano que pueden restar rendimiento al dispositivo. En la mayoría de los teléfonos, solo hay que mantener presionado el botón de encendido durante 30 segundos para que el sistema se apague y vuelva a iniciar.

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Este procedimiento elimina bloqueos temporales, libera memoria RAM ocupada y restablece los servicios internos del sistema.

Muchos problemas de lentitud, como demoras al abrir aplicaciones o retrasos en la respuesta táctil, desaparecen tras el reinicio. Se trata de un paso rápido y seguro, que no afecta archivos ni configuraciones personales.

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Cómo buscar e instalar nuevas actualizaciones de Android

Actualizar el sistema operativo permite acceder a mejoras de seguridad y rendimiento que solucionan problemas frecuentes. (Foto: Europa Press)

Verificar si hay actualizaciones de software disponibles es un paso clave para mantener el rendimiento del dispositivo. El usuario debe acceder a la aplicación de Configuración, buscar la sección Sistema y seleccionar Actualización de software. En algunos modelos será necesario ingresar primero a Acerca del teléfono o Acerca de la tablet.

Cuando se detecta una actualización, el sistema guía al usuario en el proceso de descarga e instalación. Las nuevas versiones suelen incluir mejoras de seguridad, solución de errores y optimización de recursos. Es importante realizar este procedimiento con suficiente carga de batería y una conexión a internet estable.

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Qué hacer si el problema persiste tras reiniciar y actualizar el dispositivo

Si después de reiniciar el teléfono y actualizar el sistema operativo la lentitud continúa, es clave revisar el almacenamiento interno. En la app de Configuración se puede consultar la cantidad de espacio libre. Cuando el espacio disponible baja del 10%, el dispositivo puede empezar a tener fallos de desempeño.

Revisar y liberar espacio de almacenamiento puede ser clave para recuperar la velocidad y estabilidad del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liberar espacio es posible eliminando archivos que no se utilizan, desinstalando aplicaciones innecesarias o trasladando fotos y videos a la nube. Mantener suficiente almacenamiento libre previene problemas, facilita la instalación de futuras actualizaciones y asegura el funcionamiento normal del dispositivo.

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Por qué se deben mantener actualizadas las aplicaciones

Las apps instaladas pueden influir en el rendimiento si no cuentan con sus versiones más recientes. Para comprobarlo, se debe abrir Google Play Store, pulsar el ícono de perfil y seleccionar Administrar dispositivo y apps. En la sección de actualizaciones disponibles, se muestran las apps que pueden actualizarse.

En este sentido, actualizar las aplicaciones reduce la probabilidad de errores, mejora la compatibilidad y permite acceder a las últimas funciones y parches de seguridad. Una app desactualizada puede afectar el funcionamiento general del teléfono, por eso es clave mantenerlas siempre al día.

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En qué momento recurrir a soluciones avanzadas

Retirar accesorios y restablecer la configuración de fábrica son alternativas para casos en los que las soluciones básicas no funcionan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si después de todas estas acciones el teléfono mantiene problemas de lentitud, existen soluciones avanzadas que pueden intentarse antes de acudir a un servicio técnico.

Una de ellas es retirar fundas, baterías externas o accesorios que puedan interferir con los sensores o botones del dispositivo. Como último recurso, se puede restablecer la configuración de fábrica.

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Este proceso borra todos los datos y aplicaciones instaladas, devolviendo el dispositivo a su estado original. Antes de realizarlo, se debe crear una copia de seguridad de la información personal, porque todo el contenido almacenado localmente se eliminará. Esta medida se sugiere solo cuando las otras alternativas no son efectivas.