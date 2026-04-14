Este truco dura un minuto y hará que la batería y la RAM de tu celular tengan un mejor rendimiento

Reiniciar el celular una vez por semana mejora notablemente el rendimiento y alarga la vida útil del teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En apenas 60 segundos, un gesto sencillo puede transformar el funcionamiento de tu teléfono móvil. El truco de reiniciar el celular es una solución rápida y eficaz para mejorar el rendimiento, la duración de la batería y la estabilidad del sistema, según fabricantes.

Ante la creciente complejidad de los teléfonos móviles y la cantidad de información sensible que almacenan, esta práctica se convierte en un aliado clave para quienes desean prolongar la vida útil de su dispositivo y protegerse frente a riesgos digitales.

En qué consiste el truco de un minuto

El truco no requiere aplicaciones externas ni conocimientos avanzados. Consiste simplemente en apagar completamente el teléfono móvil y volverlo a encender. Este proceso, que toma apenas un minuto, provoca una limpieza profunda de la memoria RAM, detiene procesos ocultos que consumen recursos y corrige errores temporales en el sistema.

Durante el uso diario, decenas de aplicaciones dejan programas en segundo plano, conocidos como procesos “zombis”, que permanecen activos aunque el usuario no los vea. Estas tareas silenciosas ocupan la memoria y consumen ciclos de CPU, lo que provoca lentitud, bloqueos y menor autonomía de la batería.

Programar reinicios automáticos en teléfonos Android, como Samsung Galaxy, permite mantener el equipo siempre optimizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el dispositivo elimina estos procesos fragmentados, libera recursos y permite que el sistema operativo vuelva a funcionar con fluidez.

Algunos teléfonos, como los de la gama Galaxy de Samsung, permiten programar reinicios automáticos desde la configuración del sistema. Esta función está pensada para usuarios que quieren mantener el equipo siempre optimizado sin tener que recordarlo manualmente.

Solo hay que acceder a Ajustes, buscar la opción de Cuidado del dispositivo, entrar en Optimización automática y activar el reinicio en los días y horarios preferidos, como por la noche, cuando el teléfono no está en uso.

Beneficios directos del reinicio periódico

Los expertos coinciden en que reiniciar el celular regularmente es una de las formas más efectivas de mantener el equipo en óptimas condiciones. Este hábito ofrece varias ventajas comprobadas:

El reinicio ayuda a conservar la batería al detener ciclos de consumo excesivo provocados por aplicaciones en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Purga la memoria RAM : al cerrar completamente las aplicaciones abiertas y los procesos en segundo plano, se libera espacio en la memoria y se restablece la velocidad de respuesta del sistema.

Corrige fugas de energía : algunos procesos mal gestionados pueden entrar en bucle y consumir más batería de lo normal. El reinicio detiene estos ciclos y ayuda a conservar energía.

Refresca la conexión de red : reiniciar optimiza la sincronización con las redes móviles y Wi-Fi, mejorando la estabilidad y reduciendo la latencia, especialmente en tecnologías como 5G y Wi-Fi 7.

Disminuye el riesgo de espionaje : según la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), reiniciar el teléfono interrumpe la actividad de software espía y aplicaciones maliciosas que requieren tiempo de ejecución para operar sin ser detectadas.

Facilita la instalación de actualizaciones: el proceso de apagado y encendido permite que los parches de seguridad y mejoras del sistema operativo se apliquen correctamente, reforzando la protección del dispositivo.

Cada cuánto realizar el reinicio del celular

La mayoría de los expertos y fabricantes recomienda reiniciar el teléfono al menos una vez por semana. Para quienes instalan muchas aplicaciones o usan el celular de forma intensiva, hacerlo diariamente aporta beneficios adicionales. El reinicio semanal se considera el “punto dulce” para mantener la salud del hardware y prevenir la acumulación de errores de software.

Este hábito no discrimina entre sistemas operativos: tanto Android como iPhone se benefician de la “limpieza” que supone un reinicio completo.

Reiniciar el móvil favorece la correcta instalación de actualizaciones de seguridad y parches del sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias con otras acciones de mantenimiento

No todas las soluciones rápidas tienen el mismo alcance. Cerrar aplicaciones solo libera el historial reciente y el impacto en el rendimiento es bajo, ya que la memoria RAM sigue ocupada. Activar el Modo Avión resetea la IP y limpia las conexiones de red, pero no afecta los procesos internos.

El reinicio total, en cambio, limpia la RAM, la caché y los procesos del sistema operativo, optimizando el funcionamiento general. Solo el “hard reset” —el restablecimiento de fábrica— supera este efecto, pero implica borrar toda la información personal y solo se recomienda de forma semestral o anual.