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La pantalla del iPhone del 20 aniversario acabaría con los bordes: ya hay una primera imagen

Al eliminar los marcos visibles y la Dynamic Island, el teléfono tendría una superficie útil cercana al 100%

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Apple prepara el iPhone 20 Aniversario con un diseño revolucionario de pantalla sin marcos para 2027. (@UniverseIce)
Apple prepara el iPhone 20 Aniversario con un diseño revolucionario de pantalla sin marcos para 2027. (@UniverseIce)

Filtraciones sobre el iPhone 20 Aniversario han elevado las expectativas de lo que sería un diseño único del esperado teléfono especial que Apple lanzaría en 2027.

El modelo que celebrará dos décadas desde la presentación del primer iPhone en 2007 ya despierta interés por su propuesta de diseño, que promete romper con los patrones establecidos y apostar por una pantalla que no tenga ningún tipo de marco, según informó el filtrador Ice Universe.

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Bajo el nombre interno GlassWing, el iPhone 20 Aniversario busca materializar el sueño de un teléfono que se percibe como una sola lámina de cristal, sin bordes visibles ni elementos que interrumpan la experiencia visual.

Cómo sería la pantalla del iPhone 20 aniversario

El elemento central del nuevo diseño radica en su pantalla OLED a medida, desarrollada en colaboración con Samsung y, en menor medida, con LG Display.

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Apple y Samsung colaboran en el desarrollo de un panel OLED quad-curved que elimina prácticamente los biseles. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Apple y Samsung colaboran en el desarrollo de un panel OLED quad-curved que elimina prácticamente los biseles. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La apuesta, detallada por medios como Applesfera, es por un panel con micro-curvas en los cuatro lados, denominadas “quad-curved”, que lograrán que el bisel casi desaparezca de la vista. La curvatura será muy sutil, a diferencia de las pantallas “waterfall” de algunos modelos Android, donde la deformación del contenido y los toques accidentales generaban críticas.

Apple pretende que la pantalla quede prácticamente plana en su superficie útil, mientras que el cristal de cobertura se encargará de generar la ilusión óptica de continuidad. Este efecto, que ya se ha visto en dispositivos como el Apple Watch, se traslada al formato de un móvil para que el usuario tenga la sensación de sostener un objeto monolítico y elegante.

La eliminación de los marcos visibles y la Dynamic Island se suman a la propuesta. El iPhone 20 Aniversario integraría la cámara frontal y los sensores de Face ID bajo el propio panel OLED, garantizando una superficie útil cercana al 100 %. Este avance, pionero en la industria, busca mantener la calidad de imagen y la fiabilidad que esperan los usuarios de Apple.

El desarrollo de este panel implica una serie de innovaciones técnicas. La tecnología COE (Color Filter on Encapsulation) permite integrar el filtro de color directamente sobre la capa de encapsulado del OLED, eliminando películas separadas y reduciendo el grosor total del módulo. Esto se traduce en mayor eficiencia y en un dispositivo más delgado, sin sacrificar niveles de brillo competitivos.

Primer plano de dos manos sosteniendo un iPhone de color rosa/morado, con un dedo tocando la pantalla que muestra el control de volumen y un reproductor de música.
La tecnología COE y el diseño pol-less reducirán el grosor y aumentarán la luminosidad del iPhone 20 Aniversario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño “pol-less”, es decir, la eliminación de la tradicional capa polarizadora, facilita que pase más luz a través del panel, logrando mayor luminosidad con menor consumo energético. Sin embargo, la ausencia de polarizador suele aumentar los reflejos en ambientes exteriores. Para contrarrestar este problema, Apple trabaja en recubrimientos antirreflectantes de última generación, inspirados en soluciones ya aplicadas en algunos iPad y Mac.

Este iPhone sería más que solo una pantalla curva

Apple planea estrenar con este modelo la denominación Liquid Glass Display para su pantalla. Este término englobaría la curvatura sutil en los cuatro lados, la refracción óptica del cristal, las estructuras de guía de luz y la ilusión visual de una imagen que fluye como un líquido pero mantiene la pureza del vidrio. Más allá de una simple pantalla curva, representa la evolución hacia un nuevo lenguaje visual en la gama iPhone.

La marca Liquid Glass Display aspira a tomar el relevo de la histórica Super Retina XDR Display, siendo el inicio de un ciclo estético y tecnológico que podría extenderse durante la próxima década, siguiendo la tradición que inició el iPhone X en 2017.

Apple trabaja en recubrimientos antirreflectantes avanzados para mitigar los reflejos en exteriores debido a la ausencia de polarizador. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Apple trabaja en recubrimientos antirreflectantes avanzados para mitigar los reflejos en exteriores debido a la ausencia de polarizador. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Se espera que los gestos desde los bordes seguirán funcionando normalmente y el contenido no sufrirá las distorsiones que suelen asociarse a las curvas pronunciadas de otros smartphones del mercado.

El objetivo de Apple es que el iPhone 20 Aniversario transmita la sensación de sujetar una única pieza de cristal. Para lograrlo, los bordes laterales del chasis podrían adoptar formas más redondeadas, parecidas a las de los modelos iPhone 6 al 11, alejándose de los cantos planos introducidos en el iPhone 12.

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