Cuatro métodos para transferir todos tus datos a un nuevo iPhone o iPad

Todos los métodos oficiales de Apple conservan aplicaciones, archivos y configuraciones del usuario. (Europa Press)

Al cambiar de iPhone o iPad, es fundamental trasladar toda la información, aplicaciones y configuraciones al nuevo dispositivo. Apple ofrece cuatro métodos confiables para transferir datos sin necesidad de programas de terceros, utilizando solo las herramientas integradas en sus sistemas. A continuación, se explican estas opciones paso a paso.

Transferencia inalámbrica con Inicio rápido

Inicio rápido permite migrar datos de manera inalámbrica entre dispositivos Apple compatibles (iOS 11, iPadOS 13 o versiones posteriores). Este método es sencillo y no requiere cables ni computadoras, explica el servicio oficial de asistencia técnica de la empresa.

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Pasos para utilizar Inicio rápido:

Verifica que ambos dispositivos tengan Wi-Fi y Bluetooth activados.

Enciende el nuevo iPhone o iPad y colócalo cerca del dispositivo antiguo.

Sigue las instrucciones en pantalla para iniciar la transferencia.

Elige una de estas opciones: Transferencia directa: espera a que finalice la migración en ambos equipos. Descarga desde iCloud: puedes comenzar a usar el nuevo dispositivo mientras se restauran apps y datos en segundo plano.

Mantén ambos dispositivos conectados a la corriente y cerca uno del otro durante el proceso.

Los tiempos de transferencia dependen del volumen de datos y la velocidad de la red.

Inicio rápido permite migrar datos de manera inalámbrica entre dos dispositivos Apple compatibles. (Apple)

Transferencia por cable: de iPhone 14 o anterior a iPhone 15 o posterior

Con la llegada del puerto USB-C al iPhone 15, Apple habilitó la transferencia directa por cable entre dispositivos. Es una opción rápida y segura, especialmente para grandes volúmenes de datos.

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Pasos para transferir por cable:

Usa un cable USB-C a Lightning .

Conecta ambos iPhones a través del cable.

Enciende ambos dispositivos y sigue las indicaciones que aparecen en pantalla.

Conecta el nuevo iPhone a una red Wi-Fi o móvil.

Configura Face ID o Touch ID si es necesario.

Espera a que finalice la transferencia antes de usar los dispositivos.

El tiempo de transferencia puede variar según la cantidad de datos.

La transferencia por cable USB-C a Lightning agiliza el proceso entre modelos de distinta generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transferencia mediante iCloud

Esta alternativa utiliza las copias de seguridad almacenadas en la nube. Es ideal para quienes prefieren evitar cables o computadoras.

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De acuerdo con Swappie, portal enfocado en el comercio de iPhones, estos son los pasos para transferir datos con iCloud:

Realiza una copia de seguridad actualizada del iPhone antiguo en iCloud.

Enciende el nuevo iPhone y conéctalo a Wi-Fi.

Durante la configuración inicial, selecciona “Restaurar desde copia de iCloud”.

Inicia sesión con tu cuenta de Apple.

Elige la copia de seguridad que deseas restaurar.

Espera a que termine la restauración.

Este método recupera aplicaciones, configuraciones y archivos.

Restaurar desde una copia de iCloud facilita la configuración de un nuevo dispositivo sin cables. (Apple)

Transferencia mediante iTunes o Finder

La transferencia por computadora es una opción útil para quienes prefieren respaldar los datos localmente antes de migrar al nuevo dispositivo.

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Pasos para transferir con iTunes o Finder:

Realiza una copia de seguridad del iPhone antiguo usando iTunes (o Finder en macOS recientes).

Enciende el nuevo iPhone y sigue los pasos de configuración hasta la pantalla “Apps y datos”.

Selecciona “Restaurar desde Mac o PC”.

Conecta el nuevo dispositivo a la computadora con un cable USB.

Abre iTunes o Finder y selecciona el nuevo dispositivo.

Elige la opción “Restaurar copia de seguridad” y selecciona el respaldo adecuado.

Espera a que el proceso termine.

Elegir el método adecuado

Apple facilita la migración de datos entre dispositivos con estos cuatro métodos, cada uno adaptado a diferentes necesidades y preferencias. Ya sea mediante transferencia inalámbrica, por cable, utilizando iCloud o recurriendo a una computadora, la transición a un nuevo iPhone o iPad puede realizarse de manera segura y rápida, asegurando que la experiencia de usuario continúe sin sobresaltos.

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