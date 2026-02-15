Cuidar el bolsillo en 2026: guía práctica para que tus electrodomésticos duren más y gasten menos

Se deben considerar varias pautas para mantener en buen estado aparatos que se suelen usar a diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de electrodomésticos integra la vida cotidiana, pero el funcionamiento ineficiente o el desgaste prematuro pueden afectar el presupuesto familiar y el consumo de recursos.

Extender la vida útil de estos aparatos y reducir el gasto energético y de agua se convierte en una prioridad para quienes buscan proteger el bolsillo en 2026, una meta cada vez más alcanzable gracias a la combinación de tecnologías inteligentes y prácticas de mantenimiento.

Por qué hay que revisar el consumo de todos los electrodomésticos

El consumo de recursos en el hogar no depende de un solo aparato, sino de la operación conjunta de diferentes dispositivos que gestionan electricidad, agua, alimentos y tiempo.

Cuando estos aparatos funcionan de manera aislada y sin criterios de optimización, surgen ineficiencias que incrementan tanto el gasto familiar como el impacto ambiental.

El impacto en el consumo total depende de la combinación y uso de varios dispositivos en simultáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, algunas líneas recientes de electrodomésticos de marcas como Samsung han incorporado sensores, algoritmos de aprendizaje y conectividad para analizar los hábitos de uso y ajustar automáticamente los procesos.

Esta gestión inteligente permite que los electrodomésticos regulen su funcionamiento en función de las necesidades reales, evitando consumos innecesarios y promoviendo una mayor sostenibilidad ambiental.

Cómo influye el uso cotidiano en el desgaste y el gasto energético del aparato

El funcionamiento diario de los aparatos eléctricos genera un desgaste natural, pero puede aumentar el consumo de energía y agua si no se siguen buenas prácticas. El uso repetido, sumado a la falta de limpieza y revisiones periódicas, acelera el deterioro de piezas clave y eleva el riesgo de averías.

Las nuevas tecnologías permiten reducir el impacto del aparato en la economía familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas tecnologías ayudan a mitigar este problema. Las neveras equipadas con compresores de velocidad variable regulan la potencia según la demanda, evitando picos de consumo energético.

En el caso de las lavadoras, existen sistemas con sensores que identifican el peso, tipo de tejido y nivel de suciedad, ajustando así agua, detergente y duración de ciclo para lograr una operación eficiente y precisa.

Qué mantenimiento ayuda a que los electrodomésticos duren más

Pautas de expertos como la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), señalan que un buen mantenimiento es la mejor garantía para optimizar el funcionamiento y prolongar la vida útil de los electrodomésticos.

La limpieza de los electrodomésticos es clave para prevenir errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar los filtros de la lavadora al menos una vez al año, asegurarse de que el aparato esté nivelado y utilizar productos antical en zonas de agua dura ayuda a prevenir averías costosas y prolongar su rendimiento.

Para el refrigerador, conviene limpiar las paredes, cajones y puerta con agua y vinagre blanco y emplear bicarbonato para combatir los malos olores.

En el caso del horno microondas, el mantenimiento consiste en limpiar el interior con un paño de microfibra humedecido en agua y vinagre, y, si es necesario, usar jabón lavaplatos para eliminar la suciedad persistente.

Cómo la inteligencia artificial puede reducir el desperdicio y mejorar la planificación

La adopción de tecnologías inteligentes no solo busca eficiencia energética, sino además optimizar la gestión de alimentos y reducir el desperdicio.

La tecnología facilita la gestión eficiente de alimentos y recursos, optimizando el funcionamiento diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas neveras ya incorporan cámaras internas que identifican distintos tipos de alimentos y registran su entrada o salida. Esta innovación tecnológica permite visualizar el contenido del frigorífico desde cualquier lugar, planificar compras y evitar adquisiciones innecesarias.

Asimismo, el sistema puede registrar fechas de caducidad, enviar alertas antes del vencimiento y sugerir recetas con los ingredientes disponibles. La combinación de inteligencia artificial y conectividad transforma la gestión doméstica, favoreciendo el ahorro y la sostenibilidad tanto para las personas como para el ambiente.

Otra innovación es la tecnología de burbujas en las lavadoras, la cuál convierte el detergente en burbujas que penetran más rápido en las telas, permitiendo lavar la ropa utilizando hasta un 25% menos de energía y un 13% menos de agua.