Esta es la nueva función de WhatsApp que permite guardar tus estados caducados

WhatsApp lanza el Archivo de Estados para guardar actualizaciones que antes se perdían tras 24 horas. (Europa Press)

WhatsApp ha incorporado el Archivo de Estados en su versión beta para Android, una función que permite conservar y gestionar las actualizaciones de estado incluso después de su caducidad. Hasta ahora, las publicaciones de estado desaparecían automáticamente después de 24 horas, sin posibilidad de recuperación, lo que dificultaba acceder a recuerdos, información importante o mensajes que solo existían en este formato.

La llegada del Archivo de Estados responde a una solicitud frecuente de quienes utilizan los estados como herramienta de comunicación diaria o como registro de momentos fugaces. Con esta novedad, WhatsApp busca ofrecer una solución para revisar, organizar o volver a compartir los estados después de que hayan dejado de estar visibles para los contactos.

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¿Cómo funciona el Archivo de Estados?

La nueva función está disponible en la versión beta de WhatsApp para Android (2.26.23.6), dirigida inicialmente a un grupo limitado de usuarios del programa de pruebas. El Archivo de Estados almacena automáticamente las actualizaciones una vez que caducan y crea un espacio privado, accesible solo para el propietario de la cuenta.

El Archivo de Estados permite consultar y organizar estados expirados de forma privada. (Reuters)

Para activar el Archivo de Estados, cuando esté disponible para todo el público, el usuario debe ingresar al menú de “Almacenamiento y datos” dentro de la aplicación, buscar la opción correspondiente y habilitarla. Una vez activada, WhatsApp guarda todas las actualizaciones expiradas, que pueden consultarse desde la pestaña de actualizaciones, el menú adicional o la pantalla “Administrar almacenamiento”. El proceso es automático y no requiere ninguna acción manual para conservar los contenidos.

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Privacidad y control sobre los estados guardados

El acceso a los estados archivados queda restringido exclusivamente al propietario de la cuenta, lo que garantiza la privacidad y el control sobre el contenido almacenado. Esta característica resulta útil para quienes comparten información sensible, mensajes de trabajo o recuerdos personales a través de los estados de WhatsApp.

El Archivo de Estados facilita la recuperación de contenido antiguo y permite organizar y clasificar las actualizaciones pasadas, ya sea para consultar recuerdos, recuperar mensajes relevantes o encontrar información que, de otro modo, se habría perdido tras las primeras 24 horas de publicación.

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Solo el propietario de la cuenta puede acceder al contenido archivado en WhatsApp. (Bloomberg)

Ventajas para la gestión de contenido efímero

El uso de los estados en WhatsApp creció de manera significativa y se consolidó como una herramienta para compartir imágenes, videos y mensajes de forma temporal. Inspirados en el formato de historias de otras redes sociales, los estados estaban limitados por su carácter efímero. La imposibilidad de restaurar estados eliminados suponía un inconveniente, sobre todo cuando el contenido se generaba directamente en la aplicación y se borraba del almacenamiento local.

Entre las ventajas principales del Archivo de Estados destacan:

Recuperación de contenido: los usuarios pueden volver a ver estados antiguos, incluso si el archivo original se eliminó del dispositivo.

Organización: facilita la gestión y clasificación de actualizaciones pasadas, como recuerdos, datos relevantes o mensajes importantes.

Privacidad: el archivo es privado y solo accesible para el propietario de la cuenta, lo que resguarda la confidencialidad del contenido.

Facilidad de uso: el sistema es automático y reduce la posibilidad de pérdida accidental por olvido o falta de respaldo.

La herramienta facilita la recuperación de recuerdos y mensajes importantes compartidos como estados. (EFE)

Despliegue progresivo y expectativas

De acuerdo con el sitio especializado WABetaInfo, el despliegue del Archivo de Estados se realiza de forma gradual entre los beta testers de Android. WhatsApp planea ampliar el acceso a esta función en las próximas semanas, aunque aún no existe una fecha confirmada para su llegada a la versión estable.

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Quienes participan en el programa beta pueden explorar y usar la nueva herramienta, anticipando las ventajas que pronto estarán disponibles para la comunidad de usuarios de WhatsApp en Android. La empresa continúa recopilando comentarios para ajustar los detalles antes del lanzamiento general.

El Archivo de Estados de WhatsApp representa un avance para quienes buscan mayor control sobre su contenido efímero y ofrece una solución integrada para conservar actualizaciones que, hasta ahora, se perdían tras su caducidad.

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