¿Es posible que tu pareja te suplante digitalmente? El caso que remeció Alemania

Una denuncia de suplantación digital dentro de una pareja famosa expuso vacíos legales y desató un debate nacional sobre la protección de la identidad en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria del entretenimiento en Alemania enfrenta un escándalo tras conocerse que Collien Fernandes, actriz y presentadora de televisión, denunció haber sido víctima de una suplantación digital por parte de su esposo, el también actor Christian Ulmen.

Según relató Fernandes, su expareja habría utilizado su identidad en internet durante más de una década para difundir imágenes sexuales falsas y mantener relaciones virtuales con decenas de hombres que creían interactuar con la artista.

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La noticia de que una figura pública fue víctima de suplantación digital por parte de alguien tan cercano como su cónyuge conmocionó a la opinión pública alemana. Este caso ha impulsado un debate urgente sobre la seguridad digital, los riesgos de los “deepfakes” y las lagunas legales en la protección de la identidad en línea.

El caso impulsó nuevas demandas legales para combatir los deepfakes y la violencia digital en Alemania. (Imagen ilustrativa Infobae)

La trayectoria de una figura reconocida

Collien Fernandes, de 44 años, ha sido una presencia constante en la televisión y el cine de Alemania. Su carrera abarca roles como actriz, presentadora y panelista en espacios de juegos y talk shows, así como la conducción de documentales. En 2011, Fernandes contrajo matrimonio con Ulmen, quien hoy tiene 50 años y posee una carrera destacada en la actuación. Durante más de diez años, ambos integraron una de las parejas más visibles del espectáculo alemán, participando juntos en anuncios publicitarios y programas de humor.

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La pareja incluso protagonizó campañas para marcas conocidas, como una farmacia virtual, en la que aparecían en la cama conversando sobre problemas de salud, y una promoción televisiva junto a jugadores de la selección nacional de fútbol. Su separación en 2023 sorprendió a muchos seguidores, pero el escándalo actual ha superado cualquier expectativa previa.

Acusaciones y confesiones

El caso comenzó a tomar forma cuando Fernandes advirtió que alguien se hacía pasar por ella en redes sociales y plataformas digitales, difundiendo imágenes pornográficas y manteniendo contacto con hombres en su nombre. La actriz encabezó campañas para exigir mayor regulación sobre los contenidos ultrafalsos, conocidos como “deepfakes”, y presentó una denuncia ante la policía alemana.

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Christian Ulmen, exesposo de Fernandes, fue señalado como el autor de la suplantación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2024, Fernandes declaró públicamente que el responsable de la suplantación era su propio esposo, Christian Ulmen, de quien se había separado el año anterior. Según dijo a la revista Der Spiegel, Ulmen abrió cuentas secretas a su nombre y utilizó tecnología de audio para imitar su voz en encuentros virtuales, incluyendo sexo telefónico con al menos 30 hombres.

“Millones de mujeres tienen que hacer frente por sí solas a sus experiencias de violencia”, expresó la legisladora Lena Gumnior durante un debate parlamentario extraordinario. Fernandes compartió, también a la misma revista, que los abusos continuaron incluso mientras grababa un documental sobre los riesgos de los deepfakes, en el que abordaba su propia historia.

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Respuesta legal y reacción social

El abogado de Ulmen calificó el reportaje publicado en Der Spiegel como “ilegal por varias razones” y sostuvo que contenía “hechos falsos” basados en una versión unilateral, aunque no accedió a responder preguntas adicionales.

El escándalo generó protestas y debates parlamentarios sobre los derechos digitales de las mujeres. (Reuters)

Mientras tanto, Fernandes decidió presentar una nueva denuncia penal contra su esposo en España, país de residencia de la pareja durante varios años. Según declaró en entrevista, confiaba más en la eficacia de la justicia española, ya que “allí los derechos de las mujeres son más fuertes”.

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El caso de Fernandes se ha comparado con el de Gisèle Pelicot, una mujer francesa que testificó públicamente contra su exesposo y decenas de hombres por abuso sexual bajo el efecto de drogas. Ambos episodios han reavivado el debate sobre la violencia digital y los riesgos de la tecnología en manos equivocadas.

Stefanie Hubig, ministra de Justicia de Alemania, anunció que el gobierno acelera los esfuerzos para tipificar como delito la producción y difusión de imágenes sexualizadas ultrafalsas, así como otros contenidos abusivos en internet. El Parlamento celebró un debate no programado sobre la violencia digital dirigida a mujeres, mientras manifestantes en ciudades como Berlín respaldaron las demandas de Fernandes por una legislación más estricta.

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