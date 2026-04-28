OpenAI vs. Elon Musk: la empresa detrás de ChatGPT tilda la demanda del CEO de Tesla como “intento infundado para obstaculizar”

Elon Musk y los directivos de OpenAI se enfrentarán en un juicio por la demanda presentada por el CEO de Tesla contra la empresa de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

Elon Musk y directivos de OpenAI se enfrentarán en un juicio destinado a resolver la demanda que el CEO de Tesla presentó contra la compañía de inteligencia artificial.

Musk sostiene que OpenAI abandonó su misión fundacional de desarrollar inteligencia artificial para beneficiar a la humanidad y, en cambio, priorizó el aumento de sus ganancias.

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Previo al inicio del juicio, OpenAI difundió un comunicado en X (antes Twitter) en el que señaló: “No vemos la hora de presentar nuestro caso ante el tribunal, donde tanto la verdad como la ley están de nuestro lado. Esta demanda siempre ha sido un intento infundado y motivado por celos para obstaculizar a un competidor”.

Antes del juicio, OpenAI publicó un comunicado en X donde afirmó que confía en que el tribunal les dará la razón y calificó la demanda como un intento infundado y celoso para frenar a un competidor. (OpenAI)

La empresa agregó que finalmente tendrá la oportunidad de interrogar a Elon Musk bajo juramento ante un jurado de California sobre este intento de socavar su trabajo para garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad.

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En la demanda, Musk reclama hasta USD 134.000 millones y solicita que, en caso de ganar, esa suma se destine al área benéfica de OpenAI, recogeBloomberg. Además, exige que los directivos Sam Altman y Greg Brockman dejen sus cargos.

Se prevé que la presentación de los argumentos de las partes comience el martes 28 de abril, luego de que el lunes se haya completado la selección del jurado en el Tribunal Federal de Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers.

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Musk alega que OpenAI dejó de lado su misión original de crear inteligencia artificial en beneficio de la humanidad y ahora privilegia las ganancias. REUTERS/Carlos Barria/Gonzalo Fuentes

Qué dijo OpenAI ante el juicio con Elon Musk

Frente al juicio iniciado por la demanda de Elon Musk, OpenAI manifestó que confía en que el proceso judicial permitirá exponer su versión de los hechos, afirmando que “tanto la verdad como la ley están de su lado”.

La compañía calificó la demanda como un intento infundado y motivado por rivalidad para obstaculizar a un competidor. Asimismo, anticipó que tendrá la oportunidad de interrogar a Musk bajo juramento ante un jurado de California respecto a los intentos de frenar el desarrollo de inteligencia artificial general orientada al beneficio de la humanidad.

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OpenAI reiteró que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar de manera significativa múltiples aspectos de la sociedad. La empresa sostuvo que, al igual que otras tecnologías revolucionarias, la IA puede ampliar la capacidad y autonomía de las personas.

OpenAI insistió en que la inteligencia artificial puede mejorar distintos aspectos de la sociedad. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

Su objetivo es que los beneficios de la inteligencia artificial sean accesibles a la mayor cantidad de personas posible, evitando la concentración de poder en pocas manos y promoviendo una distribución equitativa de las oportunidades.

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La organización subrayó que la colaboración con gobiernos, otras empresas y la sociedad es fundamental para enfrentar los desafíos de seguridad y alineación de la inteligencia artificial.

OpenAI reconoció que el desarrollo de esta tecnología genera incertidumbres y que su impacto será objeto de escrutinio público. Sin embargo, reafirmó su compromiso de actuar con transparencia, corregir el rumbo cuando sea necesario y trabajar para que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad.

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En 2023, Musk fundó xAI, una empresa rival en inteligencia artificial, lo que profundizó la competencia con OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuáles son las etapas del juicio entre Musk y OpenAI

El juicio se llevará a cabo en dos etapas. En la primera, el jurado analizará las denuncias presentadas por Musk, aunque su decisión será únicamente orientativa.

Posteriormente, la jueza González Rogers determinará si corresponde aplicar las medidas requeridas, entre ellas la reorganización de OpenAI y modificaciones en su equipo directivo.

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Cuáles son los antecedentes entre el conflicto de Musk y OpenAI

La relación entre Elon Musk y OpenAI se inició en 2015, cuando Musk fundó la organización junto a Sam Altman y Greg Brockman con el propósito de desarrollar inteligencia artificial orientada al interés social, bajo un modelo sin fines de lucro.

En 2018, Musk dejó la junta directiva de OpenAI, argumentando posibles conflictos de interés vinculados a sus otras compañías tecnológicas. Tras su salida, la organización adoptó una nueva estrategia que desembocó en su conversión en una empresa con fines de lucro, abriendo la puerta a inversores como Microsoft Corp., que aportaron miles de millones de dólares.

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Altman y Musk discutieron en X cuando se dio a conocer la oferta por comprar ChatGPT. (X)

En 2023, Musk creó xAI, una compañía competidora en el ámbito de la inteligencia artificial, lo que intensificó la rivalidad con OpenAI. En febrero de 2024, OpenAI rechazó una oferta de Musk, no solicitada, para adquirir activos por USD 97.400 millones, aumentando así la tensión entre ambas partes.

El conflicto se profundizó en febrero de 2025, cuando Musk calificó públicamente de “Swindler” (estafador, en inglés) a Altman en la red social X. Este episodio se produjo después de que Altman rechazara la propuesta de Musk para que xAI adquiriera OpenAI y le sugiriera, en cambio, que considerara vender X.