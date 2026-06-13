Steam y Epic Games Store regalan estos 5 juegos por tiempo limitado: así puedes reclamarlos gratis

Steam y Epic Games Store tiene cinco juegos gratis para sus usuarios.

Los jugadores de PC tienen una nueva oportunidad para ampliar su biblioteca sin gastar dinero. Steam y Epic Games Store mantienen activas varias promociones que permiten descargar cinco videojuegos gratis durante tiempo limitado. La selección incluye propuestas de acción, estrategia, supervivencia, puzles y terror, y algunos de estos títulos podrán conservarse para siempre una vez añadidos a la cuenta del usuario.

Las dos plataformas más populares del mercado digital han renovado sus campañas de regalos, una estrategia habitual con la que buscan atraer nuevos jugadores y mantener activa a su comunidad. Entre las opciones disponibles destacan títulos ambientados en el universo de Warhammer 40,000, aventuras de supervivencia en Alaska y juegos de terror con una hamburguesería aparentemente inocente como escenario principal.

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Estos son los cinco juegos gratis disponibles en Steam y Epic Games Store

La lista de juegos gratuitos de esta semana reúne experiencias muy diferentes entre sí, lo que permite encontrar opciones para distintos gustos.

Warhammer 40,000: Speed Freeks (Epic Games Store)

Uno de los títulos más llamativos es Warhammer 40,000: Speed Freeks, una propuesta de acción y combate vehicular inspirada en el popular universo de Games Workshop.

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Los jugadores participan en carreras y enfrentamientos utilizando vehículos armados, como tanques y buggies, con la posibilidad de desbloquear mejoras y personalizar sus máquinas. Además, el juego incluye herramientas para crear circuitos y mapas propios.

Warhammer 40,000: Speed Freeks, de Caged Element.

The Ouroboros King (Epic Games Store)

La tienda de Epic también ofrece The Ouroboros King, un título que combina mecánicas de ajedrez con elementos roguelike.

A medida que avanza la partida, los usuarios pueden reclutar nuevas piezas, conseguir reliquias especiales y formar ejércitos personalizados para enfrentarse a desafíos cada vez más complejos.

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Los juegos gratuitos que pueden descargarse desde Steam

Steam también cuenta con varias promociones activas que permiten conseguir tres títulos sin costo.

Eets

Este clásico juego de puzles recuerda a propuestas como Lemmings. La aventura incluye más de cien niveles en los que es necesario utilizar objetos y habilidades para ayudar a los personajes a superar diferentes obstáculos.

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Su diseño apuesta por la creatividad y la resolución de problemas mediante mecánicas sencillas, pero progresivamente más exigentes.

Una captura de pantalla muestra la jugabilidad animada del videojuego Eets, un título de puzles y estrategia de Klei Entertainment, junto a detalles de su página de producto. (Steam)

The Red Lantern

Otra de las propuestas destacadas es The Red Lantern, una aventura de supervivencia ambientada en Alaska.

El jugador asume el papel de una conductora de trineos acompañada por cinco perros, teniendo que administrar recursos, tomar decisiones y cuidar a sus animales para intentar regresar a casa.

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La experiencia incorpora elementos narrativos y eventos aleatorios que hacen que cada partida sea diferente.

Happy’s Humble Burger Farm

La última recomendación de la semana mezcla gestión y terror. En Happy’s Humble Burger Farm, los usuarios comienzan trabajando durante el turno nocturno de una hamburguesería. Sin embargo, poco a poco descubren que el establecimiento esconde secretos inquietantes y que los errores pueden desencadenar situaciones inesperadas.

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La propuesta ha ganado notoriedad entre los aficionados al terror por su atmósfera y por combinar tareas cotidianas con elementos de suspense.

Happy’s Humble Burger Farm es un videojuego de organización y terror.

Cómo reclamar los juegos gratis

El procedimiento para obtener estos títulos es sencillo. En el caso de Epic Games Store, basta con iniciar sesión, acceder a la página del juego y pulsar la opción para añadirlo a la biblioteca. Una vez reclamados dentro del plazo establecido, permanecerán vinculados a la cuenta de forma permanente.

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En Steam, algunos juegos gratuitos forman parte de promociones especiales por tiempo limitado, mientras que otros pueden descargarse de forma libre. En todos los casos es necesario disponer de una cuenta activa y acceder a la ficha correspondiente para incorporarlos a la biblioteca personal.

Las campañas de juegos gratuitos se han convertido en una práctica habitual dentro de la industria del videojuego. Gracias a ellas, millones de usuarios pueden descubrir nuevos títulos sin coste y ampliar sus colecciones digitales con propuestas que abarcan prácticamente todos los géneros.

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