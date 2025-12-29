Tecno

Qué hacer cuando se cae el internet: solución en tres pasos

Para descartar fallos en los dispositivos, lo recomendable es probar la conexión en varios equipos, como teléfonos móviles y computadoras

El primer paso ante la
El primer paso ante la pérdida de conexión consiste en revisar los dispositivos y la red doméstica. (Imagen ilustrativa Infobae)

La dependencia de una conexión a internet estable es cada vez mayor, ya sea para el teletrabajo, la educación a distancia o el acceso a plataformas de entretenimiento. Sin embargo, las interrupciones en el servicio pueden ocurrir en cualquier momento, generando contratiempos y pérdidas de productividad. Ante este escenario, seguir un protocolo sencillo y ordenado facilita la recuperación del acceso a la red y contribuye a prevenir futuras caídas.

Solución rápida cuando el internet no funciona

El primer paso ante la pérdida de conexión consiste en revisar los dispositivos y la red doméstica. Es fundamental asegurarse de que tanto el módem como el router muestran las luces indicadoras en funcionamiento normal, sin señales de advertencia o parpadeos inusuales.

Reiniciar el equipo durante unos segundos puede resolver fallas temporales. Además, conviene examinar que los cables de red y alimentación estén correctamente conectados y sin daños.

Para aprovechar al máximo el
Para aprovechar al máximo el router en casa, resulta fundamental ubicarlo en una posición central y elevada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para descartar fallos en los dispositivos, lo recomendable es probar la conexión en varios equipos, como teléfonos móviles y computadoras. Si el problema persiste en todos ellos, resulta probable que la avería esté relacionada con el proveedor de internet o con la infraestructura externa al hogar.

Detectar si la falla es del proveedor de internet

Cuando la verificación interna no arroja resultados, el siguiente paso es averiguar si se trata de una interrupción generalizada. Los proveedores de servicios suelen contar con páginas web o líneas de atención donde es posible reportar incidencias y consultar el estado de la red. También puede ser útil revisar redes sociales para conocer si otros usuarios experimentan el mismo inconveniente en la zona.

Durante cortes masivos, lo más aconsejable es esperar a que la compañía resuelva el problema. Mantenerse informado a través de canales oficiales ayuda a identificar la causa y prever el tiempo estimado de reparación.

Un usuario realiza una prueba
Un usuario realiza una prueba de velocidad de internet en su teléfono inteligente, mostrando el medidor de carga (upload) en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para prevenir futuras caídas de internet en el hogar

Una vez restaurada la conexión, adoptar medidas preventivas puede reducir notablemente la probabilidad de sufrir nuevas interrupciones. Entre las recomendaciones principales figuran ubicar el router en un lugar central, ventilado y ligeramente elevado para optimizar la señal.

Es pertinente indicar que actualizar el firmware del equipo garantiza la protección frente a vulnerabilidades y mejora el rendimiento.

Adicionalmente, configurar contraseñas robustas evita accesos no autorizados, mientras que seleccionar planes de velocidad adecuados al consumo real del hogar previene la saturación de la red. Estas acciones, sumadas a una revisión periódica del estado del equipo y la red, contribuyen a mantener una conexión más estable y confiable a largo plazo.

Reiniciar el router periódicamente puede
Reiniciar el router periódicamente puede mejorar la velocidad y la estabilidad de la conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo optimizar el uso del router en casa para una mejor conexión

Para aprovechar al máximo el router en casa, resulta fundamental ubicarlo en una posición central y elevada, lejos de obstáculos como paredes gruesas o electrodomésticos que puedan interferir con la señal. Colocarlo en una zona abierta facilita una cobertura uniforme en todas las habitaciones, evitando zonas muertas donde la conexión se debilita.

Además, es recomendable mantener el router alejado de dispositivos electrónicos que generen interferencias, como microondas o teléfonos inalámbricos.

Otra forma de mejorar el rendimiento del router consiste en actualizar el firmware con regularidad. Las actualizaciones suelen incluir mejoras de seguridad y optimizaciones que incrementan la velocidad y la estabilidad de la red. Cambiar la contraseña predeterminada y activar el cifrado WPA2 o superior refuerza la protección contra accesos no autorizados, evitando que terceros utilicen la conexión.

Finalmente, aprovechar las funciones avanzadas como la priorización de tráfico (Quality of Service), la creación de redes para invitados y el control parental, permite adaptar el router a las necesidades específicas del hogar. Así, se garantiza una experiencia de navegación más segura, rápida y personalizada para todos los usuarios.

Todos los rumores sobre el

Alerta por MacSync Stealer, el

10 trucos para convertir Google

El desarrollo de pinturas inteligentes

La decisión que tomó Ander Herrera tras la finalización de su contrato con Boca Juniors

Beto Casella es la nueva figura de América TV: la bienvenida al canal en medio de tensiones tras su salida de Bendita

De suciedad urbana a abono rural: cómo la Manchester victoriana convirtió el auge industrial y los desechos en un problema nacional

