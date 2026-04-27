WhatsApp lidera el crecimiento del 84 % en la mensajería empresarial en Colombia

En Colombia, la preferencia por WhatsApp como canal de comunicación entre empresas y usuarios es clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del uso de mensajería digital ha posicionado a Colombia como uno de los mercados más activos de América Latina. WhatsApp, con más del 75 % de penetración entre los usuarios, encabeza la transformación digital de la comunicación empresarial en el país.

De acuerdo con el Messaging Trends Report 2026 elaborado por Infobip, el uso de canales de mensajería empresarial creció un 84 % en el último año, impulsando la interacción entre empresas y consumidores hacia entornos móviles y plataformas de Meta.

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WhatsApp y Meta: liderazgo en mensajería empresarial en Colombia

En Colombia, la preferencia por WhatsApp como canal de comunicación entre empresas y usuarios es clara, con un alcance del 75 %, muy por encima de Facebook Messenger (50 %) e Instagram (40 %). Esta tendencia refleja una digitalización acelerada donde la conversación ocurre primordialmente en plataformas propiedad de Meta.

WhatsApp, con más del 75 % de penetración entre los usuarios, encabeza la transformación digital de la comunicación empresarial en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infobip, premiada por Meta como LATAM Operational Excellence Partner of the Year y LATAM Utilities Hero Award, destaca el avance de la mensajería integrada, que permite a las empresas responder con mayor inmediatez y eficacia a las necesidades de los consumidores.

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El informe evidencia que sectores como telecomunicaciones, retail, fintech y entretenimiento lideran la adopción de estos canales. El uso en comunicaciones mayoristas aumentó un 188 % y en medios y entretenimiento un 154 %, lo que ilustra la relevancia de la mensajería en la gestión de audiencias masivas y la optimización de procesos comerciales.

Estrategias multicanal y retos regulatorios en la comunicación digital

La tendencia regional apunta a una estrategia multicanal, donde las empresas combinan varios sistemas para crear experiencias de usuario más completas. Mientras WhatsApp mantiene su hegemonía, otros canales como el SMS experimentaron un crecimiento del 53 %, especialmente en funciones críticas como autenticación y notificaciones.

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WhatsApp para empresas está diseñada para mejorar la presencia profesional de los negocios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Janeth Rodríguez, VP de Revenue para Infobip Latam, “navegar esta complejidad exige que las empresas sean ágiles, cumplan con las normativas y estén preparadas para adaptarse a medida que cada mercado avanza a su propio ritmo”.

Sin embargo, este desarrollo también presenta desafíos particulares para Colombia. Durante 2025, el país reforzó la supervisión sobre el manejo de datos personales, incrementando las sanciones y advertencias por el contacto sin consentimiento. Esto obliga a las empresas a ajustar sus estrategias bajo criterios más estrictos de cumplimiento y protección de datos.

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Dependencia de plataformas globales y el avance de la red 5G

Otro reto relevante es la dependencia de servicios globales. En el último año, se registraron casos de cuentas empresariales restringidas o suspendidas en plataformas de mensajería, lo que evidenció la importancia de contar con canales alternativos para garantizar la continuidad operativa.

En Colombia, la preferencia por WhatsApp como canal de comunicación entre empresas y usuarios es clara. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Paralelamente, la expansión de las redes 5G en Colombia está elevando los estándares de la experiencia digital. La mayor velocidad y capacidad de conexión facilitarán la adopción de mensajería enriquecida, contenido multimedia y experiencias conversacionales más avanzadas, abriendo nuevas oportunidades para empresas y consumidores.

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El informe de Infobip demuestra que la comunicación empresarial en Colombia está en plena transformación, marcada por la preferencia por WhatsApp y la necesidad de estrategias multicanal y adaptabilidad regulatoria para mantener la competitividad en un entorno digital en constante evolución.

Para qué sirve WhatsApp Business

WhatsApp Business y su versión avanzada, la Plataforma/API de WhatsApp, han convertido la tradicional aplicación de mensajería en una herramienta clave para ventas, marketing y atención al cliente. A diferencia de la versión estándar, orientada a la comunicación personal, WhatsApp para empresas está diseñada para mejorar la presencia profesional de los negocios, optimizar procesos y fortalecer la relación con los clientes.

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La aplicación facilita la venta directa mediante la creación de catálogos virtuales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una de las primeras utilidades es la posibilidad de crear un perfil comercial detallado, que actúa como una tarjeta de presentación digital. Este perfil incluye información relevante sobre la empresa, como el nombre, descripción, horarios de atención, dirección física vinculada a Google Maps, correo electrónico y sitio web. Las compañías más grandes incluso pueden obtener la insignia de cuenta verificada, generando mayor confianza en sus clientes.

El sistema de automatización es otra función destacada. WhatsApp para empresas permite programar mensajes de bienvenida automáticos para nuevos contactos, mensajes de ausencia fuera del horario laboral y respuestas rápidas a preguntas frecuentes, agilizando la atención y ahorrando tiempo en la gestión de consultas recurrentes.

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Además, la aplicación facilita la venta directa mediante la creación de catálogos virtuales. Las empresas pueden mostrar fotos, descripciones y precios de productos o servicios, y los clientes pueden seleccionar artículos, agregarlos a un carrito de compras y enviar el pedido al negocio directamente desde el chat.

La organización interna también se ve beneficiada gracias a las etiquetas, que permiten clasificar conversaciones según su estado, como “nuevo cliente”, “pedido pendiente” o “pagado”, funcionando como una herramienta básica de gestión de relaciones con clientes (CRM).

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